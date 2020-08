Das Sommer-Update 2020 in GTA Online ist da – Alle Infos

Heute, am 11. August, kommt das Sommer-Update 2020 für GTA Online. Wir zeigen euch, was wir zu Inhalten und Uhrzeit des neuen Patches auf PC, PS4 und Xbox One wissen.

Um was geht es? Das große Sommer-DLC wurde von Rockstar Games angekündigt. Es sollen neue Inhalte wie Fahrzeuge und Missionen geben, mit denen ihr Geld verdienen könnt.

Heute am 11. August ist es endlich so weit und wir kennen schon erste Details vom großen Sommer-Update für GTA Online. Wir werden den Artikel mit neuen Informationen aktualisieren, sobald diese verfügbar werden.

Um welche Uhrzeit kommt das Update? Das Update für GTA Online ist da und erste Spieler können es schon herunterladen.

Aus der Erfahrung der letzten Updates zeigt sich, dass diese Updates nach und nach für die verschiedenen Plattformen veröffentlicht werden. Je nachdem, auf welcher Plattform ihr spielt, könnte es also später losgehen.

Wie groß ist das Update? Der Sommer-DLC ist jetzt da und ist so groß:

Update-Größe auf PS4: 2,25 GB

Update-Größe auf Xbox One: 1.94 GB

Wichtig: Es handelt sich hierbei um ein Update, das ihr herunterladen müsst, damit ihr darauf Zugriff im Spiel habt.

Inhalte des Sommer-Updates

Neue Missionen: Wer sich in GTA Online eine Galaxy-Superyacht kaufte, kann sich auf eine Reihe neuer Missionen freuen. Die spielt ihr ganz wie ihr wollt – entweder alleine oder mit bis zu drei Seemanns-Kollegen.

Wir haben euch die wichtigsten Infos zu den neuen Missionen zusammengefasst, damit ihr sie gleich starten könnt:

GTA Online: Eure Yacht wird jetzt endlich nützlich – So verdient ihr Geld damit

Neue Fahrzeuge: Der Sommer-DLC bringt gleich mindestens 14 neue Fahrzeuge. Spieler haben schon nachgeforscht, welche das sind. Wir haben alle neuen Autos für euch aufgelistet und zeigen, wie viel die Karren im Spiel kosten.

Eines der schicken Fahrzeuge, die ihr jetzt kaufen könnt

Darunter befinden sich auch einige Autos, die ihr bei Benny’s ergattern und nach Belieben aufmotzen könnt.

Fehlt euch aber noch das nötige Kleingeld für die weiteren Inhalte, die das Update bringen könnte? Dann nutzt diese 12 Methoden, um schnell Geld zu verdienen.