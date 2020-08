GTA Online zeigt endlich, was im großen Sommer-Update steckt

Das große Sommer-DLC für GTA Online steht schon in den Startlöchern. Wir zeigen euch Inhalte wie Autos und Missionen, die nun dafür vorgestellt wurden.

Um was geht es? Vor ein paar Tagen erklärte Rockstar Games, dass es für GTA Online und Red Dead Online in diesem Jahr noch wichtige Updates geben wird. Unter anderem soll GTA 5 sein größtes Update aller Zeiten bekommen.

Wir kennen nun erste Details vom großen Sommer-Update für GTA Online.

Das Update bringt über 12 neue Fahrzeuge aus verschiedensten Kategorien. Dazu mehr Koop-Missionen und weitere Hochgeschwindigkeitsrennen. In dieser Übersicht zeigen wir euch alles, was Rockstar Games am 7. August für das Update ankündigte.

Summer DLC 2020 für GTA Online, was steckt drin?

Wann erscheint das Update? Der Release für das Sommer-DLC ist am Dienstag, dem 11. August 2020.

Neue Missionen: Wer sich in GTA Online eine Galaxy-Superyacht kaufte, kann sich auf eine Reihe neuer Missionen freuen. Die spielt ihr ganz wie ihr wollt – entweder alleine oder mit bis zu drei Seemanns-Kollegen.

In den Missionen sollt ihr laut Rockstar Games verschiedenste Skills unter Beweis stellen. Vom Tauchen bis zum „Hochgeschwindigkeitsspaß auf hoher See“.

Jetskis werden bei den neuen Missionen wohl eine wichtige Rolle spielen

Viele neue Fahrzeuge für euch: Das Herzstück dieser Updates sind für einige Spieler die neuen Fahrzeuge. Und davon kurven im DLC viele herum. Mehr als ein Dutzend neue Fahrzeuge kündigen die Entwickler an, die das DLC mitbringt. Gut möglich, dass sie sich damit auf der Liste der schnellsten Autos 2020 in GTA Online oben einreihen. Mit im DLC sind

Autos, die ihr bei Benny’s tunen könnt

Geländewagen

Sportwagen

zwei neue Open-Wheel-Fahrzeuge – Also Formel-1-Autos

Den ersten Blick auf eines der neuen Formel-Autos spendiert Rockstar-Games euch auch schon.

Hätett ihr diesen modernen Formel-Wagen gern in der Garage?

Neue Gegner-Modi: Wer sich gern mit anderen Spielern anlegt, bekommt im DLC neue Gelegenheiten dafür. Rockstar erklärt, dass neue Konkurrenzkämpfe an überraschenden Schauplätzen eingebaut werden, die euch mit „dicken Belohnungen“ verwöhnen. Auf dem Casino-Gelände erwarten euch dazu neue Gegner-Modi.

Was gibt es noch? Einige Inhalte werden wir wohl erst ab Dienstag kennenlernen, wenn das Update auf Konsolen und auf dem PC läuft. Doch die Entwickler kündigten noch „eine Vielzahl von Verbesserungen und Fehlerbehebungen“ an, die mit im Patch stecken.

Dieser Anfänger in GTA Online hatte gleich irres Glück und wurde dann herzlich von seinen Freunden verarscht.