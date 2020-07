Dieser Anfänger spielt erst kurze Zeit GTA Online und gewinnt schon den begehrten Preis im Casino. Seine Freunde sorgen dafür, dass diesen Gewinn so schnell nicht vergessen wird.

Warum hatte der Spieler so viel Glück? Auf reddit erklärt Nutzer wertys761, dass er gerade erst mit GTA Online anfing. Kurz nach seinem Start in die Online-Welt betrat er das Casino, drehte dort am Glücksrad und sicherte sich damit einen der begehrtesten Preise: Ein kostenloser Supersportwagen.

Der Anfänger sparte also gleich mal mehr als eine Million GTA-Dollar und damit Stunden Grind-Arbeit. Doch als Anfänger wusste er jetzt nicht genau, wie das Ganze weitergeht.

Wo steht das Auto?

Warum darf da jeder einsteigen?

Seine „Freunde“ machten sich einen ordentlichen Spaß daraus, den Beginner ordentlich zu verarschen. Und der hielt das im Video fest.

„Ich dachte, mein Auto wäre nun futsch“ – So gemein lief das ab

Das ist passiert: Im Video seht ihr, wie Spieler „Liam“ das Glücksrad dreht und dieses dann auf dem Gewinnfeld des Podium-Autos stehenbleibt. Die Chancen darauf sind sehr gering. Erfahrene Spieler schwören auf diese Methode, um am Glücksrad immer das Auto zu gewinnen.

Liams Freunde, mit denen er zusammen spielt, hört man im Voice-Chat: Er hat nicht wirklich gerade das Auto gewonnen?

„Liam, du hast gerade ein 1,6-Millionen-Dollar-Auto gewonnen“.

Als Liam fragt: „Okay, aber wo finde ich das Auto“, beginnt der Spaß für seine Freunde erst richtig. „Es steht vermutlich draußen“.

Schon auf dem Weg zum Parkplatz muss sein Ingame-Charakter Prügel einstecken. Beim Auto-Gewinn angekommen, steigt einer der Freunde ins Auto, sagt „tolles Auto“ und fährt mit Liams Flitzer eine Runde über den Parkplatz. Es gehört zwar nicht zu den schnellsten Autos 2020 in GTA Online, sieht aber trotzdem stark aus. Und Liam würde es gern selbst fahren, doch seine Freunde haben andere Pläne.

Nach der Fahrt über den Parkplatz schießen die Freunde von Liam mit dem „Up-n-Atomizer“ auf den teuren Sportwagen. Die Waffe schießt Schockwellen und schmeißt die Karre umgehend aufs Dach.

Nach all den Hürden sagen seine Kumpels „Nun nimm doch einfach dein Auto“. Als Liam dann gerade die Tür öffnet und sich hinsetzen will, fliegt ein Explosivgeschoss auf den Sportwagen zu und lässt diesen explodieren. In den Kommentaren schreibt er: „Ich wusste gar nicht, wie Autos [in GTA Online] funktionieren und dachte, mein Auto wäre nun Toast.“

Im YouTube-Video sieht man, die die Freunde ihm dann aber anschließend doch noch erklären, wie er sein Auto zurückbekommt und es in einer Garage sichern kann.

Wie geht ihr mit Anfängern in GTA Online um? Macht ihr auch gerne Späße mit ihnen und zeigt den Spielern, wie hart das Leben in der Online-Welt ist, oder seid ihr so hilfsbereit wie unsere Autorin Eilyn, die Anfängern gern unter die Arme greift?