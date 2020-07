Anfänger in GTA Online haben es oft nicht leicht, denn sie müssen erst Erfahrungen sammeln. MeinMMO-Autorin Eilyn Rapp ist dabei gerne eine Unterstützung und kann nicht verstehen, warum andere erfahrene Spieler nicht auch gerne helfen.

Warum haben es Anfänger nicht leicht in GTA Online? Im Multiplayer von Grand Theft Auto V werden mehrere Spieler aus der ganzen Welt in eine Session zusammengewürfelt. Da gibt es auch verschiedene Level-Stufen.

Anfänger treffen dann auf erfahrene Spieler, doch die gleiche Chance in einem Kampf haben sie dabei nicht. Denn die „Profis“ sind besser ausgestattet mit den besten Waffen und den coolsten Fahrzeugen. Doch es gibt auch coole Autos, die sich besonders für Anfänger eignen.

Sie müssen sich diese aber erst freischalten und genug Geld sammeln, um sich die Ausrüstung überhaupt leisten zu können. Wenn nun Anfänger mit ihren schwachen Waffen auf erfahrene Spieler treffen, ist oft schon klar, wer da siegreich aus dem Kampf kommen wird.

Gerade jetzt sind wohl einige Anfänger dazugestoßen, nachdem GTA Online für kurze Zeit kostenlos im Epic Games Store angeboten wurde. Da gab es einen so großen Ansturm von Spielern, die sich das Spiel kostenlos herunterladen wollten, das der Store down war.

Anfängern zu helfen macht doch Spaß!

Wie helfe ich unerfahrenen Spielern? Es gibt verschiedene Wege, wie ich unerfahrenen Spielern in GTA Online helfe. Wenn ich mich mal in einer Session befinde, bin ich oft auf Job-Suche und trete dabei einfach verschiedenen Raubüberfall-Missionen bei. Wie es der Zufall dann so will, bin ich meistens die Spielerin, die das höchste Level in der Gruppe hat.

Das sich die Anfänger über einen erfahrenen Spieler im Team freuen, merkt man daran, dass sie die Mission dann so schnell starten, dass man nicht mal „A“ sagen kann. Danach geht es dann weiter, in dem sich plötzlich 3 Spieler darum streiten, wer mit dir im „coolen“ Auto mitfahren darf. Ich versuche dann immer die Fahrt so aufregend wie möglich für sie zu gestalten.

Bei der Abschluss-Mission eines Heists wird dann der große Gewinn unter den Spielern verteilt. Da kann es dann mal schon dazu kommen, dass ich überhaupt kein Geld für die Hilfe nehme, weil Anfänger das viel besser gebrauchen können. Sollten wir nicht erfolgreich sein, dann wird die Mission so lange wiederholt bis wir es geschafft haben, da gibt es kein Aufgeben!

Ich möchte helfen und dabei ist mir die Belohnung nicht wichtig

Warum helfe ich unerfahrenen Spielern so gern? Ich muss sagen, dass ich Glück hatte, als ich in die Welt von Los Santos eingestiegen bin. In einer festen Gruppe von Freunden konnte ich alle Mechaniken vom Spiel lernen und üben, bis ich es im Griff hatte. So habe ich GTA lieben gelernt und ich hätte mir nicht vorstellen können, wie enttäuscht ich gewesen wäre, wenn ich mit Randoms klarkommen müsste, die mich nicht akzeptieren.

Für Anfänger, die alleine in GTA Online einsteigen, wünsche ich mir genauso, dass sie ein erfolgreiches Spiel-Erlebnis erfahren dürfen. Sie sollen Spaß am Spiel haben und nicht gleich wieder frustriert abziehen müssen, weil erfahrene Spieler sie nicht spielen lassen.

Können wir das nicht alle so machen, bitte?

Das Thema ist mir wichtig und umso enttäuschter bin ich, wenn ich sehe wie manche erfahrenen Spieler mit Anfängern umgehen. In meiner Zeit in GTA Online habe ich schon verschiedene Arten gesehen, wie mit unerfahrenen Spielern umgegangen wird. Sei es, dass sie als „Noob“ oder „Looser“ bezeichnet werden oder bei Missionen nicht teilnehmen dürfen.

Ja, es gibt High Levels, die Anfänger aus ihren Heists werfen und das ist nicht mal selten. Ich kann ja verstehen, dass es mühsam sein kann einen unerfahrenen Spieler mitzunehmen, weil die Missionen schwer sind und Taktik brauchen, aber waren wir nicht alle an diesem Punkt? Wie sollen sie sonst Erfahrungen sammeln und lernen, wenn wir sie nicht ausprobieren lassen?

Bei Heists braucht es Teamwork, Taktik und Geduld

Dann gibt es noch eine Sorte von Spielern, die einfach nichts besser zu tun hat, als sich mit Anfängern anzulegen. Es ist eben so schwer, einen schwächeren Gegner zu töten – Immer wieder und das über Stunden hinweg. Die armen Anfänger können nicht mal wegrennen, weil sie sofort wieder getötet werden.

An alle diese „Profis“: Glückwunsch, ihr gehört zu den nervigsten Spielertypen, die man in GTA Online antreffen kann!

Es wäre schön, wenn wir alle gemeinsam helfen könnten, anstatt auf Anfänger loszugehen. Dann haben alle Spaß am Spiel und irgendwann werden die Anfänger auch nicht mehr unerfahren sein. Lassen wir sie doch bis dahin die Welt von Los Santos erkunden und verschiedene Dinge in GTA Online ausprobieren. Ich werde das jedenfalls weiter tun und jeden Anfänger unterstützen, der mir begegnet.