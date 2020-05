5 der nervigsten Spieler-Typen, die euch in GTA Online begegnen

In GTA 5 Online begegnen euch immer wieder Spieler, die sich ganz typisch verhalten und damit mächtig nerven. Wir zeigen euch hier 5 der nervigsten Arten dieser Spieler.

Um was geht es? Wenn ihr GTA Online spielt, dann sind euch ganz bestimmte Typen von Spielern schon mit Garantie begegnet. Ihr trefft sie in Heists, PvP-Aktivitäten oder auch einfach in den offenen Sessions.

Und alle haben eins gemeinsam: Sie nerven tierisch.

In zufälliger Reihenfolge stellt MeinMMO-Redakteur Patrick Freese euch die Leute vor, die ihn in seinen über 600 Spielstunden GTA Online am meisten nerven.

1. Egoisten in Heists – Was ist denn falsch mit euch?

Was sind das für Spieler? In GTA Online sind „Heists“ die Koop-Aktivitäten. Also PvE, das man zusammen mit anderen Mitspielern lösen soll.

Alleine diese Beschreibung scheint bei so mancher Spezies von GTA-Online-Spieler schon für Verwirrung zu sorgen. Dieses „zusammen“. Denn wenn man so mutig ist und sich mit zufälligen anderen Spielern in einen Heist stürzt, dann muss man sich auf einiges gefasst machen.

In Heists ist Team-Arbeit gefragt – stellt euch doch darauf ein!

Immer wieder begegnet man Spielern, die nicht auf Absprachen hören und so tun, als könnten sie den Raubüberfall alleine gewinnen. Tipp: Das geht nicht im Alleingang.

Sobald diese besondere Art von GTA-Spieler dann einmal stirbt, ist die Konsequenz schon vorgesehen: Sie schalten den Stur-Regler auf 10. Was wiederum 2 Schlüsse nach sich zieht:

Sie sterben einfach absichtlich immer wieder und verbrauchen die Team-Leben, damit der Heist für alle Spieler scheitert und sie ihre Zeit verschwendeten

Sie führen die ihnen zugeteilte Rolle im Heist absichtlich nicht mehr aus, damit andere Spieler leaven müssen.

Ganz fortgeschrittene Koop-Egos verlassen den Heist dann wortlos nach dem ersten Versuch, damit auch bloß sämtliche Vorbereitungszeit, die mit Ladescreens locker bei 10 Minuten liegt, für die Katz war. An euch an dieser Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön, dass ihr die Raubüberfälle so nervig gestaltet.

2. Fracht-Verkauf-Zerstörer – Habt ihr sonst nichts zu tun?

Was sind das für Spieler? Die Online-Welt von GTA 5 dreht sich darum, viel Geld zu verdienen. 12 Wege, um schnell viel Geld zu verdienen, helfen dabei sehr gut.

Die lukrativsten Methoden bestehen daraus, ein Produkt zu sammeln, das dann in einer Verkaufsmission für mehrere Hunderttausend-Dollar oder sogar Millionen verkauft wird. Da fließt aber einige Vorbereitungszeit rein.

Nun gibt es zwei wichtige Punkte, die man beachten muss:

Der Verkäufer der Ware hat viel Zeit reingesteckt, seine Ware herzustellen – er wird mit einer großen Summe Geld belohnt, wenn er seine Ware über die Map transportiert und ins Ziel bringt

Wenn gegnerische Spieler diese Ware zerstören, dann erhalten sie dafür sage und schreibe 2.000 GTA-Dollar. ZWEITAUSEND

Und jetzt gibt es wirklich Spieler, die sich sofort auf die Socken machen, wenn ein Spieler Fracht verkauft, und diese zerstören. Das ist keine Seltenheit. Warum macht ihr das? Hoffentlich nicht wegen der jämmerlichen 2.000 GTA-Dollar.

Jeder braucht Geld in GTA Online – seid keine miesen Egoisten, sondern helft anderen Spielern

Ich hab mal einen Spieler gefragt und der sagte: „Naja, das Spiel sagt ja, dass ich das machen soll“. (Hintergrund: Wenn ein Spieler Fracht befördert, weist GTA darauf hin und sagt, dass man das zerstören soll)

Aber muss man das wirklich machen? Denkt doch mal darüber nach, was euch das wirklich bringt. Da muss die Langeweile doch riesig sein, um so eine Aktion wirklich durchzuziehen.

Mein Tipp: Macht doch in der Zeit einfach irgendwas anderes und verdient dabei viel mehr Geld. Das versaut anderen nicht die Stimmung und bringt euch mehr.

3. Die Low-Level-Killer – Sucht euch doch ’ne richtige Challenge!

Was sind das für Spieler? Durch ein besonderes Angebot im Epic Games Store war GTA 5 Online temporär kostenlos. Viele neue Spieler strömen jetzt in die Online-Welt und wollen coole Dinge ausprobieren, die da warten.

Als Anfänger hat man in der Online-Welt kaum Waffen. Und wenn man welche hat, sind diese eher schwach. Rüstung hat man auch keine bis wenig. Für erfahrene Spieler ist das als Gegner als so anspruchsvoll, wie das Erschlagen einer Fliege. Die keine Flügel mehr hat. Und nicht mehr laufen kann, weil sie auf so einer Klebefalle für Insekten gefangen ist.

Trotzdem gibt es einige Spieler, die gar nicht anders können, als ihre Dominanz immer und immer wieder zu demonstrieren. Ja, sie campen sogar Spieler, die 200 Level unter ihnen sind und die mit ihrem Level deutlich zeigen „Ich hab höchstens die ersten Schritte in der Online-Welt gelernt. Hilfe!“. Immer und immer wieder werden die Newbs von anderen Spielern abgeballert.

Und da frag ich mich wirklich: Macht das Spaß? Ist das irgendwie herausfordernd? Oder könnt ihr im 1v1 auf eurem Niveau einfach niemanden besiegen und müsst das jetzt mit so einem Verhalten kompensieren?

Dann macht das doch irgendwie, ohne neuen Spielern gleich den Spaß am Spiel zu nehmen.

4. Die Fail-Rennfahrer – Lasst die guten Spieler doch einfach in Ruhe

Was sind das für Spieler? Diese ganz besondere Spezies der GTA-Online-Spieler zeichnet sich dadurch aus, dass sie ihren eigenen nicht vorhanden Skill damit ausgleichen, anderen das Rennen zu versauen.

Crashes sind in Rennen nicht selten – genau wie unfaire Fahrer

Ein Beispiel: Im neuen Open-Wheel-Rennen starte ich mit meinem Formel-1-Wagen im Mittelfeld der Rennteilnehmer. Schon in der ersten Kurve bemerke ich, dass es hinter mir zu einem Crash kam. Zwei Spieler kollidierten.

Spieler A sucht schnell wieder den Weg zurück auf die Strecke und versucht nun, wieder Anschluss zu finden und von den Fehlern der anderen zu profitieren, um doch noch zu gewinnen oder zumindest auf einer lohnenswerten Position ins Ziel zu fahren.

Spieler B hingegen kommt die goldene Idee: „Ich fahre einfach in die entgegengesetzte Richtung und ramme jeden anderen Spieler frontal, der mir entgegenkommt. Dabei versuche ich möglichst viel Schaden anzurichten.“ Ganz getreu dem Motto: Wenn ich keinen Spaß hab, warum sollte es dann jemand anders haben.

Kommt euch so eine Frustrations-Nulpe entgegen, könnt ihr nur noch hoffen, dass sein Skill wirklich so niedrig ist, dass er euch nicht mal trifft.

Mein Tipp: Wenn du es verbockt hast und zu schlecht bist, aufzuholen, dann verlass doch einfach das Rennen und nerve uns anderen Fahrer nicht. Danke.

Die neuen Rennen in GTA Online sorgen für großartige Crashes

5. Griefer mit dem Oppressor MK2 – Bei euch wird mir schlecht

Was sind das für Spieler? Ja, was sind das eigentlich für Spieler? Die, die sich ein Oppressor MK2 (das ist ein mit Raketen ausgerüstetes Flug-Motorrad) holen und dann nichts anderes zu tun haben, als mit zielsuchenden Raketen willkürlich über die Map zu fliegen und auf alles zu schießen, was sich bewegt.

Da fragt man sich schon, was in den Köpfen der Spieler vorgeht.

Spannend wird es dann, wenn generelles Spielverständnis bei den Bikern-mit-Flügeln einfach nicht vorhanden ist.

So fuhr ich mit meinem gepanzerten Zhaba durch Los Santos und so ein Ritter auf seiner Turbine verfolgte mich. BÄM, erste Rakete sitzt. BÄM, die zweite gleich hinterher. Aber mein Panzer explodierte nicht. Also sank der „Maverick für Kassenpatienten“ langsam vom Himmel und schoss weiter auf mich. 3, 4, 5, 6 Raketen. Dann eine Pause.

„OMG, Hacker xd“ ertönte es von unserem Freund auf dem Oppressor im Chat. „Report him. he god mode hacker. can’t kill this n00b lol“

Dass mein Zhaba locker 14 Raketen aushält und erst bei der 15. explodieren würde, muss ihm wohl bei all seinem Frust entgangen sein, den er auf dem Noob-Motorrad loswerden will.

Ich mag den Zhaba – Griefer mögen ihn nicht

Seid ihr auch schon solchen „Experten“ in GTA Online begegnet und welches sind die, die euch am meisten nerven? Hoffentlich nerven sie euch nicht bei den Tageszielen, denn die bringen gerade einen dicken Geld-Bonus in Höhe von 1 Million GTA-Dollar.