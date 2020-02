Die neuen Rennen in GTA Online sorgen für großartige Crashes

Die neuen Open-Wheel-Rennen in GTA Online starteten jetzt. Und sofort brach das Chaos aus. Crash-Videos zeigen, dass viele Spieler nicht bereit für die taktischen Rennen sind.

Was ist neu? Am 27. Februar 2020 startete in GTA Online eine neue Rennserie. Dort fahren Autos, die an Formel-1-Wagen erinnern. Gleichzeitig veröffentlichten die Entwickler auch zwei passende Rennwagen dazu, die verdammt teuer sind.

Das Besondere an den neuen Rennen der Open-Wheel-Serie ist, dass ihr viel Skill benötigt. Ihr müsst auf den Zustand eurer Reifen und der Karosserie achten. Denn wenn Teile kaputt sind, wirkt sich das direkt aufs Fahrverhalten aus. Wenn etwas kaputt oder besonders abgenutzt ist, sollte man bei den neuen Rennen über einen Boxenstopp nachdenken. Da verliert man zwar Zeit, erhält aber eine Reparatur.

Doch Spieler sind es gewohnt, anderen Rennteilnehmern mit den schnellsten Fahrzeugen aus GTA Online in die Karre zu fahren, um sich so Vorteile zu bescheren. Das klappt in den neuen Rennen nicht mehr so und gleichzeitig sorgt das für besonders lustige Szenen in den Rennen.

Schaut euch dieses Crashes an und lernt

Das zeigen die Spieler: In der Community von GTA Online teilt man jetzt fleißig seine Erfahrungen mit der neuen Rennserie. Und die sind, gelinde gesagt, chaotisch.

Ein Spieler zeigt einen 13-Sekunden-Clip seines ersten Open-Wheel-Rennens. Schon in der ersten richtigen Kurve gibt’s einen Massen-Crash.

Von derselben Strecke gibt es noch mehr Bildmaterial. Mit dieser ersten Kurve kommen wohl einige Spieler nicht richtig klar.

Ein anderes Problem zeigt dieser Reddit-Clip. Ein Rennwagen hebt ab, weil er über einen loses Karosserieteil eines Konkurrenten fuhr. Und das in einem Non-Contact-Rennen.

Der Twitter-Nutzer @exkyouu fasst seine typische Renn-Erfahrung der neuen Racing-Series in diesem Video zusammen (Achtung, laut!):

Standard GTA Online Open Wheel Series Experience (Galaxy Brain Edition) pic.twitter.com/Ma33Vw6RBF — social media sensation exkyou (@exkyouu) February 27, 2020

Eine ganz andere Seite von GTA Online zeigt dieser coole Trailer, den ein Fan baute.

Das solltet ihr bei den Rennen beachten

Wenn ihr selbst an den Rennen teilnehmen wollt, dann müsst ihr jetzt umdenken.

Achtet auf die Anzeigen: Beachtet den Zustand eurer Räder, der unten rechts angezeigt wird. Ist die Anzeige niedrig, haben die Reifen kaum noch Grip und lass euren Wagen schon bei den kleinsten Huckeln oder engen Kurven ausbrechen.

Der Gesamt-Zustand eures Wagens spielt auch eine wichtige Rolle. Ohne Spoiler verliert ihr wichtige Traktion, die in den schnellen Kurven wichtig ist. Fahrt also in die Box – auch wenn ihr hinten liegt. Mit einem heilen Fahrzeug habt ihr bessere Chancen, eure Gegner zu überholen.

Die Anzeige für den Fahrzeugzustand, Reifen-Grip und Position

Nutzt die Bremsen: Für viele Rennfahrer in GTA Online kommt das jetzt überraschend, doch das Bremsen lohnt sich. Während man bei vielen Stunt-Races und anderen Rennmodi in GTA Online meist für 5-10 Minuten durchgehend Vollgas gibt, müsst ihr bei den Formel-Rennen auch mal scharf bremsen.

Das ist erstmal wichtig, um das crashende Feld vorbeifahren zu lassen. Aber auch, um den Turbo wieder aufzuladen.

Habt ihr die neuen Rennen schon ausprobiert?

Wenn euch noch das nötige Geld für die Rennwagen fehlt, dann verdient es doch schnell mit unserem Geld-Guide: