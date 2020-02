Der Progen PR4 und der Ocelot R88 sind die neuen Formel-Fahrzeuge in GTA 5 Online. Die sind zwar echt schnell, kosten aber auch einiges an GTA-Dollar. Wir zeigen euch, was die Karren draufhaben.

Was ist neu? In GTA Online startete heute, am 27. Februar, die neue Erweiterung „Open-Wheel-Rennserie“. Die bringt einige neue Rennen mit sich, auf denen bis zu 16 Spieler gegeneinander antreten werden.

Zeitgleich wurden zwei Fahrzeuge bei Legendary Motorsports in den Verkaufsraum gefahren. Der Progen PR4, der schon in den letzten Tagen als Podiumsfahrzeug aktiv war, und der Ocelot R88.

Ocelot R88 und Progen PR4 – Preise und Tuning

Auf die neuen Fahrzeuge sind Spieler schon scharf, seit sie im Datamining zum Casino-Heist gefunden wurden.

Die Preise: Wie ihr euch schon denken konntet, werdet ihr diese neuen Rennwagen nicht für ein paar Hunderttausend GTA-Dollar ergattern können. Nein, beim Kauf müsst ihr richtig tief in die Tasche greifen.

Der Ocelot R88 kostet 3.115.000 GTA-Dollar

Der Progen PR4 kostet 3.515.00 GTA-Dollar

Damit lösen die Karren den Benefactor Krieger ab, der vorher als teuerstes Auto in GTA Online galt.

Das Tuning: Tunen könnt ihr sie mit Front- und Heckflügeln, Rädern, Reifen und schicken Renndesigns. Auch die gewohnten Panzerungsverbesserungen, Getriebe, Motor- und Turbo-Tunings könnt ihr einbauen lassen.

Die verschiedenen Optionen in der Garage zeigt der YouTuber Astralstate.

Das macht die Fahrzeuge schnell: Cool ist, dass die Fahrzeuge über ein KERS-System verfügen. Das steht für Kinetic Energy Recovery System. Das ist ein Boost, der sich auflädt, wenn ihr stark bremsen müsst. Auslösen könnt ihr den Schub dann mit dem linken Analogstick. Gerade für die neuen Rennen ein wichtiger, taktischer Schritt.

So habt ihr in Rennen und auch in der offenen Welt einen Boost zur Hand, der euch eine starke Beschleunigung bringt und die Karren besonders schnell macht.

Allein durch diesen Turbo sind die Wagen schon besonders schnell. Die Tests der YouTuber werden in den nächsten Tagen dann zeigen, wie sich die beiden Formel-Wagen unterscheiden und wo sie sich in der Liste der schnellsten Autos aus GTA Online einreihen werden.

Werdet ihr die Teile kaufen? Das nötige Geld dafür gibt’s in unserem Geld-Guide zu GTA Online und auch direkt im Casino-Heist: