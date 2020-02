Den Progen PR4 könnt ihr gerade noch in GTA 5 Online gewinnen, doch die Zeit ist knapp. Beeilt euch jetzt also, um das Auto kostenlos zu sichern, bevor ihr es kaufen müsst.

Was ist das für ein Fahrzeug? Der Progen PR4 erinnert an ein Formel-1-Auto. Es ist eins der zwei Formel-Autos, die Dataminer im Code von GTA 5 Online fanden.

Ausgestattet ist der Rennwagen mit einem starken Boost, der für eine ungeheure Beschleunigung sorgt. Es ist das erste Mal, dass GTA Online Platz für diese Art von Autos macht. Neben fliegenden Motorrädern und Autos sowie Amphibienfahrzeugen ist der PR4 in der Online-Welt also ein echter Hingucker.

Wo gewinnt man das? Eine Woche lange dreht sich der PR4 auf dem Podium des Casinos von GTA Online. Doch diese Zeit ist bald vorbei. Schon morgen am Donnerstag, dem 27. Februar, ist diese Zeit vorbei und ein anderes Fahrzeug kommt aufs Podium. Ihr könnt den heutigen Mittwoch also noch ausnutzen und eure Chance am Glücksrad einfordern.

Das Gute daran ist, dass der Dreh am Glücksrad kostenlos ist. Fahrt also im Spiel zum Diamond Casino & Resort und betretet das Gebäude durch den Haupteingang. Im Casino angekommen geht ihr rechts am Podium entlang und steht dann direkt vorm Glücksrad.

Tretet näher und das Spiel erklärt euch, wie ihr Drehen könnt.

Bedenkt, dass das Glücksrad eine Abklingzeit von 24 Stunden hat. Habt ihr also gestern, am Dienstag, um 22:00 Uhr das Glücksrad gedreht, dann müsst ihr auch heute bis 22:00 Uhr warten, um euren kostenlosen Dreh nutzen zu können. Es gibt keine Möglichkeit, durch Einsatz von Geld öfter als einmal pro Tag am Rad zu drehen.

Dataminer finden Formel-1-Wagen für GTA Online – Das können sie

Wie geht es in GTA Online weiter? Formel-1-Rennen?

Das ist bekannt: Ohne Grund findet ihr den Formel-1-Wagen jetzt nicht auf dem Podium im Casino. Am 27. Februar 2020 startet eine neue Rennserie in GTA Online, die Open Wheel Race Series.

Gleichzeitig damit kommt der Progen PR4 auch zum Autohändler und steht dort zum Kauf bereit. Ihr findet ihr dann auf der Webseite von Legendary Motorsport, wo ihr auch die schnellsten Autos von GTA Online kaufen könnt.

Fehlt euch noch das nötige Kleingeld? Dann kombiniert euren Casino-Besuch heute doch gleich damit, Geld zu verdienen. Ein Zeitrennen beschert euch noch heute 102.000 GTA-Dollar in knapp 2 Minuten. Noch mehr Geld gibt’s hier: