Der neue Zhaba in GTA Online kostet euch mindestens 1,8 Millionen GTA-Dollar. Doch lohnt sich der Preis für dieses gepanzerte Fahrzeug oder solltet ihr das brav beim Händler stehen lassen?

Was ist das für ein Auto? Seit dem 2. Januar 2020 steht der „Rune Zhaba“ beim Warstock Händler in GTA Online zum Verkauf bereit. Dabei handelt es sich um ein gepanzertes Fahrzeug, das zu den Autos des neuen Casino-Heist-Updates gehört.

Wie teuer ist es? Der Einkaufspreis liegt bei 1.800.000 GTA-Dollar. Wenn ihr das Finale des Raubüberfalls vom Casino-Heist damit spielt, wird dieser Preis freigeschaltet. Regulär kostet die Karre 2.400.000 GTA-Dollar.

Was ist das Besondere? Der Zhaba ist ein kantiges Fahrzeug, das mit seinen riesigen Reifen auffällt. Diese haben ein starkes Profil, das dem Fahrzeug in schwierigem Gelände helfen soll. Außerdem ist das besondere Profil der Reifen dafür nötig, dass der Zhaba auf dem Wasser fahren kann.

Hinzu kommt eine starke Panzerung, die einige Raketen aufhalten kann.

Doch sind diese Punkte wichtig genug, den Preis zu rechtfertigen?

GTA 5 Online Guide: 11 Wege, um in 2020 schnell Geld zu verdienen!

Der Praxistest – Ist der Zhaba sein Geld wert?

Patrick hat getestet: In GTA Online habe ich jetzt schon über 600 Spielstunden erreicht und einen großen Teil davon in Fahrzeugen verbracht. In Zeitrennen, Stunt-Races oder auch im Free-Roam teste ich regelmäßig die neuen Fahrzeuge, die im Spiel veröffentlicht werden, und mache mir da ein Bild über deren Geschwindigkeit, Handling und allgemeine Tauglichkeit in Mehrspieler-Lobbys.

So musste ich mir den Zhaba gleich zum Release schnappen und ausprobieren, was die Kiste taugt. Diesen fahrbaren Brühwürfel brauchte ich unbedingt in meiner Sammlung. Bedenkt, dass dieser Test auf Schnee stattfand, weil die Online-Welt von GTA 5 zu der Zeit immer noch verschneit war.

Im Rohzustand in meiner Garage – Macht einen guten Eindruck, der Zhaba

Das Tuning: Nach dem Kauf des Zhabas hab ich den Wagen, wie wohl jeder andere Spieler in GTA Online auch, direkt zum Tuning gebracht. Hier sieht man die üblichen Optionen für Front und Heckschürze, Lackierung, Motortuning und so weiter. Waffen kann man nicht einbauen.

Wie schnell ist der Zhaba? Nach dem Tuning auf der Piste wird schnell klar, dass der Zhaba recht langsam ist. Im Geschwindigkeitsvergleich mit dem direkten Konkurrenten, dem APC, ist der Zhaba der Verlierer. Ein ähnliches Bild zeigt sich auch auf dem Wasser. Das APC ist auch schwimmend schneller als der Zhaba.

Deutlich spritziger sind diese schnellsten Autos in GTA Online

Offroad-Leistung: Bei einem Fahrzeug mit solch riesigen Reifen und starkem Profil hätte ich mir eine positivere Offroad-Erfahrung gewünscht. Steile Berge kommt man damit kaum hoch, rutscht einfach wieder runter. Generell gibt es im Gelände wenig Traktion.

Als Fluchtfahrzeug? Für den Casino-Heist wird der Zhaba als mögliches Fluchtfahrzeug vorgeschlagen. Um das solo zu testen, habe ich mir im Freeroam ein Fahndungslevel von 3 Sternen aufgebaut und versucht, mit dem Zhaba vor der Polizei zu flüchten. Da stieß ich auf folgende Probleme:

Das Rammen von anderen Fahrzeugen ist unzuverlässig Manchmal springt der Zhaba in die Luft, statt die anderen Autos wegzuschieben oder plattzufahren Rammen ist nur bei großen Fahrzeugen wie LKWs möglich



Die Größe und die klobige Form machen es schwierig, sich in kleineren Gassen zu verstecken

Die Panzerung: Einer der wichtigsten Aspekte für euch, wenn ihr den Zhaba kauft, ist wohl dessen Panzerung. Und hier kann das Fahrzeug punkten. Gerade im Freeroam, wenn ihr von nervigen MK2’s verfolgt werdet. Von diesen Flug-Motorrädern steckt der Zhaba 14 Raketen weg, bis er bei der 15. dann explodiert. Ein Oppressor MK2 kann maximal 20 Raketen an Board haben. Wenn davon schon 5 verballert sind, überlebt ihr einen Angriff im Zhaba.

Die Fensterscheiben halten einige Schüsse aus, bevor sie zersplittern. Ihr seid hinter dem Steuer also nur temporär gegen Schüsse auf euren Kopf geschützt.

Ein Nachteil ist, dass der Zhaba bei explosiven Angriffen schnell durch die Gegend fliegt oder sich überschlägt. Selbst wenn ihr die Raketenangriffe aushaltet, werdet ihr also erstmal aus der Bahn geworfen.

Fazit

Für wen lohnt sich der Kauf? Wer sich den Zhaba kaufen will, der muss ein klares Ziel vor Augen haben. Als Fluchtfahrzeug oder Offroad-Wunder eignet sich das Teil weniger. Dafür punktet der Wagen durch seine starke Panzerung und die 4 Sitzplätze.

Pro 4 Sitzplätze

Starke Panzerung

Mitfahrer können aus den Hecktüren feuern

Fährt auf dem Wasser Contra Schlechtes Fluchtfahrzeug

Verliert Kontrolle bei Explosionen

Nicht gut im Gelände

Eher langsam

Als Spaß-Fahrzeug für den Free-Roam eignet sich der Zhaba meiner Meinung nach gut. Doch, wie im Spiel vorgeschlagen, als Fluchtfahrzeug im Heist, weniger. Dafür würde es ein paar Buffs in Bezug auf Geschwindigkeit (an Land und auf dem Wasser) sowie der Traktion benötigen.

Habt ihr den Zhaba schon ausprobiert?