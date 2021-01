GTA Online Geld verdienen: 17 Wege, um 2026 schnell reich zu werden

Hilfreiche Tipps und Tricks, mit denen ihr ganz bequem GTA$ bei GTA 5 Online verdienen könnt. Für Anfänger und Fortgeschrittene im Jahr 2021.

Jeder, der GTA 5 Online spielt, kennt das Problem: Es gibt viele schöne Dinge zu kaufen, doch leider hat man nicht genug GTA$, um diese Autos, Häuser, Flugzeuge oder auch Waffen sein Eigen nennen zu können.

Wer kein echtes Geld investieren möchte, damit er einen hohen In-Game-Geldbetrag angerechnet bekommt, der sollte sich an die folgenden Tipps und Tricks halten, um viel Geld bei GTA Online zu machen.

Update: Dieser Artikel wurde am 12. Januar 2021 mit dem neuen Cayo Perico Heist und neuen Zeitrennen aktualisiert. Wir halten diese Liste für euch stets aktuell.

Schnelles Geld in GTA 5 – Ohne hohe eigene Kosten, auch für Anfänger

In GTA 5 Online gibt es verschiedene Wege, um Geld zu verdienen. Auf die eine Art könnt ihr einfach Läden überfallen oder Ziele erfüllen und steckt dafür ein paar Kröten ein. Um Millionengewinne zu erzielen, müsst ihr erst in Gebäude investieren. Auf Dauer rechnet sich diese Investition dann aber.

Auf der ersten Seite dieses Guides stellen wir euch Methoden zum Geldgewinn ohne eigene Investition vor. Auf Seite 2 gibt es dann die Millionengewinne.

Tagesziele / Daily Objectives bei GTA 5 Online

GTA 5 Online Tagesziele Übersicht

Jeden Tag (zwischen 6 und 7 Uhr morgens nach unserer Zeit) bekommt ihr bei GTA 5 Online drei neue Tagesziele für euren Charakter zugewiesen. Das Absolvieren dieser Ziele bringt euch 30.000 GTA$ und 3.000 RP. Schafft ihr es, eine Woche lang die Tagesziele abzuschließen, gibt es dafür 150.000 GTA$. Wer es sogar schafft, einen ganzen Monat lang die Tagesziele abzuschließen, bekommt am Ende 750.000 $ als Bonus! Dafür müsst ihr die Tagesziele 30 Tage am Stück absolvieren.

Aber keine Sorge, es zählen nur die Tage, an denen ihr auch bei GTA 5 online seid – könnt ihr einen Tag nicht spielen (und loggt euch nicht ein), unterbricht das nicht die 30 Tage. Wie oft hintereinander ihr schon die Tagesziele erfüllt habt, findet ihr im Pausenmenü unter Statistiken – Auszeichnungen – Allgemein.

Außerdem solltet ihr auch immer auf die Event-Wochen achten, denn da könnt ihr doppelt Cash und RP verdienen.

Leichte Missionen – schnell Geld verdienen in GTA 5 Online geht auch solo

Missionsübersicht bei GTA 5 Online

Missionen sind eine gute Methode, um ohne weitere Mitspieler schnell GTA$ verdienen zu können. Ein starker Vorteil ist es, wenn ihr bereits den gepanzerten Kuruma in eurem Besitz habt. Mit der Hilfe dieses schusssicheren Autos könnt ihr ganz gemütlich die Gegner platt machen, ohne dabei in Gefahr zu kommen. Erfahrt hier, warum ich den gepanzerten Kuruma immer in GTA Online nutze, obwohl es bessere Autos gibt.

Ein Job, den ich besonders gern alleine spiele, ist „Ein Job für einen Titan“ – bei dieser Mission müsst ihr nur einen Hangar „aufräumen“, indem ihr alle Gegner tötet.

Belohnung für den Titan Job.

Auch hier eignet sich der gepanzerte Kuruma besonders gut, denn ihr könnt einfach im Kreis fahren und dadurch jeden Gegner problemlos erwischen. Im Anschluss parkt ihr einen LKW um und fliegt mit der Titan zu Trevor’s Landeplatz (Achtung, ihr solltet das Landen vorher gut üben). Sollte es durch eine Event-Woche doppelte GTA$ oder RP für Missionen geben, habt ihr leichtes Spiel.

Zeitrennen in GTA Online – 100.000 $ in 2 Minuten

Die Zeitrennen in GTA Online rotieren wöchentlich. ihr findet sie auf der Weltkarte zugänglich für jeden Spieler. Das bedeutet, dass ihr keinen Spielmodus dafür startet müsst, sondern das Rennen einfach in eurer Online-Session fahrt.

Die Zeitrennen wechseln beim Rotieren ihren Standort und verändern damit auch die Route. Den Startpunkt erkennt ihr an der lila Stoppuhr auf der Map.

An dieser Markierung erkennt ihr Zeitrennen auf der Karte von GTA Online

Das Besondere an den Zeitrennen ist, dass die Zeitvorgabe relativ knapp ist. Baut ihr auf der Strecke einen Unfall, könnt ihr gleich wieder von vorn anfangen.

Schafft ihr es, innerhalb der vorgegebenen Zeit ins Ziel zu heizen, gibt’s dafür 100.000 GTA-Dollar, teilweise sogar die doppelten Belohnungen, wenn Boni aktiv sind. Pro Woche könnt ihr diese Summe einmal verdienen.

So schnappt ihr leicht mindestens 100.000 $ in ein bis zwei Minuten.

Guides zu den Zeitrennen: Diese Rennen haben verschiedene Namen und Standpunkte und rotieren wöchentlich. Hier findet ihr Tipps und Tricks, wird ihr die Rennen schafft. (Diese Liste wird regelmäßig aktualisiert)

Zeitrennen für RC Bandito

Was sind das für Rennen? Diese Checkpoint-Rennen fahrt ihr mit den kleinen, ferngesteuerten RC-Bandito-Autos.

Wie erhält man einen RC-Bandito? Dafür müsst ihr euch zunächst eine Arena-Immobilie kaufen. Erst, wenn ihr in diese Immobilie investiert habt, lässt sich so ein ferngesteuertes Auto kaufen und aufrüsten.

Was bringen die Rennen? Ähnlich, wie die Zeitrennen für die „großen“ Autos, bringen RC-Bandito-Rennen euch einmal pro Woche pro Rennen eine Geldsumme von über 100.000 GTA-Dollar. Es lohnt sich also, jede Woche das normale Zeitrennen und das RC-Bandito-Zeitrennen mitzunehmen. So macht ihr wöchentlich 200.000 GTA-Dollar in nur etwa 10 Minuten Zeitaufwand.

Guides zu den RC-Bandito-Rennen:

Autos zu Simeon bringen und Autos verkaufen

Auto bei Los Santos Customs verkaufen

Wer schnell Geld braucht und keine Zeit für Missionen hat, kann geklaute Autos bei „Los Santos Customs“ verkaufen. Je nach Auto bekommt man dort teilweise mehr als 10.000 GTA$.

Vielleicht erinnert ihr euch noch an den Autohaus Besitzer Simeon, bei dem die Story im offline Modus beginnt. Auch im Online Modus schickt er euch regelmäßig Nachrichten mit Autos aufs Handy, die er sucht.

Erfolgreicher Verkauf bei Simeon im Hafen

Habt ihr ein Auto von Simeons Liste gefunden, fahrt ihr am besten zu einem „Los Santos Customs“ Shop und lackiert es dort um. Das muss nicht besonders schön aussehen; Hauptsache, man gibt nicht zu viel Geld für die Lackierung aus. Das Geschäft soll sich ja lohnen. Im Anschluss bekommt ihr ein S-Symbol auf eure Karte. Dort wartet Simeon auf das von euch lackierte Auto. Bringt es dort am besten ohne Kratzer und Dellen hin, denn dann gibt es ordentlich Geld.

Bei Simeon gibt es jetzt außerdem neue Missionen, die ihr spielen könnt. Da klaut ihr dann Luxus-Autos oder sprengt sie in die Luft. Simeon gibt euch genaue Anweisungen.



Schnelles Geld für zwischendurch: Spontan Events & Läden überfallen

Ladenüberfall bei GTA 5 Online

Falls ihr gerade auf der Reise von Punkt A nach B seid und zwischendurch noch etwas Bargeld braucht, dann haltet doch auf der Minimap Ausschau nach einem Geschäft. Parkt euren Fluchtwagen vor der Tür, geht hinein und richtet die Waffe auf den Verkäufer – wenn ihr Geduld habt, bekommt ihr dort schnell ein paar Tausend GTA$, mit denen ihr die Ausrüstung für eure nächste Mission bezahlen könnt.

Außerdem finden regelmäßig Spontan-Events in den verschiedenen Online-Sitzungen statt. Dort müsst ihr beispielsweise die weiteste Strecke zurücklegen, ohne Euer Fahrzeug zu beschädigen oder die meisten Spieler töten – alles in einem begrenzten Zeitraum. Landet ihr dort auf einem der oberen Plätze, bekommt ihr GTA$ und RP als Belohnung.

Der Fleeca-Heist bringt euch Kohle und ein günstiges, wichtiges Auto

Raubüberfall Übersicht

Am meisten GTA$ bringen euch die Raubüberfälle bei GTA 5 Online, die ihr von eurem Planungsraum in eurem Haus starten könnt. Der Haken an der Sache ist, dass ihr dafür am besten verlässliche Mitspieler braucht. Ladet ihr zufällig Spieler aus einer Online-Sitzung von GTA 5 ein, passiert es häufig, dass diese während des Jobs einfach das Spiel verlassen oder euch auf anderen Wegen das Geldverdienen schwer machen.

Habt ihr aber Freunde, die auch GTA 5 Online spielen, dann klappt das schon viel besser mit der Millionärs-Sache.

Ausgenommen davon ist der Cayo-Perico-Heist, den man als ersten Raubüberfall in GTA Online auch solo spielen kann.

Beute eines Fleeca Raubüberfalls

Falls ihr nur einen Mitspieler habt, könnt ihr mit diesem den Fleeca Raubüberfall spielen. Dort schaltet ihr auch den Kuruma frei, der euch bei späteren Missionen und Heists das Leben erheblich leichter machen wird. ihr könnt diesen Heist auch wiederholen, wenn ihr nicht genügend Mitspieler für die anderen Überfälle habt. Im Guide für den Fleeca Überfall bei GTA 5 Online geben wir euch Tipps für diesen Raub.

Bedenkt, dass das Starten von Heists eine gewisse Gebühr von euch verlangt, die je nach Überfall verschieden hoch ist. Wir empfehlen den Fleeca-Job für Anfänger, weil die Gebühr bei nur 15.000 GTA-Dollar liegt. Belohnt werdet ihr dafür mit etwa 143.000 GTA-Dollar.

Auf der nächsten Seite befassen wir uns mit teureren und lukrativeren Heists.

Auf Seite 2 zeigen wir euch fünf Möglichkeiten, mit denen ihr Millionen auf einmal verdient.