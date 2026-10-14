GTA Online Geld verdienen: 17 Wege, um 2026 schnell reich zu werden

Geld verdienen in GTA Online kann ganz einfach sein. Nutzt dafür unsere Tipps für Anfänger und Fortgeschrittene im Jahr 2026. So verdient ihr schnell Millionen GTA-Dollar und füllt euer Konto.
Jeder, der GTA 5 Online spielt, kennt das Problem: Es gibt viele schöne Dinge zu kaufen, doch leider hat man nicht genug GTA$, um diese Autos, Häuser, Flugzeuge oder auch Waffen sein Eigen nennen zu können. Wer kein echtes Geld investieren möchte, damit er einen hohen In-Game-Geldbetrag angerechnet bekommt, der sollte sich an die folgenden Tipps und Tricks halten, um viel Geld bei GTA Online zu machen.
- Auf Seite 1 findet ihr Tipps für Spieler, die noch kein oder nur wenig Geld in GTA Online verdient haben (Gut für Einsteiger)
- Auf Seite 2 gibt’s Tipps für Millionengewinne, die aber auch Eigenkapital benötigen
Wir halten diese Liste für euch stets aktuell und bringen Updates, sobald es lukrative Methoden gibt.
Seid ihr schon fortgeschritten in GTA Online? Auf Seite 2 gibt es die Millionengewinne. Teilweise müsst ihr dafür erst Geld investieren, doch dafür werdet ihr anschließend fürstlich belohnt. Die reichsten Spieler in GTA Online nutzen diese Wege, um schnell viel Geld zu verdienen.
1. Tagesziele / Daily Objectives bei GTA 5 Online
Jeden Tag (zwischen 6 und 7 Uhr morgens nach unserer Zeit) bekommt ihr bei GTA 5 Online drei neue Tagesziele für euren Charakter zugewiesen. Das Absolvieren dieser Ziele bringt euch 30.000 GTA$ und 3.000 RP. Schafft ihr es, eine Woche lang die Tagesziele abzuschließen, gibt es dafür 150.000 GTA$. Wer es sogar schafft, einen ganzen Monat lang die Tagesziele abzuschließen, bekommt am Ende 750.000 $ als Bonus! Dafür müsst ihr die Tagesziele 30 Tage am Stück absolvieren.
Aber keine Sorge, es zählen nur die Tage, an denen ihr auch bei GTA 5 online seid – könnt ihr einen Tag nicht spielen (und loggt euch nicht ein), unterbricht das nicht die 28 Tage. Wie oft hintereinander ihr schon die Tagesziele erfüllt habt, findet ihr im Pausenmenü unter Statistiken – Auszeichnungen – Allgemein.
Außerdem solltet ihr auch immer auf die Event-Wochen achten, denn da könnt ihr doppelt Cash und RP verdienen.
2. Leichte Missionen – schnell Geld verdienen in GTA 5 Online geht auch solo
Missionen sind eine gute Methode, um ohne weitere Mitspieler schnell GTA$ verdienen zu können. Ein starker Vorteil ist es, wenn ihr bereits den gepanzerten Kuruma in eurem Besitz habt. Mit der Hilfe dieses schusssicheren Autos könnt ihr ganz gemütlich die Gegner platt machen, ohne dabei in Gefahr zu kommen. Erfahrt hier, warum ich den gepanzerten Kuruma immer in GTA Online nutze, obwohl es bessere Autos gibt.
Ein Job, den ich besonders gern alleine spiele, ist “Ein Job für einen Titan” – bei dieser Mission müsst ihr nur einen Hangar “aufräumen”, indem ihr alle Gegner tötet.
Auch hier eignet sich der gepanzerte Kuruma besonders gut, denn ihr könnt einfach im Kreis fahren und dadurch jeden Gegner problemlos erwischen. Im Anschluss parkt ihr einen LKW um und fliegt mit der Titan zu Trevor’s Landeplatz (Achtung, ihr solltet das Landen vorher gut üben). Sollte es durch eine Event-Woche doppelte GTA$ oder RP für Missionen geben, habt ihr leichtes Spiel.
Weitere starke Mission für viel Geld: Als Alternative zu “Ein Job für einen Titan” bietet sich die Mission “Stress auf dem Dach” an. Hier müsst ihr zunächst einige NPCs in einem Parkhaus und in Autos wegballern. Anschließend mit eurem Auto Gegnern hinterherfahren und ihnen Dokumente rauben. Zum Schluss gebt ihr diese bei Madrazos Haus ab. Das funktioniert alleine und auch mit mehreren Spielern.
Es bietet sich bei beiden Missionen an, die Zeit auf 15 Minuten zu strecken, um die höchstmögliche Auszahlung zu erhalten. Danke an MeinMMO-Leser ZCR, der uns den Tipp mit der Mission “Stress auf dem Dach” hier in den Kommentaren gab.
3. Zeitrennen in GTA Online – 100.000 $ in 2 Minuten
Die Zeitrennen in GTA Online rotieren wöchentlich. ihr findet sie auf der Weltkarte zugänglich für jeden Spieler. Das bedeutet, dass ihr keinen Spielmodus dafür startet müsst, sondern das Rennen einfach in eurer Online-Session fahrt.
Die Zeitrennen wechseln beim Rotieren ihren Standort und verändern damit auch die Route. Den Startpunkt erkennt ihr an der lila Stoppuhr auf der Map.
Das Besondere an den Zeitrennen ist, dass die Zeitvorgabe relativ knapp ist. Baut ihr auf der Strecke einen Unfall, könnt ihr gleich wieder von vorn anfangen.
Schafft ihr es, innerhalb der vorgegebenen Zeit ins Ziel zu heizen, gibt’s dafür 100.000 GTA-Dollar, teilweise sogar die doppelten Belohnungen, wenn Boni aktiv sind. Pro Woche könnt ihr diese Summe einmal verdienen.
So schnappt ihr leicht mindestens 100.000 $ in ein bis zwei Minuten.
Guides zu den Zeitrennen: Diese Rennen haben verschiedene Namen und Standpunkte und rotieren wöchentlich. Hier findet ihr Tipps und Tricks, wird ihr die Rennen schafft. (Diese Liste wird regelmäßig aktualisiert)
Die Guides zu allen Zeitrennen findet ihr hier:
- Zeitrennen-Guide für Calafia Way
- Zeitrennen-Guide für Chiliad bergab
- Zeitrennen-Guide für Cypress Flats
- Zeitrennen-Guide für Elektrizitätswerk
- Zeitrennen-Guide für Flughafen von Los Santos
- Zeitrennen-Guide für Flughafen von Los Santos II
- Zeitrennen-Guide für Galileo-Park
- Zeitrennen-Guide für Great Ocean Highway
- Zeitrennen-Guide für Grove Street
- Zeitrennen-Guide für Kasino
- Zeitrennen-Guide für Küste zu Küste
- Zeitrennen-Guide für Maze-Bank-Arena
- Zeitrennen-Guide für Raton Canyon
- Zeitrennen-Guide für Route 68
- Zeitrennen-Guide für Tongva Valley
- Zeitrennen-Guide für Up-n-Atom
- Zeitrennen-Guide für Vinewood Bowl
- Zeitrennen-Guide für Von einem Ende zum anderen
4. Der Fleeca-Heist bringt euch Kohle und ein günstiges, wichtiges Auto
Am meisten GTA$ bringen euch die Raubüberfälle bei GTA 5 Online, die ihr von eurem Planungsraum in eurem Haus starten könnt. Der Haken an der Sache ist, dass ihr dafür am besten verlässliche Mitspieler braucht. Ladet ihr zufällig Spieler aus einer Online-Sitzung von GTA 5 ein, passiert es häufig, dass diese während des Jobs einfach das Spiel verlassen oder euch auf anderen Wegen das Geldverdienen schwer machen.
Habt ihr aber Freunde, die auch GTA 5 Online spielen, dann klappt das schon viel besser mit der Millionärs-Sache.
Ausgenommen davon ist der Cayo-Perico-Heist, den man als ersten Raubüberfall in GTA Online auch solo spielen kann.
Falls ihr nur einen Mitspieler habt, könnt ihr mit diesem den Fleeca Raubüberfall spielen. Dort schaltet ihr auch den Kuruma frei, der euch bei späteren Missionen und Heists das Leben erheblich leichter machen wird. ihr könnt diesen Heist auch wiederholen, wenn ihr nicht genügend Mitspieler für die anderen Überfälle habt. Im Guide für den Fleeca Überfall bei GTA 5 Online geben wir euch Tipps für diesen Raub.
Bedenkt, dass das Starten von Heists eine gewisse Gebühr von euch verlangt, die je nach Überfall verschieden hoch ist. Wir empfehlen den Fleeca-Job für Anfänger, weil die Gebühr bei nur 15.000 GTA-Dollar liegt. Belohnt werdet ihr dafür mit etwa 143.000 GTA-Dollar.
5. Autos zu Simeon bringen und Autos verkaufen
Wer schnell Geld braucht und keine Zeit für Missionen hat, kann geklaute Autos bei “Los Santos Customs” verkaufen. Je nach Auto bekommt man dort teilweise mehr als 10.000 GTA$.
Vielleicht erinnert ihr euch noch an den Autohaus Besitzer Simeon, bei dem die Story im offline Modus beginnt. Auch im Online Modus schickt er euch regelmäßig Nachrichten mit Autos aufs Handy, die er sucht.
Habt ihr ein Auto von Simeons Liste gefunden, fahrt ihr am besten zu einem “Los Santos Customs” Shop und lackiert es dort um. Das muss nicht besonders schön aussehen; Hauptsache, man gibt nicht zu viel Geld für die Lackierung aus. Das Geschäft soll sich ja lohnen. Im Anschluss bekommt ihr ein S-Symbol auf eure Karte. Dort wartet Simeon auf das von euch lackierte Auto. Bringt es dort am besten ohne Kratzer und Dellen hin, denn dann gibt es ordentlich Geld.
Bei Simeon gibt es jetzt außerdem neue Missionen, die ihr spielen könnt. Da klaut ihr dann Luxus-Autos oder sprengt sie in die Luft. Simeon gibt euch genaue Anweisungen.
6. Schnelles Geld für zwischendurch: Spontan Events & Läden überfallen
Falls ihr gerade auf der Reise von Punkt A nach B seid und zwischendurch noch etwas Bargeld braucht, dann haltet doch auf der Minimap Ausschau nach einem Geschäft. Parkt euren Fluchtwagen vor der Tür, geht hinein und richtet die Waffe auf den Verkäufer – wenn ihr Geduld habt, bekommt ihr dort schnell ein paar Tausend GTA$, mit denen ihr die Ausrüstung für eure nächste Mission bezahlen könnt.
Außerdem finden regelmäßig Spontan-Events in den verschiedenen Online-Sitzungen statt. Dort müsst ihr beispielsweise die weiteste Strecke zurücklegen, ohne Euer Fahrzeug zu beschädigen oder die meisten Spieler töten – alles in einem begrenzten Zeitraum. Landet ihr dort auf einem der oberen Plätze, bekommt ihr GTA$ und RP als Belohnung.
7. Zeitrennen für RC Bandito
Was sind das für Rennen? Diese Checkpoint-Rennen fahrt ihr mit den kleinen, ferngesteuerten RC-Bandito-Autos.
Wie erhält man einen RC-Bandito? Dafür müsst ihr euch zunächst eine Arena-Immobilie kaufen. Erst, wenn ihr in diese Immobilie investiert habt, lässt sich so ein ferngesteuertes Auto kaufen und aufrüsten.
Was bringen die Rennen? Ähnlich, wie die Zeitrennen für die “großen” Autos, bringen RC-Bandito-Rennen euch einmal pro Woche pro Rennen eine Geldsumme von über 100.000 GTA-Dollar. Es lohnt sich also, jede Woche das normale Zeitrennen und das RC-Bandito-Zeitrennen mitzunehmen. So macht ihr wöchentlich 200.000 GTA-Dollar in nur etwa 10 Minuten Zeitaufwand.
Guides zu den RC-Bandito-Rennen:
8. Der Cluckin-Bell-Raid bringt euch 500.000 $ ohne Kosten
Der Cluckin’ Bell Farm Raid ist eine Missionsreihe von LSPD-Officer Vincent Effenburger, die aus 5 einzelnen Missionen besteht – vier zur Vorbereitung und der finale Überfall.
Effenburger beauftragt euch, die Machenschaften eines Kartells zu stören.
Ihr startet die Missionsreihe, indem ihr zu dem „V“ auf der Karte fahrt und mit dem Officer sprecht. Ihr findet das “V” bei der Polizeiwache in Vespucci.
Der Cluckin’ Bell Farm Raid ist besonders für GTA-Neulinge lohnenswert, da ihr keine Unternehmen oder Ähnliches benötigt, um die Missionsreihe zu starten. Für den erfolgreichen Abschluss winken euch 500.000 GTA-Dollar.
Ihr könnt den gesamten Raid solo spielen oder euch von bis zu 3 Freunden helfen lassen – die bekommen allerdings keinen Anteil der 500.000 $, sondern lediglich eine kleine Bezahlung.
9. Textilfabrik-Infiltrationen für Solo-Spieler
Mit dem Kauf der Textilfabrik könnt ihr einige der wohl lukrativsten Missionen überhaupt abschließen – die Infiltrationen. Insgesamt stehen euch bis zu 4 wiederholbare Missionen zur Auswahl mit denen ihr zwischen 250.000 bis 350.000 $ verdienen könnt. Dabei handelt es sich hauptsächlich um Datenraub, Spionage und Sabotage.
Das Interessante dabei ist, das ihr diese ohne Kosten erneut angehen könnt. Natürlich müsst ihr zuerst eine Textilfabrik erwerben, die ungefähr, je nach Ausstattung, zwischen 2.200.000 bis 4.500.000 $ kostet – danach aber könnt ihr in wenigen Stunden das ausgegebene Geld wieder einholen. Die Missionen sind kurz und lassen sich ebenfalls in Koop abschließen, was euren Gewinn erhöhen kann.
Auf der nächsten Seite befassen wir uns mit teuren, aber lukrativen Möglichkeiten, mit denen ihr nach einem etwas höheren Investment viel Geld verdienen könnt.
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Kommentare
Da könnte ich noch ein paar Punkte hinzufügen, v. a. Dinge, die man im Freemode in einer Solo session erledigen kann.
Wichtig finde ich aber bei einigen Punken in der Liste die Vorausetzungen bzw. die Kosten mitanzugeben. Der RC Bandito kostet z. B. $1.590.000. Wenn man den dann noch upgraden möchte (was man bei einigen Strecken schon braucht), muss man zuerst einmal die Arenawerkstatt besitzen (mind $995.000) und dann die Updates zukaufen.
Das alles, um eine tägliche Herausforderung annehmen zu können, die $51.000 bringt, wenn man sie schafft. Amortisiert sich also nach frühestens
1.590.000 / 51.000 = 31,… Tagen. Vielleicht nicht die beste Investition für Einsteiger ;).
Macht stattdessen das E-Bike Zeitrennen. Bringt ebenfalls $51.000 pro Tag, aber das Fahrrad wird gestellt.
Ich kann hier gerne mal meine tägliche To-Do Liste hinzufügen ^^. Je nachdem wieviel Zeit ich in Los Santos verbringen will, lass ich dann die unrentablesten oder aufwändigsten Sachen weg.
Hallo @Patrick Freese
leider ist in deinen Beitrag eine Sache falsch:
“In den meisten Fällen verkauft ihr zum Schluss den Inhalt eures Lagers und sackt dafür jede Menge Kohle ein. Ihr müsst für diese Jobs in einer offenen Sitzung sein. Freundes-Sitzungen oder Invite-Only-Sessions zählen nicht.”
Seit ’21 oder ’22 kann man alle Aktivitäten auch in “Invite-Lobby´s” bzw. “Freundes-Lobby´s” machen. Wer die Verkaufsmissionen von CEO bzw. MC aber in einer öffentlichen Lobby mit vielen Spielern macht, bekommt einen Bonus von bis zu 50%.
Hey BayHH,
Danke für den Hinweis. Das war tatsächlich noch eine alte Info im Artikel, die ich übersehen hatte. Habe das nun im Text angepasst.
Besten Dank! 🙂
Liebe Mein-MMO-Redakteure, bitte nehmt als Solo-Mission “Streß auf dem Dach”.
Diese Mission bringt Solo das meiste Geld – wenn man sie 15 Minuten spielt.
Natürlich kann die Mission auch mit Anderen spieln – ist dann sogar witziger.
Warum 15 Minuten?
In GTA online bringen Mission mehr Geld je länger sie gehen. Und das Maximum sind 15 Minuten. Jede Minute mehr bringt nichts extra.
“Streß auf dem Dach” ist auch einerseits streßfreier und andererseits kostet sie weniger Munition.
Wenn man viel Geld rausholen möchte, sollte man auch die entstandenen Kostet wie Munition und Panzerung im Auge haben.
Man kann in den 15 Minuten auch genug Zivilisten töten um die Minutionskosten wieder reinzu holen oder seine Werte wie Stärke und Fahren in ruhe erhöhen.
Ich habe die Mission sehr oft gespielt und ja, es wird alleine schnell Monoton – aber das werden alle Aufgaben in GTA online wenn man sie zu oft hintereinander spielt.
Werd ich mir anschauen, danke!
Bitte.
Wenn du es getestet hast, kannst ja eine Rückmeldung geben. 🙂
Moini, habe es ausprobiert und die Mission in der Uebersicht ergänzt. Danke dir für den Tipp. 🙂
Bitte, habe ich gern gemacht. Hoffe es hilft den anderen Spielern entspannter und fair an Geld zu kommen.
Einfach MC Club Missionen abschliessen… Sind innerhalb von 10 bis 15 Minuten easy erledigt und bringen zwischen 40k und 90k ein^^
Ein Clubhaus ist extrem günstig und man kann die Missionen durch Session-Wechsel resetten
Also man kann ja paar Youtube Videos anschauen… dann wird der Heist nicht schwer. Er ist sogar sehr simpel. Die Hauptbeute kann man komplett stealth mit maximal einem Kill lösen. Man muss sich nur als Wache verkleiden.
Eine der wichtigsten Quellen ist gar nicht aufgeführt…obwohl ich dafür eigentlich gar nichts machen muss: Der Nachtclub, voll ausgebaut mit 5 Assistenten bringt pro Session (paar Stunden) um die 400000 Dollar und man muss nichts dafür machen, außer ausliefern.
Naja dafür muss man erstmal eine Menge Kohle haben. Ca ka 5-7millionen?
Jo braucht man für einige Tipps aus dem Artikel. Auch die RC Bandito Rennen kannste nicht ohne Arena Werkstatt fahren. Auch der Cajo Perico und der Casino Heist werden ja aufgeführt…dafür muss ich mir halt ne Spielhalle und ein Uboot kaufen.. Nichts ist umsonst..
Zitat: Leichte Missionen- schnell Geld verdienen in GTA 5 Online geht auch solo
Hallo,
das Bild welches du hier abgebildet hast stellt sich bei mir nicht dar ?!
In der Liste unter “online” finde ich nicht den Punkt ” Missionen ” und auch rechts dann die Liste nicht.
Kann mir das jemand erklären ?
Hab die PS 4 neu und Rang 44
Rang 130 sollte das erste Ziel für neue Spieler sein meiner Meinung nach, da man mit Rang 120 Zugriff auf die letzte Waffe bekommt, mit Rang 100 hat man Zugriff auf alle vom Rang abhängenden Tuning-Sachen und mit Rang 130 gibt es die zehnte und letzte Ersatz-Panzerung.
Das Geld kommt auf dem Weg in Richtung Rang 130 meiner Erfahrung nach von ganz allein. Habe inzwischen mit 5 verschiedenen Charakteren ziemlich genau 635 Ränge gespielt in GTA 5 Online und kann daher aus eigener Erfahrung sagen dass die Lobby-PvE-Missionen den besten Weg für das Leveln darstellen, da man so die meisten RP pro Stunde erhält.
Weswegen ich auch dazu raten würde sich vorrangig auf diese zu konzentrieren.
Gerade bei Heists kann es passieren dass man als Low-Level-Charakter schon mal gekickt wird, denn schließlich nimmt auch der eigene Lebensbalken bis Rang 100 stetig zu und Low-Level-Charaktere sterben nun mal erheblich schneller als Charaktere um oder über Rang 100, weswegen Lowies immer mal wieder gekickt werden.
Was auch einen Grund darstellt sich von Heist-Einladungen erstmal besser fernzuhalten sofern es sich um Random-Einladungen handelt und man sich den möglichen Frust ersparen möchte.
Auch von den Low-Rider-Missionen würde ich erstmal abraten, denn diese sind nicht ganz einfach und obendrein sind viele für 4 Spieler. Das Problem daran ist man hat kein Team-Leben, es darf also niemand sterben, was die Lowrider-Missionen mit schlechten Randoms zur Tortur werden lässt, wenn man diverse Missionen mehrmals neu starten muss, weil es wieder irgendwer nicht gebacken bekam in Deckung mit Snacks und Ersatz-Panzerungen seinen Lebensbalken aufzufüllen und die Mission beim ersten toten Spieler sofort gescheitert ist.
Im Freien Modus Autos an den Docks zu verkaufen mag ganz witzig sein, nur macht man damit weder wirklich Geld noch gibt es dafür wirklich nennenswert RP. Also wenn man gerade rein zufällig ein gesuchtes Auto klaut im Freien Modus, dann kann man dieses 1 Auto sicher zu Geld machen, nur ist das definitiv keine Dauerbeschäftigung bzw. als solche völlig ungeeignet.
Überfälle auf Läden kann man sicher mal machen, ich persönlich fülle 1 bis maximal 2 Mal meine Snacks wieder auf an einem Tag wenn ich spiele, direkt im Anschluss raube ich natürlich den Laden aus wo ich die Snacks gerade gekauft habe. Öfter würde ich das jedoch nicht machen da sich auch das nicht als Dauerbeschäftigung eignet und die Verdienstmöglichkeiten und die erhaltenen RP einfach zu niedrig sind.
Das was am Anfang wirklich sowohl vernünftig Geld als auch entsprechend viel RP bringt sind die Lobby-PvE-Missionen! Das ist die Methode die ich jedem Anfänger raten würde. Spielt die einzelnen Missionen wirklich oft um sie so gut wie möglich zu kennen und die jeweiligen Missionen so möglichst effizient und zügig abschließen zu können.
Und ganz wichtig, gewöhnt euch möglichst schnell an den Schwierigkeitsgrad Schwer für das maximale Geld und die maximalen RP.
Auf dem Weg zu Rang 130 würde ich persönlich dazu raten sich als erstes eine Heist fähige Bude anzuschaffen mit 10er Garage und sich die Garage nach und nach mit den absoluten “must have” Fahrezugen zu füllen, die man persönlich unbedingt zuerst haben möchte.
Irgendwann wenn dann mal die ersten Millionen gescheffelt sind würde ich zu 1 Geschäft raten, egal ob Hangar, Büro oder Motorrad-Club, Nacht-Club etc., erstmal 1, denn die Upgrades verschlingen weitere Millionen GTA$. Auch hier sollte man dieses Geschäft zuerst wählen für das man sich am Meisten interessiert. Fliegt man gerne kommt sicher das CEO-Büro und der Hangar am ehesten in Frage. Hat man es nicht mit dem Fliegen sollte man vielleicht z.B. den Motorrad-Club wählen, wo das Fliegen seltener vorkommt, maximal bei Auslieferungen seiner Drogen-Erzeugnisse, wenn man dann mal in eines der am Anfang erstmal kostspieligen Drogen-Labor-Upgrades investiert hat.
Leveln, bis im Idealfall Rang 130, über primär Lobby-PvE-Missionen < nebenbei fast völlig unbemerkt Geld machen < eine Bude mit Heist-Vorbereitungsraum anschaffen < die ersten Wunsch Fahrzeuge anschaffen < in das erste Geschäft investieren = Multi-Millionär in GTA 5 Online
Das wäre mein Rat für neue Spieler die sich fragen sollten was sie zuerst tun sollten.
Ich denke das Einfachste für Anfänger ist es, mit 50K sich als VIP zu registrieren. Dann hat man auch Zugriff auf einface VIP-Missionen die 20K bringen.Dann kann man sich überlegen, ob man 250K für Biker-Clubhouse oder 1Mio für CEO-Office spart.
Das Einfachste wäre einfach, dass die Highlvlchars die lows in Ruhe lassen würden. Ich bin jetzt 4 und bis auf 10 min bestimmt 100 mal gekillt worden von 130ern oder wie hoch die waren…muss echt Spaß machen..ka ob man so a sozial sein kann, wie in diesem Spiel…
ja ne dann muss man aber auch erstmal die kohle für den MC Club Kokain Labor oder ceo Büro und das auto Lagerhaus das kostet dann auch erstmal 3-4m also kurz und knapp Rockstar hat die preise so gemacht das du irgendwann shark cards kaufen musst
Nein das stimmt nicht. Es gibt genug Möglichkeiten schnell am Geld zu kommen. Heists z.b oder du guckst dich mal in der Community um denn da findet man immer Leute die Leute suchen für arks oder andere sachen
Über den Technoclub geht’s auch einfach, weil man keine Waren mehr für die Kokain usw. Sachen beschaffen muss 🙂
Gibts nicht immer noch die Mission wo man eine Titan klauen konnte?
Die auf schwer brachte doch gut Kohle für den Zeitaufwand.
Jau, steht auch im Artikel. Ein Job für einen Titan. 🙂
Das ist ein Irrtum, denn die Mission gibt auf dem Schwierigkeitsgrad Schwer ca. 24.000 GTA$. Je nachdem was man an Munition verballert um den Zeitaufwand gering zu halten ist der Verdienst also nicht annähernd 24.000 GTA$.
Wer da z.B. mit der Minigun los ballert und die halbe Munition dabei verballert oder wer fleißig mit Granaten, Haftbomben, Raketen usw. rumwirft oder rumschießt drückt ebenso seinen Gewinn erheblich nach unten.
Die Missionen welche über 20.000 GTA$ einbringen sind allesamt ineffizient! Denn die Gegner-Anzahl ist entsprechend hoch, die Gegner sind auch entsprechend besser bewaffnet und besser gepanzert, was den Zeitaufwand nach oben drückt, wenn man zeitgleich einigermaßen seine Munitionskosten im Rahmen halten will. Und z.B. nur per Sturmgewehr die Gegner ausschaltet. Dann dauern diese Missionen unter dem Strich einfach zu lange.
Denn in dieser Zeit kann man 2-3 von den Missionen abschließen die deutlich weniger Verdienst versprechen in der selben Zeit ist man so allerdings effektiver und macht mehr Geld.
Es ist daher ein völlig Unsinn sich auf die 20.000+ Missionen zu fokussieren.
Es sei denn natürlich man spielt mit Kuruma, fliegendem Rakten-Motorrad und sonstigem noobigen Stuff, dann kann das effektiver sein sich auf die 20.000+ Missionen zu fokussieren.
Wer da dran Spaß hat bitte, meines wäre das sicher nicht.
Am liebsten mach ich den Autohandel.
-) zuerst im Büro am PC Autohandel wählen und Auto beschaffen anklicken
-) dann gleich mit dem Heli zum Auto stehlen fliegen und gleich das zu stehlende Auto mit dem Haken am Heli (Cargobob!) festmachen
-) Auto zum Lagerhaus bringen mit dem Cargobob
-) im Lagerhaus am PC ein Oberklasse(!) Auto auswählen zum Verkaufen (Fachhändler!) und das zu verkaufende Auto wieder mit dem CargoBob zum Käufer bringen (= absolut problemlos!) – bringt so alle 20-30 Minuten ca. 80.000 Dollar (abzüglich Reperaturkosten sollten welche angefallen sein)
Das stimmt zwar, was hier steht/ was du sagst. Aber Anfänger brauchen hier mindestes 2,5 Mio $ um den Autohandel zu starten. Der Cargobob kostet auch Extra. Sollte man wissen. 🙂
Und Noch eins an ALLE!! Bitte Finger weg lassen bei gta5geldhack.online/ das sind Betrüger, denn man kann gar kein Geld sich da holen; – Doch nur eins, ist ne schlimme Abofalle pro Woche 4,99 EUR berechnen die an der Handyrechnung.
HAHAHAHAHAHA 😂
Wie kann man auf sowas reinfallen?!
Hat jemand eine Ahnung wie man die Lebertypen bei Online PS 4 abschalten kann. Hab alles versucht an Einstellungen etc. es ging nichts. Hab sogar den Typ von der PlayStation Plus geschrieben leider keine Meldung. Das nervt nicht nur, sondern die Laber chinesischen Dünnschiss. Ganz schlimm!
Und Noch eins an ALLE!! Bitte Finger weg lassen bei gtaonlinegeld.com das sind Betrüger, denn man kann gar kein Geld sich da holen; – Doch nur eins, ist ne schlimme Abofalle pro Woche 4,99 EUR berechnen die an der Handyrechnung.
Derzeit ist das Bundeskriminalamt Wiesbaden den Leuten, auch dem Typ der das bei Youtube da rein-setzte und abspricht hinterher, wegen Betrug, da es immer noch Leute gibt die darauf hereinfallen..
Wer denn noch darauf hereingefallen ist muss kündigen:
Bei; – dem Betrügerverein:
Freenet digital GmbH (Briefkasten Nummer)
Karl-Liebknecht-Straße 32
10178 Berlin
Dann nennt er sich auch per Internet Adresse jamba.de/?GO=ACCOUNT ; – Ende!!
Bitte niemals dort eröffnen, dort geht es zu weiteren Abo- Betrugsfälle.
Bitte immer die Kündigung mit euren Eltern verfassen und per Einschreibbrief mit Rücksein versenden.
Man sollte es auch anzeigen, da der BGH Az. 2 StR 616/12 auf solche Betrügereien nach § 312g BGB gar nicht gut darauf zu sprechen ist, derzeit wird den Betrügern man auf Schritt und Tritt verfolgt, zu Recht!
Zudem alles was in Youtube mit dem Handy gemacht werden soll, sitzen überall nur kriminelle Typen dahinter, also ganz vorsichtig. Am besten solche Seiten direkt wieder schließen..
Dank euch für weitere Info im voraus.. MAD..
Geh ins interaktionsmenü, dort blättern bis sprachchat und dort wählen wen du hören willst. In einem Job beim laden spielerliste anzeigen. Und dort spieler stumm schalten die labern. Oder brummen bis der arzt kommt
Geschieht dir recht, hoffentlich haben sie dich richtig ausgenommen. Einfach lächerlich so leute die sich mit echtgeld online cash kaufen müssen
was laberst du für scheiße! geh mal zum Arzt der hilft..
Achtung scheint ein Hacker zu sein…
Sicherlich :D.. Pass auf sonst lass ich dein Geld verschwinden 😀
…. Er warnt wenigstens Leute damit sie nicht den selben Fehler machen…. also halt einfach die Klappe, besser als wenn noch mehr so dämlich sind…. Schlimmer find ich Unlock All nutzer die sich Milliarden holfen für etwa 20 €…. sowas regt mich weit mehr auf…
Um herauszufinden, welche Aktivität am profitabelsten ist, lohnt es sich, den möglichen Verdienst mit dem Zeitaufwand zu verrechnen. Dadurch kriegt man den Verdienst pro Stunde heraus und kann diesen vergleichen.
Bei mir hat persönlich der Fahrzeughandel gewonnen. Alle 20 Minuten kann ich ein Oberklasse Fahrzeug für ca. 80k Gewinn verkaufen. Abzüglich Verzögerungen und Beschädigungen komme ich auf solide 200k $ pro Stunde.
Zweiter Platz hat der neue Heist (welcher auch viel Spaß macht). Beispielsweise besteht der letzte Raubüberfall der Basis aus 6 Open World und 6 Instanzmissionen (5 Vorbereitung und 1 Abschluss).
Der komplette Raubüberfall kann man zu zweit machen, muss zwar ca 120k als Einlage ausgeben, erhält jedoch als zweiter Spieler 225k für die Vorbereitungen (schwer). Der Abschluss, welcher gern eine Stunde oder mehr verschlingen kann, bringt für jeden dieser zwei Spieler 750k (+Erstbonus, aber für das Farmen uninteressant). Zwischen 5-7 Std braucht man für alle Missionen und hat daher pro Person einen ungefähren Stundenverdienst von 100k-150k $ pro Stunde.
Von Rennen oder PvP mit doppelten RP und Geld halte ich für das Farmen die Finger weg. Zu unsicher ist es auch zu gewinnen. Je kleiner die Gruppen, desto eher verliere ich (bin vermutlich nicht der beste Spieler. Dazu kommt, je mehr Teams, desto unwahrscheinlicher dein Sieg).
Auch von einem Lager des Büros und einem Hangar als Geldquelle würde ich die Finger lassen. Zwar sind die Verkäufe bei einem vollen Lager mit 2,3 Millionen und 1,4 Millionen beim Hangar beeindruckende Summen, jedoch muss man betrachten, wie viel Zeit man dort reinsteckt.
Wenn ich alleine meinen Hangar füllen möchte, bräuchte ich 50 Lieferungen + Wartezeit von wenigen Minuten, bis ich wieder mein Wunschgut beschaffen kann. Die Beschaffung selbst kann gern zwischen 15-20 Minuten dauern (z.B. Eskorte ist sehr zeitintensiv). Damit kann ich durchschnittlich lediglich 3 Lieferungen pro Stunde machen (Wartezeit eingerechnet). Das sind 16 Std Spielzeit für 1,4 Millionen.
Zu zweit kann ich zwar doppelt so viele Kisten heranschaffen, aber er/sie würde auch gerne etwas vom Gewinn abhaben. Lieferzeit halbiert, Gewinn halbiert.
Nebenbei: der neue Heist ist gut, um einen Ausgleich bei Open World Gewinnen zu machen. Wenn ich mit einem Freund viele Hangaraufträge täte, dann kann ich leider nicht den Gewinn beim Verkauf splitten. Seinen Anteil merke ich mir dann und kann beim nächsten Heist der Basis seinen Anteil so hochschrauben, dass er die Hälfte des Verkaufs erhält (man muss nur ein wenig auf die +25% wegen Schwierigkeit rechnen, da es sich nachträglich auf die Belohnung des Heists aufrechnet).
Ach und kauft euch niemals den Motorradclub. Lohnt sich nicht! (Es sei denn, es macht euch Spaß.)
Tl;dr: Fahrzeuglager und Basis Hui. Lager, Hangar, Motorradclub pfui.
Sehr gut zusammengefasst! Fahrzeughandel mit Oberklasse Autos ist auch meiner Erfahrung nach im Verhältnis zum Zeitaufwand die beste, schnellste und einfachste Methode, Geld zu verdienen.
Ich persönlich transportiere dabei noch dazu wann immer möglich die Autos mit dem Cargobob, sowohl zum Lagerhaus, als auch vom Lagerhaus zum Kunden, das hat den Vorteil, dass man im Idealfall 0$ Schaden hat, weil man weder Unfälle riskiert, noch die Gegener einem was anhaben können – man fliegt ihnen einfach davon (hoch genug aufsteigen und zügig fliegen)! 😉
Stimmt, dieser Tipp mit dem Cargobob ist auch gut.
Soweit ich weiß, kann man den Cargobob hin und wieder durch Angebote sogar günstiger kaufen und man muss nicht an Flughäfen dafür suchen. Wahrscheinlich lässt er sich auch im Hangar aufwerten.
Ich habe mir gestern GTA 5 gekauft bis ich also genug Geld habe mir z.B. ein CEO Büro zu kaufen müsste ich Ewigkeiten warten also wäre die erste und einfachste Variante der Motorradclub oder etwa nicht?
Sobald du einen Motorradclub hast (ca. 300k Dollar), kannst du damit noch kein Geld verdienen. Du brauchst dazu ein Gewerbe, welche auch locker 1 Mio +1,5 Mio für Upgrades kosten. Das lohnt nicht! Ich finde, es dauert Ewigkeiten bis sich das amortisiert hat.
Mach lieber bis zu einem echt lohnenswertem Geschäft einige Überfälle. Egal ob als Chef oder als Mitglied.
Später dann kannst du gern aus Spaß dir einen Motorradclub holen. Aber geh nicht davon aus, dass du damit das große Geld machst.
Stimmt nicht ganz, im Motorad Club gibts im Konferenzraum haufen Missionen die man easy alleine machen kann. Damit hat man das Geld für ein Gewerbe recht fix zusammen.
Nicht zu vergessen sich für die CEO und Hangar Missionen immer in Solo Public Lobbys zu begeben. Macht alles erheblich einfacher und man wird nicht von den ganzen 12 Jährigen abgefuckt 😉
Ja ???? geile Antwort
Du sprichst mir aus der Seele! 😉
Was ist das? Diese Solo Public Lobby. Wie kommt man da rein?
Gib das mal bei YT ein. Da gib es ne Menge Videos zu. Weiß aber nicht ob das noch funktioniert
Funktioniert immer noch.
Der Titel klingt wie einer dieser Billigen Lockwerbungen aus dem Internet.
“3000 Euro am Tag verdienen”, “Diesen Trick kennen nur Millionäre” XD
Ja, bei MMOs ist das durchaus plausibel. 🙂
Ach was, in rl auch 😀