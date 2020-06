Der Kuruma gehört zu den besten gepanzerten Autos aus GTA 5 Online. Aber es gibt bessere. Für mich hat das solide Stück Stahl aber einen festen Platz im Kader meiner Lieblingsautos. Warum?

Was ist der Kuruma? Der Karin Kuruma ist in der normalen und in der gepanzerten Version bei GTA Online als Fahrzeug käuflich. Die Spieler, die schon ein paar Jahre zocken, dürfen die Karre als „Heist“-Fahrzeug auf dem Schirm haben.

Für viele, mich eingeschlossen, galt der Kuruma über Jahre hinweg als perfekte Wahl für Missionen und Heists. Er ist dick gepanzert, wodurch man gegen Gegnerbeschuss in dieser rollenden Festung nahezu immun ist. Wenn die nicht gerade mit Raketen schießen.

Über die letzten Jahre veröffentlichte GTA Online aber bessere gepanzerte Autos. Wie den Paragon R oder den Duke o‘ Death. Sie alle haben ihre individuellen Vorteile, doch den Kuruma lieb ich einfach.

Der Kuruma im Vergleich mit Paragon R, Duke o‘ Death

Wie schneidet der Kuruma ab? Es gibt Vorteile im gepanzerten Kuruma, die andere Karren schlechter oder gar nicht bieten. Dazu gehört die dicke Panzerung der Front- und Seitenscheiben.

Kuruma Paragon R Duke o‘ Death Antrieb Allrad-Antrieb Allrad-Antrieb Heck-Antrieb Plätze 4-Sitzer 2-Sitzer 2-Sitzer Schusssicher? nahezu Schusssicher halbwegs Schusssicher halbwegs Schusssicher Bonus Doppeltes Maschinengewehr Starke Panzerung Explosiv? Geht bei einem Eplosiv-Angriff hoch Geht bei 2 Explosiv-Angriffen hoch Geht bei 5 Explosiv-Angriffen hoch Preis 525.000 $ (Nach Fleeca-Heist) Unkaufbar 665.000 $ *Sitzen Fahrer in den Autos, halten sie mehr explosive Angriffe aus

Den Paragon R könnt ihr nicht kaufen. Ihr erhaltet ihn als Belohnung kostenlos, nachdem ihr alle 6 Casino-Missionen als Host erledigt habt.

Wie schnell ist der Kuruma? Im direkten Geschwindigkeitsvergleich hat der Kuruma keine Chance gegen die beiden Mitstreiter. Der schnellste der drei Wagen ist der Paragon R, danach der Duke o‘ Death und danach der Kuruma.

Das sind die schnellsten Autos in GTA Online – Stand 2020

Warum nutze ich den Kuruma immer gern?

Das macht den Kuruma gut: Durch die Vorstellung wisst ihr, dass der Kuruma nicht der schnellste ist. Für GTA-Verhältnisse ist er recht günstig zu erstehen, aber sieht auf den ersten Blick nicht nach einem Non-Plus-Ultra-Auto aus.

Praktisch ist aber, dass die Fahrweise sich doch recht schnell einprägt. Nach ein paar Touren habt ihr raus, wie ihr das Schwergewicht sicher um die Kurven wuchtet und euch dabei nicht unkontrolliert im Kreis dreht.

Seine 4 Sitzplätze hinter der dicken Panzerung machen den Kuruma bei Gruppen-Sessions zu einem großen Vorteil. Viel Platz ist hilfreich, wenn Spieler bei Heists oder Missionen noch keine eigenen, gepanzerten Autos haben oder man als Gruppe einfach zusammenbleiben will. Durch seine 4 Sitze hat der Kuruma gegenüber anderen Fahrzeugen dieser Klasse einen Vorteil. Ein gepanzerter Wagen, der sogar 9 Sitzplätze bietet, ist der Insurgent Pickup Custom.

Dass er nahezu schusssicher ist, gehört für mich zu den wichtigsten Vorteilen des Kuruma.

Ob bei Missionen wie „Ein Job für einen Titan“ oder auch bei Heists kommt die Karre bei mir immer wieder zum Einsatz. Es ist einfach bequem, mit diesem „Panzer“ im Gegnerfeuer zu stehen und sich alles gefallen zu lassen, während man langsam aber zielsicher, nach und nach die Gegner mit Headshots ausradiert. Bei den 12 Wegen, um 2020 in GTA Online schnell viel Geld zu verdienen, ist er mein ständiger Begleiter.

Auch in der Vorbereitung des Casino Heists wird der Kuruma gern von meinen Mitspielern genutzt

Hinzu kommt, dass ich GTA Online nun schon seit einigen Jahren spiele und der Kuruma eines meiner ersten Fahrzeuge war, die ich mir kaufte. Ich hab mich an den mattschwarzen Bunker auf Rädern inzwischen so gewöhnt, dass ich lieber zu ihm greife, statt zu anderen, schnelleren, gepanzerten Autos.

Ich kenne einige Veteranen, denen es genauso geht. Irgendwie hat der Wagen einfach einen Platz im Herzen sicher.

Fazit – Der Kuruma bleibt!

Obwohl es für verschiedene Szenarien in GTA Online durchaus bessere gepanzerte Autos gibt, die man wählen könnte, greife ich zum Kuruma.

Er bietet viel Platz

Ist solide gepanzert

Lässt auch Anfänger als Beifahrer nicht sterben

Große Hilfe in Missionen und Heists

Hat bei Veteranen einen Platz im Herzen

Spielt ihr auch gern mit dem Kuruma oder habt ihr den Wagen bereits gegen bessere Konkurrenten ausgetauscht? Verratet es uns doch in den Kommentaren hier auf MeinMMO.

Aktuell läuft die Bonus-Woche mit einem Casino-Bonus in GTA Online, den Spieler sich ganz anders wünschen.