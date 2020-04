5 Fahrzeuge in GTA Online, die 2020 jeder besitzen sollte

Wir zeigen euch hier 5 Fahrzeuge aus GTA Online, die ihr unbedingt besitzen solltet. Sie eigenen sich für Heists und sind generell gute Hilfen beim Geldverdienen.

Worum geht es? In GTA Online habt ihr bei den verschiedenen Händlern eine große Auswahl an Fahrzeugen, die es zu kaufen gibt. Das können gepanzerte, bewaffnete Autos sein oder auch Luftfahrzeuge. Manche lohnen sich, sofort zu kaufen, andere sind weniger sinnvoll. Wir zeigen euch hier die Fahrzeuge, die wir für einen Kauf in GTA Online empfehlen. Was die Fahrzeuge so gut macht, erklären wir gleich dazu.

Diese Liste zeigt auf den Plätzen 1 bis 5 keine Prioritäten-Rangliste. Entscheidet selbst anhand der Beschreibungen, was ihr zuerst kaufen wollt und was zuletzt.

1. Mobile Kommandozentrale – Zum Aufrüsten von Waffen und Fahrzeugen

Was ist die MOC? Die Mobile Kommandozentrale ist ein hochmoderner Anhänger, der hinter einen Truck gespannt wird. Ihr könnt sie nur kaufen, wenn ihr einen Bunker besitzt.

Der Preis liegt regulär bei 2.790.000 GTA-Dollar, kann aber auf 1.225.000 GTA-Dollar reduziert werden.

Die Mobile Kommandozentrale

Warum sollte man das besitzen? An Board der MOC findet ihr starke Kanonen, die im Kampf gegen andere Spieler oder NPCs wertvoll sind. Je nach Ausstattung findet ihr im Hänger

einen Wohnbereich mit Kleiderschrank

ein Befehlszentrum mit Geschützturm

eine Waffenwerkstatt, um eure Wummen auf die „Mk II“-Stufe auszubauen

eine Fahrzeugwerkstatt, um bewaffnete Fahrzeuge zu modifizieren

ein Lager für ein persönliches Fahrzeug

Pro Starke Tuning-Möglichkeiten für Waffen und Autos

Per Handy abrufbar

Waffen an Board

Fahrzeuglager Contra Eher langsam

Benötigt Bunker

Begrenzte Einsatzmöglichkeiten

Wenn ihr gerade erst mit GTA angefangen habt, dann werft einen Blick auf die 5 besten Anfänger-Fahrzeuge in GTA Online. Die sind deutlich günstiger und schneller zu erspielen.

2. Insurgent Pickup Custom – Super für Heists

Was ist der Insurgent? Beim Insurgent Pickup Custom handelt es sich um einen gepanzerten Offroad-Wagen, der stark bewaffnet ist. Einen normalen Insurgent Pickup könnt ihr in der Mobilen Kommandozentrale zu einer „Custom“-Version umbauen, die in jeder normalen Garage abstellbar ist.

Der Preis für den Custom-Umbau liegt bei 202.500 GTA-Dollar.

Der Insurgent Pickup Custom

Warum sollte man das besitzen? Ein großer Vorteil ist, dass 9 Spieler in diesem Wagen Platz finden. Im Innenraum 4 Leute, 1 Schütze an der Waffe, 2 Spieler auf der Ladefläche und weitere 2 Spieler hängen an der Seite des Wagens.

Durch die Panzerung haben es andere Spieler schwer, euch im Auto zu erschießen. Selbst der Schütze auf dem Dach hat extra dicke Panzerung, damit er da oben länger überlebt.

Der Nachteil ist, dass ihr einen Bunker und eine Mobile Kommandozentrale benötigt, um den Wagen voll aufzurüsten.

Zu den Vorteilen zählen aber klar die schwere Panzerung und die starke Bewaffnung. Neben der Minigun auf dem Dach verfügt der Pickup Custom auch noch über unendlich viele Annäherungsminen. Eine starke Wahl ist die Karre auch als Heist-Fahrzeug, wenn ihr große Mengen an Gegnern über den Haufen ballern müsst.

Pro Starke Waffen

Gute Panzerung

Viel Platz für Mitspieler

Trotz Panzerung recht schnell Contra Benötigt Mobile Kommandozentrale und Bunker für max. Effektivität

3. Buzzard Kampfheli – Ein Helikopter als Allzweckwaffe

Was ist der Buzzard? Der Nagasaki Buzzard Kampfheli ist ein leichter Angriffshelikopter, der mit Maschinengewehren oder Raketen ballern kann.

Zwar hat er nicht die stärksten Waffen an Board, kommt aufgrund seiner Geschwindigkeit und seiner verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten immer wieder zum Einsatz.

Der Preis liegt bei 1.750.000 GTA-Dollar.

Der Buzzard Kampfheli

Warum sollte man das besitzen? Der Buzzard lässt sich über das CEO-Menü ganz leicht zu euch beschwören und spawnt, wenn ihr in der Nähe einer Straße seid, direkt in eurer Umgebung. Dafür müsst ihr nicht mal einen Helikopterlandeplatz aufsuchen

Bis zu 4 Spieler haben in der Karre Platz. Der Beifahrer kann, wenn gewünscht, die Waffen steuern. Die Passagiere im hinteren Bereich können mit ihren Waffen aus den geöffneten Türen ballern.

Durch die gute Wendigkeit und den Platz für mehrere Spieler eignet sich der Buzzard super für VIP-Missionen wie Kopfgeldjäger. Auch CEO-Missionen wie das Beschaffen von Kisten oder das Klauen von Luxusfahrzeugen laufen dank des Buzzards leichter.

Pro Hohe Geschwindigkeit

Erledigt Missionen schnell

Hohe Mobilität

4 Plätze für Passagiere Contra Nicht die stärksten Waffen an Board

4. Oppressor oder Oppressor MK2 – Schnelle Bewegung über die Map

Was ist das Oppressor? Das Pegassi Oppressor gibt es in der normalen (MK 1) und der MK-2-Ausführung. Als MK1 bietet das Bike einen Boost und Flügel, die beim Gleiten helfen. Der Schub lässt sich per Knopfdruck aktivieren und bringt euch denn mit den Flügeln schnell in die Luft.

Das Bike verfügt über Maschinengewehre oder, nach Tuning, auch Raketen. Der Preis liegt bei 3.524.500 GTA-Dollar oder reduziert bei 2.650.000 GTA-Dollar.

Das Oppressor MK1

Was ist das Oppressor MK2? Die MK-2-Version ist nicht nur für kurzes Gleiten gedacht, sondern kann als Hoverbike auch in der Luft bleiben, also fliegen. Es ist ein aufgemotztes MK1 mit einer Turbine, wenn man so will.

Als Waffen bietet das Bike ein klassisches Maschinengewehr, ein Maschinengewehr mit Explosivmunition oder Raketen (auf 20 Schuss reduziert). Ein komischer Flugmodus lässt das Bike sogar über Kopf fliegen.

Der Preis für das MK2 liegt bei 3.890.250 GTA-Dollar oder reduziert bei 2.925.000 GTA-Dollar.

Das Oppressor MK2

Warum sollte man das besitzen? Sich eine Version der Oppressor-Bikes zu kaufen, bietet viele Vorteile. Durch die Flug-Option überquert ihr damit unheimlich schnell die Map von GTA Online. Bei Schatzsuchen wie

ist das ein großer Vorteil. Auch, wenn ihr die 50 Störsender für den Casino-Heist zerstören sollt, klappt das mit einem Oppressor deutlich schneller.

Mit den Waffen an Board erledigt ihr leicht die VIP-Missionen als CEO oder die Biker-Business-Missionen. Und das auch noch richtig schnell. Wer mal eben ans andere Ende der Stadt muss, ist mit dem Oppressor gut bedient.

Pro Hohe Mobilität

Hohe Geschwindigkeit

Starke Waffen an Board

Wichtiges Fahrzeug für Missionen Contra Nur 1 Sitzplatz

Hoher Anschaffungspreis für Einzelsitzer

5. TM-02 Khanjali Panzer – Viel Wumms für Mehrspieler

Was ist der TM-02 Khanjali? Beim TM-02 Khanjali handelt es sich um einen futuristisch aussehenden leichten Panzer aus GTA Online.

Als Waffenoptionen winken

eine Panzerkanone

eine Railgun

ein Maschinengewehr

Annäherungsminen

ein Granatenwerfer

Mit seiner Steuerung und den Waffen eignet sich der Panzer für Solo-Spieler und Mehrspieler.

Der Preis liegt bei 3.850.000 GTA-Dollar oder reduziert bei 2.895.000 GTA-Dollar.

Der TM-02 Khanjali

Warum sollte man das besitzen? Der TM-02 gilt als bester Panzer im Spiel und vernichtet den APC oder Rhino im direkten Duell. Wer einen kaufen will, sollte hier also zuschlagen. Die Panzerkanone verursacht großen Schaden und sogar der Beifahrer mit seinem Maschinengewehr richtet viel Unheil an.

Mit seinen vielen Waffen und der großen Feuerkraft eignet sich der Khanjali hervorragend dafür, große Gegnergruppen auseinanderzubauen.

Pro Bester Panzer im Spiel

Mehrere Waffen-Optionen für alle Mitfahrer

Eignet sich auch Offroad

Maschinengewehr gegen NPC-Helikopter

Hohe Panzerung Contra Hoher Anschaffungspreis

Langsam

Wenn euch jetzt nur noch das nötige Kleingeld fehlt, um ein paar dieser Fahrzeuge zu kaufen, dann haben wir hier 12 Wege, um in 2020 schnell viel Geld in GTA Online zu verdienen. Nach und nach solltet ihr damit genug Kohle auf dem Konto sammeln, um all diese Fahrzeuge kaufen zu können.