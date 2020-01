In GTA Online könnt ihr jetzt 50 Störsender finden und zerstören. Wir zeigen euch die Fundorte auf der Karte. Dafür wartet eine große Belohnung.

Was sind das für Störsender? Rockstar Games erklärte, dass man überall in der Welt von GTA Online nun, nach dem Casino-Heist-Update, Störsender findet. Wer alle 50 zerstört, schaltet sich also Belohnung damit den Hacker-Experten Avi Schwartzman als Crew-Mitglied für den Heist frei.

Damit ihr auf diesen großen Vorteil nicht verzichten müsst, zeigen wir euch hier auf der Karte, wo die Störsender versteckt sind und in welcher Reihenfolge ihr sie am besten einsammelt.

Wo sollt ihr suchen? In der Community teilte Reddit-Nutzer MadMaxxx123 eine Karte mit den Fundorten der Störsender, die ihr zerstören sollt.

Ihr beginnt die Jagd auf die Jammer also im Süden der Karte beim Hafengebiet und arbeitet euch dann langsam in Richtung Norden vor.

Den letzten Störsender, Nummer 50, sollt ihr ganz im Norden, bei Paleto Bay, einsammeln. Ganz in der Nähe des Senders findet ihr auch die Spielhalle, die ihr euch mit Twitch-Prime kostenlos für GTA Online besorgen könnt.

So sieht ein Störsender in GTA Online aus

Welche Belohnungen gibt es? Zerstört ihr alle 50 Störsender, winken euch 150.000 GTA-Dollar und 50.000 RP. Außerdem schaltet ihr Avi Schwartzman als Crew-Mitglied für den neuen Casino-Heist frei. Für jeden zerstörten Sender erhaltet ihr außerdem 2.000 GTA-Dollar gutgeschrieben.

Tipps zum Einsammeln: Auf Reddit erlangt die Karte mit den Störsendern viel Aufsehen. Spieler DermathiasNLD auf Reddit hat sie alle zerstört und teilt noch ein paar Tipps mit den Spielern:

Ihr könnt die Jammer-Mission in einer Session nur für eingeladene Spieler abschließen – So müsst ihr euch nicht mit anderen Spielern rumärgern

Nutzt den Oppressor MK2 oder andere Fahrzeuge wie den Buzzard mit automatischer Zielerfassung – Das hilft den Störsender leicht zu finden und zu zerstören.

Die Störsender findet man leicht – sie sind an Wänden von hohen Gebäuden, auf der Spitze von Gebäuden oder an Funkmasten montiert

Schaltet das Radio ab – In der Nähe von Störsendern hört ihr es piepen

Wenn ihr keinen Oppressor Mk2 besitzt, zerstört die Sender mit irgendeiner Waffe

Manche Störsender befinden sich in verbotenen Zonen wie Fort Zancudo. Nutzt da Waffen mit automatischer Zielerfassung aus der Ferne oder ruft Lester an, um ohne Fahndungslevel einen Speedrun zu machen – Falls ihr keinen Zugang durch den Hangar besitzt

Wenn ihr auf der Karte im Spiel nach dem Störsender sucht, schaut erstmal allgemein nach der Region und setzt die Markierung dann an ein Gebäude, das sehr wahrscheinlich einen Störsender angebracht haben könnte

Punkt 47 und 49 sind etwas schwerer zu finden 47 ist eine Antenne auf einem Hügel, 49 ist die Mount Chiliad Station



Video-Anleitung: Wenn ihr sichergehen wollt, alle Orte zu finden, könnt ihr euch mit diesem Video von GTA-Series behelfen. Da werden alle Fundorte gezeigt.

Neue Schatzsuche: In GTA Online ist außerdem eine neue Schatzsuche gestartet, die sich um den Schlitzer dreht. Schließt ihr diese erfolgreich ab, winken euch 275.000 GTA-Dollar und der besondere Navy-Revolver. In unserem Guide zeigen wir euch jeden Schritt, den ihr dafür machen müsst: