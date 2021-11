Die Schatzsuche in GTA 5 Online belohnt euch auch 2021 mit einem goldenen Revolver und 250.000 GTA-Dollar. Wir zeigen euch die Lösung und alle Fundorte sowie Hinweise auf der Map.

Was ist das für eine Schatzsuche? In GTA 5 Online könnt ihr an einer Schatzsuche teilnehmen, die euch mit einer coolen Waffe und viel Geld belohnt. Außerdem schaltet ihr eine besondere Waffe in Red Dead Redemption 2 frei.

Update vom 2. Dezember 2019: Wir haben den Guide für euch nochmal aktualisiert und mit allen Fundorten versehen.

GTA 5 Schatzsuche – E-Mail “Vanderlinde” und Hinweise

Wie startet man die Suche? Am Freitag, den 15. Dezember 2017, schaltete Rockstar die Schatzsuche in GTA 5 Online offiziell frei. Diese ist eine Anlehnung an Red Dead Redemption 2, das Western-Game von Rockstar. In einer E-Mail mit dem Absender “Vanderlinde” wird euch im Spiel erklärt, wie ihr daran teilnehmen könnt. Van der Linde ist der Name der Gang, der ihr in Red Dead Redemption 2 angehört.

Die Schatzsuche funktioniert nur in Online-Sessions. Die können privat, öffentlich, für Freunde oder für die Crew sein.

Zunächst zeigt man euch ein Bild mit einem Hinweis auf das erste Ziel, dessen Aufenthaltsort es zu finden gilt. Als Hilfe wird euch eine grobe Markierung auf der Map angezeigt.

Habt ihr das Ziel gefunden, ist in dessen unmittelbarer Nähe ein Hinweis. Danach beginnt die eigentliche Schnitzeljagd mit drei weiteren Zielen.

So geht es weiter: Auf eurer Karte werden drei weitere Ziele angezeigt, an denen ihr jeweils einen Hinweis findet. Habt ihr alle gefunden, wird der Fundort des Schatzes verraten. Dort erhaltet ihr den goldenen Revolver.

Schaltet den Revolver und das Geld frei: Mit dem neuen Revolver müsst ihr jetzt 50 Headshots machen. Dafür zählen Kopfschüsse auf Zivilisten und auf andere Spieler.

Gelingt euch das, schaltet ihr eine exklusive Version des Revolvers in Red Dead Redemption 2 frei und erhaltet 250.000 GTA$. Noch mehr Geld verdient ihr auf diesen Wegen:

GTA Online Guide: 13 Wege, um 2021 schnell Geld zu verdienen

Im folgenden Abschnitt zeigen wir euch Details zu den Fundorten.

Tipp: Auf der Suche nach Hinweisen werdet ihr euch zu Zielgebieten begeben, die ihr absuchen müsst. Achtet dabei auf die Sounds des Spiels. Es ertönt im Zielgebiet ein Klingeln, das schneller und lauter wird, je näher ihr am Ziel seid.

Schatzsuche Guide – Alle Fund-Orte, um den Schatz zu finden

Wir zeigen euch nachfolgend einmal ausführlich einen Fund und anschließend das Suchbild sowie den Fundort der Notiz der anderen Orte.

Wie funktioniert dieser Guide? Egal, ob euer Fundort bei Location 1 oder jeder anderen Zahl zu finden ist. Die drei Ziele auf der Map, die ihr im Anschluss suchen sollt, bleiben immer gleich.

Nutzt diese Übersicht also, um den Fundort aus der E-Mail zu erreichen und den Notiz-Zettel dort zu finden. Anschließend scrollt ihr zu dem Abschnitt mit den 3 Zielen, besucht diese und schnappt euch danach den Revolver.

Location 1 – Sandy Shores – Boot und Steg

Nachdem ihr die E-Mail auf eurem Smartphone in GTA 5 Online gelesen habt, geht es nach Sandy Shores. Dort findet ihr einen Steg, in dessen Nähe ein Kreis auf der Map abgebildet ist.

Wo ist die Notiz? Am Ende des Stegs findet ihr, mit Blickrichtung auf den See, auf der linken Seite das gesuchte Holzboot. Stellt euch an die Hinterseite des Bootes und dreht euch um. An den Steinen im Umkreis von etwa einem Meter findet ihr einen weißen Zettel. Das ist der Start der Schnitzeljagd.

Untersucht ihr den Zettel, erscheinen anschließend gleich drei neue Ziele auf eurer Map. Die drei neuen Fundorte findet ihr hier.

Location 2 – Schatzsuche bei der Brücke am Steg (Pier)

Mit diesem Suchbild schickt euch GTA Online an den Pier. Ihr reist also in den Südwesten der Map, nach Del Perro. Fahrt in Blickrichtung Meer rechts den Pier entlang zum Strand. Beim Übergang von Holzboden zu Sand begebt ihr euch unter den Pier.

Wo ist die Notiz? Etwa in der Mitte unterhalb des Piers findet ihr den Notizzettel, der an einen der Pfeiler gepinnt ist.

Untersucht ihr den Zettel, erscheinen anschließend gleich drei neue Ziele auf eurer Map. Die drei neuen Fundorte findet ihr hier.

Location 3 – auf dem Berg Mount Josiah

Dieses Suchbild führt euch zum Mount Josiah. Ihr findet ihn im Nordwesten der Map beim Raton Canyon. Auf der Map fallen euch vier Wanderwege auf, die über den Berg führen. Folgt dem zum Ende, der geradeaus in Richtung Norden zum Fluss führt.

Wo ist die Notiz? Am Ende des Weges geht ihr rechts am Felsengebilde vorbei, bis auch dort ein rundlicher einzelner Fels auffällt. An diesem klebt gut sichtbar der weiße Notizzettel.

Untersucht ihr den Zettel, erscheinen anschließend gleich drei neue Ziele auf eurer Map. Die drei neuen Fundorte findet ihr hier.

Location 4 – Berge von Vinewood Hills

Auf dem Suchbild seht ihr zunächst nur die Berge von Vinewood Hills. Den gesuchten Hinweis findet ihr bei dem Parkplatz mit dem Häuschen, das einen Ball auf dem Dach hat.

Wo ist die Notiz? Neben dem Häuschen mit dem Ball auf dem Dach seht ihr einen Wegweiser beziehungsweise ein großes Hinweisschild, das aus Holz gebaut wurde. Auf der Karte darin ist der Hinweiszettel angepinnt.

Untersucht ihr den Zettel, erscheinen anschließend gleich drei neue Ziele auf eurer Map. Die drei neuen Fundorte findet ihr hier.

Location 5 – Friedhof (Pacific Bluffs)

Der gesuchte Friedhof befindet sich im Südwesten der Map, in der Nähe des Piers. In der Nähe es kleinen Teichs findet ihr die Grabsteine, die auf dem Suchbild angezeigt werden.

Wo ist die Notiz? Einer der größeren Grabsteine, den ihr auch auf dem Suchbild erkennt, ist der Fundort der Notiz. Er befindet sich gleich am Wegesrand in der Nähe einer Bank.

Untersucht ihr den Zettel, erscheinen anschließend gleich drei neue Ziele auf eurer Map. Die drei neuen Fundorte findet ihr hier.

Location 6 – Tongva Hills Weinberge

Reist in den Westen der Map zu den Weinbergen. Ihr findet sie unterhalb des Militärstützpunktes Fort Zancudo. Dort führt eine Straße durch die Weinberge. In einer Kurve, wo ein kleiner Bach entlangfließt, findet ihr den Hinweis.

Wo ist die Notiz? Unter der Brücke, die über den Bach führt, findet ihr die gesuchte Notiz auf einem Stein.

Untersucht ihr den Zettel, erscheinen anschließend gleich drei neue Ziele auf eurer Map. Die drei neuen Fundorte findet ihr hier.

Location 7 – San Chianski

Reist für diesen Fundort zum nordöstlichen Teil der Map, direkt an den äußeren Rand des festen Teils der Karte. In der Nähe von Sandy Shores.

Wo ist die Notiz? Der markierte Ort auf der Map ist eine Art Aussichtsplattform. An einem der Holzpfosten, die in Richtung Steg zeigen, findet ihr den Zettel.

Location 8 – Kirche / Kapelle

Die gesuchte Kapelle findet ihr in der Nähe des Flughafens in der Wüste. Ziemlich mittig auf der Map. Sie befindet sich in der Nähe einer Straße, die sich dort in verschiedene Richtungen aufteilt.

Wo ist die Notiz? Den Zettel findet ihr an einem der Gräber auf dem kleinen Friedhof vor der Kapelle. Ein Grabstein hat ein großes Kreuz darauf, an dem der Zettel lehnt.

Untersucht ihr den Zettel, erscheinen anschließend gleich drei neue Ziele auf eurer Map. Die drei neuen Fundorte findet ihr hier.

Location 9 – Raton Canyon – Bild mit Brücke

Im Nordwesten der Map, überhalb von Raton Canyon findet ihr den gesuchten Bach. Die Straße macht dort eine Art M-Form, nordöstlich davon liegt der Fundort.

Wo ist die Notiz? Ihr findet den gesuchten Zettel an einem Baum, in der Nähe des Ufers. Blickt dafür von Richtung Ufer in Richtung Straße.

Untersucht ihr den Zettel, erscheinen anschließend gleich drei neue Ziele auf eurer Map. Die drei neuen Fundorte findet ihr hier.

Location 10 – Tataviam Berge

Den gesuchten Ort findet ihr im Osten der Map, abseits des Highways und unterhalb des Elektrizitätswerkes. Einer der Felsen ragt ins Wasser und bildet dabei einen Tunnel.

Wo ist die Notiz? Nähert ihr euch dem Tunnel des Felsens von Norden, findet ihr an der Felswand zum Land-Inneren die Notiz.

Untersucht ihr den Zettel, erscheinen anschließend gleich drei neue Ziele auf eurer Map. Die drei neuen Fundorte findet ihr hier.

Location 11 – Beim Flughafen in der Wüste an der Mine

Diesen Ort findet ihr leicht, indem ihr zunächst zu Trevors Flughafen in der Wüste reist. Am markierten Ort auf der Map findet ihr den verbarrikadierten Eingang in einen ehemaligen Schacht.

Wo ist die Notiz? An den Brettern, mit denen der Eingang verbarrikadiert wurde, ist der Zettel zu finden.

Untersucht ihr den Zettel, erscheinen anschließend gleich drei neue Ziele auf eurer Map. Die drei neuen Fundorte findet ihr hier.

Location 12 – San Chianski Berg mit Kreuz

Auf dem Suchbild erkennt ihr ein Kreuz an einem Berg, gemeint ist der San Chianski Berg im Nordosten der Map. Der Fundort befindet sich Abseits des Weges, der durch den Berg führt. Am besten reist ihr mit dem Hubschrauber an.

Wo ist die Notiz? Der Zettel hängt an dem Kreuz, das auch auf dem Suchbild zu sehen ist. Das Kreuz findet ihr an dem markierten Spot auf der Map.

Untersucht ihr den Zettel, erscheinen anschließend gleich drei neue Ziele auf eurer Map. Die drei neuen Fundorte findet ihr hier.

Location 13 – Golf Club bei Rockford Hills

Für diesen Hinweis reist ihr zum Golfclub von Los Santos, den ihr in der unteren Hälfte der Map, in der Nähe des Piers findet.

Wo ist die Notiz? Die gesuchte Brücke auf dem Bild findet ihr am unteren, östlichen Teich auf dem Golfplatz. An einem der Brückenpfosten ist der Zettel befestigt.

Untersucht ihr den Zettel, erscheinen anschließend gleich drei neue Ziele auf eurer Map. Die drei neuen Fundorte findet ihr hier.

Location 14 – Am Pafizik

Das Suchbild zeigt eine kleine Insel mit ein paar Bäumen darauf. Diese findet ihr im Meer im Südosten der Map von GTA Online.

Wo ist die Notiz? Lauft von der Mitte dieser Insel in Richtung Festland. auf dem Weg dahin findet ihr einen Felsen, an dem der Zettel festgemacht wurde.

Untersucht ihr den Zettel, erscheinen anschließend gleich drei neue Ziele auf eurer Map. Die drei neuen Fundorte findet ihr hier.

Location 15 – Paleto Bay – Strand mit kaputter Brücke

Das Suchbild zeigt eine zerstörte Brücke an einem Strand. Sicherlich wart ihr dort schon einmal. Der gesuchte Ort liegt im Nordwesten der Map, bei Paleto Bay.

Wo ist die Notiz? An einem der kaputten Brückenpfosten unterhalb der Brücke findet ihr die Notiz angepinnt.

Untersucht ihr den Zettel, erscheinen anschließend gleich drei neue Ziele auf eurer Map. Die drei neuen Fundorte findet ihr hier.

Location 16 – Schienen in Berg – Great Chaparral

Die gesuchten Schienen findet ihr nördlich von Vinewood Hills in der Nähe von Great Chaparral. Da führt so ein verschnörkelter Weg durch den Berg. Innerhalb einer Kurve ist der Fundort.

Wo ist die Notiz? Den Zettel findet ihr abseits der Straße vor einem verbarrikadierten Eingang in den Berg. Davor steht ein Holzpfosten, an dem der Zettel hängt.

Untersucht ihr den Zettel, erscheinen anschließend gleich drei neue Ziele auf eurer Map. Die drei neuen Fundorte findet ihr hier.

Location 17 – Berge mit Aussichtsplattform und Sonne in Sandy Shores

Diesen Fundort erreicht ihr in Sandy Shores. Gesucht ist die Aussichtsplattform, die in Richtung des Alamo Sees zeigt. Der Fundort ist im Nordosten der Karte.

Wo ist die Notiz? Auf der Aussichtsplattform befindet sich ein Holzschild, auf dem der gesuchte Zettel befestigt ist.

Untersucht ihr den Zettel, erscheinen anschließend gleich drei neue Ziele auf eurer Map. Die drei neuen Fundorte findet ihr hier.

Location 18 – Mount Chiliad mit Wegweisern

Diesen großen Berg findet ihr im Norden der Karte von GTA Online. Unterhalb von Paleto Bay und oberhalb der Wüste. Reist oben zur Gondelstation auf dem Gipfel des Mount Chiliad.

Wo ist die Notiz? An dem Gipfel angekommen findet ihr eine kleine Aussichtsplattform mit einem Holzschild darauf. Auf dem Holzschild wurde der Zettel angepinnt.

Untersucht ihr den Zettel, erscheinen anschließend gleich drei neue Ziele auf eurer Map. Die drei neuen Fundorte findet ihr hier.

Location 19 – Tongva Valley beim Weinberg

Für diesen Fundort sollt ihr in den Westen der Map, zu den Weinbergen, reisen. Ihr findet sie unterhalb von Fort Zancudo. An dem Ort, wo die kleine Straße im Kreis führt, sollt ihr suchen.

Wo ist die Notiz? Ihr findet die Notiz direkt auf der Skulptur, die auch auf dem Suchbild abgebildet ist.

Untersucht ihr den Zettel, erscheinen anschließend gleich drei neue Ziele auf eurer Map. Die drei neuen Fundorte findet ihr hier.

Location 20 – Sandy Shores zwischen Steinen

Dieses Suchbild führt euch in das Wüstengebiet im Nordosten der Map. In der Nähe von Trevors Flugplatz findet ihr den gesuchten Ort.

Wo ist die Notiz? Diese befindet sich bei einem der Felsen auf dem Suchbild. Orientiert euch da am besten an dem markierten Punkt auf der Karte.

Untersucht ihr den Zettel, erscheinen anschließend gleich drei neue Ziele auf eurer Map. Die drei neuen Fundorte findet ihr im folgenden Abschnitt.

Findet jetzt 3 Ziele – Den Hinweisen zur Lösung folgen

Habt ihr den Notiz-Zettel gefunden, erscheinen nun drei Ziele auf eurer Karte. Egal, bei welcher Location ihr den Notiz-Zettel gefunden habt, diese drei Ziele sind immer gleich. Besucht nun also diese Orte, um mit der Schatzsuche fortzufahren.

Ziel 1: Das erste Ziel ist in der Nähe vom Steg, wo ihr bereits in Location 1 einen Zettel finden konntet. Reist zum Fragezeichen auf der Map. Dort findet ihr eine kaputte Holzbude. In der kaputten Bude liegt eine Schaufel auf der Erde. Das ist das gesuchte Ziel.

Ziel 2: Ziel Nummer 2 findet ihr auch in Sandy Shores. Fliegt zum nördlichen Fragezeichen und sucht dort einen einzelnen Baum, der direkt an der Straße steht. Vor dem Baum steht eine kleine Kiste auf der Erde. Das ist das zweite Ziel.

Ziel 3: Das dritte Ziel ist etwas versteckt. Fliegt in die Berge im Westen der Map und haltet dort nach einer Höhle Ausschau. (Ich bin beim Suchen von einem Fels gefallen, abgestürzt und direkt vor dem Eingang gelandet.) In der Höhle ist das letzte Ziel versteckt.

Der Fundort des Goldenen Revolvers in GTA Online

Hier findet ihr den Revolver: Habt ihr alle Fundorte abgegrast, könnt ihr nun endlich den Revolver holen. Der Fundort dieser Waffe wird jetzt angezeigt und befindet sich an dem Flugplatz in Sandy Shores. Fliegt dort hin und sammelt den Revolver ein.

Die Headshot-Challenge für den Revolver

So geht es weiter: Nachdem ihr den Revolver gefunden habt, müsst ihr 50 Headshots mit dieser Waffe abgeben. Nach 10 Kills bekommt ihr im Spiel eine Popup-Nachricht, die euch über die verbleibenden Headshots informiert. Dabei zählen andere Spieler oder auch Passanten und Polizisten.

Nach Abschluss der Headshot-Challenge werden Euch dann die 250.000 GTA-Dollar gutgeschrieben. Außerdem erhaltet Ihr eine exklusive Waffe in Red Dead Redemption 2.

