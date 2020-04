Das Flugmotorrad Oppressor MK2 in GTA Online hat einen geheimen Flugmodus, den noch nicht jeder kennt. Das Teil kann auf dem Kopf fliegen. Dies fand ein Spieler jetzt aus Versehen heraus.

Was ist das für ein Motorrad? Wenn ihr GTA Online spielt, dann werdet ihr bereits in der ein oder anderen Session Spieler getroffen haben, die mit einem stark bewaffneten Motorrad an euch vorbeizischen. Allerdings nicht auf der Straße, sondern in der Luft. Das Oppressor MK2 wird von Griefern geliebt und genau deshalb von unschuldigen Spielern gehasst.

Doch das mit Raketen werfende, fliegende Etwas hat einen besonderen Flugmodus, den Spieler BungMcSkrungkins jetzt aus Versehen entdeckte.

Das Oppressor MK2 fliegt überkopf

So sieht das aus: Auf reddit postete der Spieler den Clip, der den besonderen Flugmodus zeigt. Der Spieler schreibt dazu „Ich wusste nicht, dass das Oppressor MK2 das kann“.

Was ist da passiert? Nach dem Abschluss einer Mission steuerte der Spieler mit seinem Flugmotorrad geradewegs auf eine Brücke zu. Kurz vorher öffnete er sein Handy im Spiel und startete die Internet-App. Als er die App wieder beendete und aufs Spielgeschehen achtete, klebte er kopfüber unter der Brücke. Das Motorrad saugte sich, mit dem Boden nach oben, an der Brücke fest.

Dass das Motorrad auch über Kopf fliegen kann, wusste der Spieler noch nicht. Bekannt war, dass man damit quer über die Map fliegen kann, Raketen verschießt und leicht Missionen löst. Von diesem versteckten Flugmodus dürften aber längst nicht alle Spieler wissen.

Das Überkopffliegen sieht lustig aus, kann aber wohl nur auf bestimmten Wegen ausgelöst werden.

Auf reddit kommentieren Spieler, dass man Überkopf sogar noch schneller fliegt als gewöhnlich. Allerdings soll es sich dabei um einen Glitch handeln, den Rockstar Games möglicherweise schon auf dem Radar hat.

Mit diesem Flugmotorrad kann man auch super die Peyote-Pflanzen einsammeln, die gerade für kurze Zeit in GTA Online aktiv sind und euch viele Level-Ups bescheren könnten.