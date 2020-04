Wir zeigen euch hier alle Peyote Pflanzen auf der Map in GTA Online. Sie einzusammeln bringt viel RP und damit schnelle Level-Ups. Alle Fundorte seht ihr hier. Sie sind nur kurz im Spiel.

Was ist neu? Seit dem 6. April findet ihr in GTA Online die Peyote Pflanzen wieder. Aber nur für kurze Zeit. Rockstar Games aktivierte dafür ein besonderes Event, das ihr jetzt unbedingt ausnutzen solltet. Jedenfalls, wenn ihr schnell ein paar Level in GTA 5 Online aufsteigen wollt.

Pro Pflanze gibt es satte 5.000 RP und auf der Karte sind 76 Pflanzen versteckt. Das sind insgesamt 380.000 RP. Mit unserer Map und den Tipps findet ihr die Pflanzen leicht und sackt euch die RP ein.

Alle Fundorte der Peyote Pflanzen in GTA Online – Anklicken zum Vergrößern. Quelle: Reddit

Peyote Pflanzen Map – Hier sollt ihr suchen

Was sind das für Pflanzen? Das sind kleine Pflanzen, die an verschiedenen Orten auf der Map spawnen. Im Detail sind sie grün mit etwas weiß – die Pflanze ist eher rund.

Tipps zum Finden: Die Pflanzen sind wirklich klein und nur sehr schwer zu entdecken. Begebt euch also zu den Fundorten, die auf der Map eingezeichnet sind. Wenn ihr mit Controller spielt, fängt dieser an zu vibrieren, wenn ihr in einem Radius von 2-3 Metern zur Peyote Pflanze seid.

Außerdem ertönen Tiergeräusche, wenn ihr in der Nähe seid. So wisst ihr, dass ihr am richtigen Fleck sucht.

Erschreckt euch nicht. Die Pflanzen rufen Halluzinationen hervor, in denen ihr Tiere spielt. Das können Pudel oder sogar Möwen sein. Nach der Halluzination erhaltet ihr dann die 5.000 RP.

Das Video von GTA-Series zeigt alle Peyote-Pflanzen im Spiel:

Am besten verbindet ihr die Suche nach den Pflanzen gleich mit den Schatzsuchen, die GTA Online für euch bereithält. Dabei macht ihr auch noch richtig Kohle.

Wie lange bleiben die Pflanzen? Auf Twitter bestätigt Rockstar Games, dass die Pflanzen jetzt bis zum 13. April in GTA Online zu finden sind. Ihr könnt also noch fleißig RP sammeln.

Gerade am Anfang eurer GTA-Karriere ist ein hohes Level wichtig, weil ihr damit Waffen, Rüstung und auch bestimmte Tuning-Teile für eure Supersportwagen freischaltet. Doch all das kostet auch Geld. Wir zeigen euch hier 12 Wege, mit denen ihr in GTA Online schnell viel Geld verdient.