Das Zeitrennen Grove Street in GTA Online beschert euch jetzt mit viel Geld, wenn ihr die vorgegebene Zeit unterbietet. Im Guide zeigen wir euch, wie ihr das ganz einfach gewinnt.

Was ist das für ein Zeitrennen? Jeden Donnerstag wechseln die öffentlichen Zeitrennen auf der Map von GTA Online. Das sind Rennen, die euch ohne Checkpoints von A nach B schicken. Schafft ihr das in der vorgegebenen Zeit, winkt eine dicke Geldbelohnung.

Das Rennen Grove Street: Bei diesem Rennen gibt euch Rockstar eine Vorgabe von einer Minute und zwanzig Sekunden. Schafft ihr es, in der Zeit das Ziel zu erreichen, flattern 101.000 GTA-Dollar in euren Besitz. Im besten Fall benötigt ihr also nur einmal knapp eine Minute Zeit, um die Kohle einzusacken. Das solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Achtet beim Fahren auch auf eure Umgebung, denn GTA Online hat ein Auge für Details.

Grove Street gewinnen – Das ist die Gewinner-Route

Wo geht’s los? Startpunkt ist, wie der Name schon vermuten lässt, die bekannte Grove Street. Spieler, die GTA San Andreas gespielt haben, werden sich an diese Straße erinnern. Der Charakter Carl „CJ“ Johnson sprach dort die ikonischen Zeilen: „Grove Street, home. At least it was before I fucked everything up.“

Der Streckenverlauf: Die Strecke lässt sich einfach einprägen. Zum Start folgt ihr dem Straßenverlauf, den euch das GPS angibt, wenn ihr auf der Karte das Ziel mit dem GPS-Marker auswählt.

Dabei gibt es zwei leichte Abkürzungen, die ihr nehmen solltet. Die erste ist bei dieser Linkskurve, wo ihr über den Bürgersteig abkürzt.

Die zweite Abkürzung liegt in dieser Rechtskurve, bei der ihr über die Schienen und den Bürgersteig abkürzt.

Jetzt folgt ihr weiter der Straße und versucht dabei so schnell wie möglich zu fahren, bis ihr kurz vor dem Ziel seid. Im Luxusviertel, wo die Straße bergauf führt, solltet ihr den Finger vom Gas nehmen und gegebenenfalls sogar bremsen, damit ihr an der Kuppe nicht abhebt und die Kontrolle über euer Fahrzeug verliert. Auf der Map haben wir das Gebiet mit einem roten Ausrufezeichen markiert.

Oben angekommen biegt ihr dann noch zweimal links ab und seid schon im Ziel. Die Zeit ist recht großzügig bemessen und sollte locker zu schaffen sein, wenn ihr keinen Unfall baut.

Video-Anleitung: Sollten euch doch noch ein paar Sekunden fehlen, um das Rennen pünktlich abzuschließen, zeigt das Video von GTA-Series eine alternative Route:

Kann man das Rennen wiederholen? Ja, ihr könnt es so oft fahren, wie ihr wollt. Allerdings gibt es einmalig die 101.000 GTA-Dollar pro Woche für dieses Zeitrennen. Danach erhaltet ihr für den pünktlichen Abschluss nur noch 2.000 GTA-Dollar.

Welche Fahrzeuge sollte man nehmen? Da dieses Rennen die Zeit großzügig misst, steht euch eine breite Palette von Fahrzeugen zur Auswahl. Im Test fuhren wir mit dem Nero Custom, dem Tron Bike „Shotaro“ und sogar einem Motorrad, das in der Grove Street von einem NPC geparkt wurde, pünktlich ins Ziel.

