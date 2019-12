Kleines Detail zeigt, wie genial GTA 5 ist – Erhält viel Lob

Jahre nach dem Release von GTA Online finden Spieler immer noch Details, die sie ins Staunen bringen. Dieses kleine Detail erhält viel Lob.

Was ist das für ein Detail? Ein Spieler fand nun heraus, dass in Los Santos eine Lichtverschmutzung herrscht. Die entsteht, wenn es zu viel künstliches Licht in einer Stadt gibt.

Darum kann man dann die Sterne, wenn es dunkel ist, in der Stadt nicht richtig sehen.

Der Spieler ChanDanGreen99 postete Bilder, die den Vergleich zwischen der Stadt Los Santos und weiter außerhalb zeigen:

Warum dieses Detail zeigt, wie genial das Spiel ist

Owohl es sich hier um ein eher kleines Detail handelt, das man im Spiel vielleicht gar nicht bemerken würde, zeigt es, wie genial GTA V ist.

Diese Lichtverschmutzung gibt es auch im echten Leben, wo man sie beobachten kann. Dass Rockstar so ein Detail miteinbezieht, zeigt, wie stark sie das Spiel dem echten Leben anpassen wollen und wie detailliert sie es programmiert haben.

Zur Weihnachtszeit wird das Spiel ebenfalls angepasst und es gibt sogar Schnee auf den Straßen von Los Santos.

Auch, dass solche Details Jahre nach dem Release immer noch auftauchen, zeigt, wie viel es in Grand Theft Auto V wirklich zu entdecken gibt.

Wie reagieren Spieler auf dieses Detail?

Für dieses eingebaute Detail gab es viel Lob für Rockstar Games von den Spielern. Sie kommentierten das Bild auf reddit fleißig. Das meinen sie dazu:

ChopTop1990: „Das Spiel ist so detailliert, man findet immer neue Sachen während man spielt. Rockstar erstellt die glaubhaftesten „Open World“-Spiele.“

el_rico_negro: „Ich bin überzeugt, dass Rockstar auch der Ersteller unserer eigenen Simulation ist.“

Ghaith-Hanandeh: „GTA 5 wird nie aufhören mich zu erstaunen, das Spiel ist einfach zu gut gemacht! Ich kann mir vorstellen, wie viele Stunden und Arbeit in dieses tolle Spiel investiert wurden.“

Einige Spieler sprechen auch darüber, wie viel detaillierter GTA 6 werden kann. Der Release von GTA 5 liegt nämlich schon einige Jahre zurück.

In dieser Zeit wurden die Grafik und Konsolen stark verbessert. Man kann sich also vorstellen, wie toll das nächste Grand Theft Auto aussehen wird. Die Spieler scheinen aber gespannt zu warten.

Ein irrer Marathon wurde sogar von einem YouTube-Kanal gestartet. Sie lassen ein Auto im Kreis fahren, bis GTA 6 erscheint.