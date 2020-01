Das Zeitrennen Flughafen von Los Santos II in GTA Online bringt euch viel Geld in nur etwa 2 Minuten. In diesem Guide zeigen wir euch, wie ihr das Rennen locker gewinnt und die hunderttausend GTA-Dollar sichert.

Was ist das für ein Zeitrennen? Donnerstags wechseln in GTA Online die öffentlichen Zeitrennen auf der Map. Das sind die Rennen, in denen ihr in einer vorgegebenen Zeit von Punkt A nach Punkt B fahren sollt. Seid ihr pünktlich, erwartet euch eine Menge Geld.

Das Rennen Flughafen von Los Santos 2: Dieses Zeitrennen führt euch einmal quer durch die City von Los Santos bis hoch zum Observatorium. Ihr habt dafür 2 Minuten und 24 Sekunden Zeit. Besteht ihr das Rennen, erhaltet ihr 102.000 GTA-Dollar als Belohnung. Da lohnt es sich also, schnell noch mitzumachen.

Flughafen von Los Santos 2 – Zeitrennen gewinnen

Wo geht’s los? Ihr startet im Süden der Map, vor den Toren des Flughafens von Los Santos. Auf dem Parkplatz hinter dem Parkhaus startet das Zeitrennen ebenerdig.

Der Streckenverlauf: Nach dem Start verlasst ihr den Parkplatz in Richtung Süden und biegt links ab. Durch die Stadt folgt ihr dann der GPS-Route, die wir euch auf der Map eingezeichnet haben. Das ist die GPS-Route, die im Spiel aktiviert wird, wenn ihr kurz nach dem Start des Zeitrennens den Marker auf den gelben Zielpunkt festlegt.

Während sich in der Stadt kleinere Abkürzungen anbieten, die ihr aber außer Acht lassen könnt, gibt es kurz vorm Ziel eine starke Abkürzung. Die haben wir auf der Map rot eingezeichnet.

Springt diesen Berg zum Observatorium hoch, um noch ein paar Sekunden zu sichern.

Video-Anleitung: Im Video von GTA-Series seht ihr, wie dieses Rennen abläuft und an welchen Stellen ihr sonst noch in der Stadt abkürzen könnt.

Kann man das Rennen wiederholen? Ja, ihr könnt das Rennen beliebig oft wiederholen. Ein spezielles Zeitrennen kann aber nur einmal pro Woche die große Auszahlung bringen, danach gibt es Ersatzpreise in Höhe von 2.000 GTA-Dollar.

Welche Fahrzeuge sollte man nehmen? Im Test sind wir mit dem Tron-Bike Shotaro gefahren und hatten dabei noch einige Sekunden an Zeit übrig. Experimentiert ruhig ein bisschen herum. Motorräder eignen sich ganz gut bei diesem Rennen, aber auch mit schnellen Autos solltet ihr keine Probleme haben.

Könnt ihr nicht genug vom vielen Geld in GTA Online bekommen? Dann schaut mal hier rein: