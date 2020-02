Welches ist eigentlich das schnellste Auto in GTA Online? Wir zeigen euch in dieser Liste die schnellsten Autos 2020, wo ihr sie kauft und ihren Preis.

Welche Autos findet man in GTA Online? Der Online-Modus von GTA 5 bietet eine große Auswahl an schnellen Autos. So gibt es die typischen Sportwagen, die Klassikern wie Ferraris nachempfunden sind.

Es gibt aber auch Autos mit Raketen-Antrieb, Miniguns und Raketenwerfen. Manche können sogar schwimmen oder fliegen.

Wozu braucht man die schnellsten Autos? Fahrt ihr ein besonders schnelles Auto in GTA Online, kommt ihr damit rasch von A nach B. Außerdem habt ihr große Vorteile in Zeitrennen oder Rennen gegen andere Spieler.

Wir werden diesen Artikel hier regelmäßig für euch aktualisieren, wenn sich die Top-10 der schnellsten Fahrzeuge in GTA Online verändern.

Update: Dieser Artikel wurde am 3. Februar mit neuen Autos des Casino-DLCs geupdatet. Unter anderem findet ihr jetzt den Krieger und den Emerus in den Listen, die mit starken Rundenzeiten glänzen.

Liste der schnellsten Autos aus GTA Online – Stand: Oktober 2020

Die schnellsten Autos nach Top-Speed: Auf der Suche nach dem schnellsten Auto in GTA 5 Online muss man verschiedene Faktoren beachten. Man kann sie rein nach Top-Speed sortieren.

Das machte YouTuber Broughy in einem Special und stellte die 10 schnellsten Autos, sortiert nach ihrer Höchstgeschwindigkeit, vor. Hierbei sind auch Autos mit Raketenboost. Allerdings wird die Höchstgeschwindigkeit über einen längeren Zeitraum gemessen. Nicht einfach als Spitze während eines Boosts.

Anmerkung: Die Tachos in GTA Online sind der Erfahrung nach nicht besonders verlässlich. Die Zahlen von Broughy entsprechen der „echten“ Geschwindigkeit der Autos. Gut möglich, dass euch GTA Online teilweise andere Werte bei der Geschwindigkeit anzeigt. An der Rangliste verändert das aber nichts.

Zu beachten ist, dass es viele Variablen gibt, wenn es um die Höchstgeschwindigkeit in GTA Online geht. Was unter Umständen zu unterschiedlichen (und höheren) Höchstgeschwindigkeiten führen kann. Darüber hinaus ist jedoch die Tatsache, dass das Ingame-Tacho und andere Formen der Geschwindigkeitsmessung entweder nicht funktionieren oder zumindest ungenau sind (Beispiel auf YouTube). Wenn ihr das also mit euren eigenen Beobachtungen vergleicht, wird man höchstwahrscheinlich falsche Ergebnisse erzielen. Erklärung des YouTubers Broughy zur Berechnung der Geschwindigkeiten – Quelle

Platzierung Auto Geschwindigkeit 15 Imponte Deluxo 204,8 km/h 14 Pegassi Toros 205 km/h 13 Grotti X80 Proto 205 km/h 12 Grotti Itali GTO 205,6 km/h 11 Överflöd Entity XXR 206 km/h 10 Declasse Impaler (Arena) 209,3 km/h 9 Vapid Dominator (Arena) 210,8 km/h 8 Bravado Banshee 900R 210,8 km/h 7 Principe Deveste Eight 212,0 km/h 6 Pfister 811 213,3 km/h 5 Vapid Imperator 213,8 km/h 4 Ocelot Pariah 218,8 km/h 3 Declasse Scramjet 220,5 km/h 2 Annis ZR380 226,0 km/h 1 Grotti Vigilante 236,5 km/h

Das ist besonders: 6 dieser Autos in den Top-10 sind in der Liste, weil sie durch ihren Raketenantrieb so schnell werden. Allen voran der Vigilante – Das Batmobil in GTA Online. Die Karre ist wirklich schnell, hat dafür aber ein mieses Handling. Es dauert einige Zeit, bis ihr den Wagen mit Boost unter Kontrolle habt.

Die schnellsten Autos nach Rundenzeit: Der YouTuber Broughy testet Autos in GTA Online tiefgehend. Deshalb prüft er auch, wie sie sich auf einer Rennstrecke fahren lassen, statt nur nach Top-Speed zu gehen. Dafür nutzt er immer wieder die gleiche Rennstrecke und misst die Zeit der Autos.

Das sind die Top-10 (via YouTube):

Platzierung Auto Rundenzeit 15 Pegassi Tempesta 1:00.803 Minuten 14 Principe Deveste Eight 1:00.261 Minuten 13 Pegassi Zorrusso 1:00.225 Minuten 12 Överflöd Autarch 0:59.960 Minuten 11 Ocelot XA-21 0:59,927 Minuten 10 Annis RE-7B 0:59,727 Minuten 9 Grotti Italo GTO 0:59.727 Minuten 8 Rocket Voltic 0:59,526 Minuten 7 Truffade Thrax 0:59,261 Minuten 6 Dewbauchee Vagner 0:59,194 Minuten – Schnellstes Auto ohne Raketenantrieb 5 Annis S80RR 0:58,726 Minuten 4 Declasse Scramjet 0:57,901 Minuten 3 Benefactor Krieger 0:57,858 Minuten 2 Progen Emerus 0:57,823 Minuten 1 Grotti Vigilante 0:56,425 Minuten

Wie teuer sind die schnellsten Autos?

Regelmäßig kommen verschiedene Sportwagen ins Angebot bei GTA Online. Wir zeigen euch hier die Normalpreise aller aufgelisteten Fahrzeuge der Top-Listen.

Pegassi Tempesta:

Kostet 1.329.000 GTA$

Händler: Legendary Motorsport

Bravado Banshee 900R

Kostet in der Anschaffung als Grundmodell etwa 100.000 GTA$, die Aufwertung zum 900R-Modell kostet dann nochmal 565.000 GTA$.

Händler: Die Aufwertung gibt’s in Benny’s Werkstatt

Impaler (Arena-Version)

Kostet ohne Ermäßigung 331.835 GTA$

Händler: Auf der Webseite für Arena-Fahrzeuge

Declasse Scramjet

Kostet ohne Ermäßigung 4.628.400 GTA$

Händler: Warstock Cache & Carry

Rocket Voltic

Kostet ohne Ermäßigung 3.830.400 GTA$

Händler: Warstock Cache & Carry

Ocelot XA-21

Kostet 2.375.000 GTA$

Händler: Legendary Motorsport

Dominator (Arena-Version)

Kostet ohne Ermäßigung 35.000 GTA$

Händler: Webseite für Arena War

ZR 380 (Arena-Version)

Kostet ohne Ermäßigung 2.138.640 GTA$

Händler: Webseite für Arena War

Imperator (Arena-Version)

Kostet ohne Ermäßigung 2.274.940 GTA$

Händler: Webseite für Arena War

Pfister 811

Kostet 1.135.000 GTA$

Händler: Legendary Motorsport

Överflöd Autarch

Kostet 1.955.000 GTA$

Händler: Legendary Motorsport

Pariah:

Kostet 1.420.000 GTA$

Händler: Legendary Motorsport

Wenn euch diese Flitzer alle zu teuer sind und ihr lieber nach anfängergerechten Fahrzeugen sucht, dann schaut hier rein:

Die 5 besten Fahrzeuge für Anfänger in GTA Online – Autos und Motorräder

Das macht diese schnellsten Autos so besonders

Wir wollen euch eine Auswahl der schnellsten Autos in GTA Online an dieser Stelle genauer vorstellen.

Den RE-7B der als Leichtgewicht einen interessanten Fahrstil bietet

Den Vigilante, der als schnellster Wagen mit Waffen und Raketen Eindruck macht

Den Vagner, ein schnelles Auto mit gutem Handling

Der Emerus als schnellsten Rundenzeit-Auto ohne Raketenantrieb

Der Krieger, der mit Allradantrieb hervorragend für Stunt-Races taugt

Kennt ihr andere schnelle Fahrzeuge, über die ihr gern mehr wissen wollt? Schreibt es uns in die Kommentare.

RE-7B

Kostet 2.475.000 GTA$

Händler: Legendary Motorsport

Das macht den RE-7B besonders: Mit seiner Optik als Langstreckenfahrzeug sticht der Annis RE-7B aus vielen Supersportwagen hervor. Auf Rennstrecken ist der Wagen kompetitiv, kann mit seiner überdurchschnittlichen Höchstgeschwindigkeit und seiner Beschleunigung mit vielen Autos mithalten, sie sogar überbieten.

Fun Fact: Der RE-7B hat im Prinzip keine Straßenzulassung, denn am Auto fehlen die Nummernschilder.

Pro Gute Kurvenlage bei hohen Geschwindigkeiten

Hoher Top-Speed und gute Beschleunigung

Besondere Optik als Langstreckenfahrzeug Contra Niedriges Gewicht sorgt für geringe Traktion

Schwach in engen, langsamen Kurven

Geringe Bremsleistung

Hoher Preis

Wer sollte sich den RE-7B kaufen? Der RE-7B ist ein Liebhaber-Fahrzeug. Wer einfach einen schnellen Supersportwagen kaufen möchte, um Rennen zu gewinnen, der greift zu Vagner.

Dennoch macht dieser Wagen auf der Straße Spaß. Die leichte Bauweise sorgt oft dafür, dass die Räder durchdrehen oder schlicht keinen Grip haben.

Vigilante

Kostet 3.750.000 GTA$

Händler: Warstock Cache & Carry

Das macht den Vigilante besonders: Optisch wurde der Wagen dem Batmobil von Batman nachempfunden. Der Raketenantrieb im Heck dieses Wagens zeichnet das Fahrzeug aus und macht es zum schnellsten Auto im Spiel. Ohne diesen Antrieb wäre die Karre ziemlich lahm und würde nur schwache Rundenzeiten schaffen.

Abgesehen vom Raketenantrieb hat das Auto kein tolles Fahrverhalten, das man besonders hervorheben sollte.

Besonders ist, dass der Wagen neben dem Raketenantrieb auch über Waffen wie Raketenwerfer und ein Maschinengewehr verfügt.

Pro Stark bei kurzen Rennen mit besonderen Autos (dank Raketenantrieb)

Mit Waffen an Board effektiv gegen andere Spieler

Defensive Stärke durch Raketenantrieb, mit dem man schnell Situationen entflieht Contra Schwieriges Fahrverhalten

Kann seine Top-Geschwindigkeit nicht in Supersportwagen Rennen ausüben, weil der Wagen dort nicht qualifiziert ist

Wer sollte den Vigilante kaufen? Jeder Batman-Fan braucht dieses Fahrzeug in seiner Garage. Der Vigilante richtet sich auch an die verspielten Gamer, die sich gern mit Lenkraketen Platz auf der Straße verschaffen.

Vagner

Kostet 1.535.000 GTA$

Händler: Legendary Motorsport

Das macht den Vagner besonders: Der Dewbauchee Vagner stellt sogar manche Autos wie den Rocket Voltic in den Schatten, der mit Raketenantrieb ausgestattet ist.

Pro Rennstrecken mit engen Kurven meistert der Vagner mit Bravur

Gute Federung und hoher Anpressdruck sorgen für kontrolliertes Fahrverhalten

Verhältnismäßig niedriger Preis, dafür, dass der Wagen so schnell ist Contra Bei stärkeren Huckeln bricht das Heck leicht aus

Die Beschleunigung ist zwar stark, kann aber nicht mit dem Tempesta oder Osiris mithalten.

In Zeitrennen auch eine gute Wahl, der Vagner

Wer sollte den Vagner kaufen? Rennsportfreunde, die ihre Zeit in GTA Online hauptsächlich für Rennen mit Supersportwagen nutzen, werden an dem Vagner ihre Freude haben.

Krieger

Kostet 2.875.000 GTA-Dollar

Händler: Legendary Motorsport

Das macht den Krieger besonders: Bereits vor seinem Release in GTA Online wurde der Krieger heiß erwartet. Die Optik und die von Dataminern angepriesenen Leistungen ließen Fans hellhörig werden. Gemeinsam mit dem Emerus soll sich der Krieger die Top-Platzierung der Supersportwagen sichern, die im Casino-Update veröffentlicht werden. Und das ist auch der Fall.

Der Krieger ist etwa gleich schnell wie der Emerus, überzeugt in Rennen aber besonders durch Stabilität. Mit Hilfe des Allradantriebs manövriert ihr euch sicher um enge Kurven, auch wenn’s schnell gehen muss. Hinzu kommt, dass der Krieger jetzt der teuerste Supersportwagen in GTA Online ist. Wer ihn haben will, muss also tief in die Taschen greifen.

Pro Stabile Fahrweise

Schnell in Rennen mit engen Kurven

Verzeiht Fahrfehler

Gut für Stunt-Rennen Contra Extrem hoher Anschaffungspreis

Wenig optische Anpassungsmöglichkeiten

Wer sollte den Krieger kaufen? Der Krieger ist für die Leute, mit einem prallgefüllten Geldbeutel. Euch erwartet hier kein verrückter Raketenantrieb, keine Onboard-Geschosse und keine Sprungmechanik. Der Wagen ist ein schneller, teurer Supersportwagen. Durch seinen 4×4-Antrieb für die Rennfahrer geeignet, die es in den Kurven sicherer haben wollen.

Emerus

Kostet 2.750.000 GTA-Dollar

Händler: Legendary Motorsport

Das macht den Emerus besonders: Der Progen Emerus ist noch einen kleinen Tucken schneller als der Krieger, doch das auch nur situationsbedingt. Beide Autos werden in Rennen immer dicht beieinander liegen. Der Krieger gewinnt meist die Duelle in engen Kurven, der Emerus macht das dann in langgezogenen Kurven wieder gut.

Der Emerus hat einen Heckantrieb und ist dadurch in Kurven schwerer zu bändigen. Besonders ist, dass der Emerus in Rennen schneller ist, als der mit Raketen angetriebene Scramjet.

Pro Stellt sogar den Scramjet in den Schatten

Ähnlich schnell wie der Krieger, aber günstiger

Ist der zweitschnellste Supersportwagen – der schnellste ohne Raketenantrieb Contra Nicht gut für Stunt-Rennen

Aufregendes Fahrverhalten durch Heckantrieb

Wer sollte den Emerus kaufen? Der Emerus eignet sich für die Spieler, die in engen Kurven gern mit einem ausbrechenden Heck spielen wollen. Vor allem klassische Rennstrecken sind für den Emerus geschaffen. In Stunt-Rennen mit vielen Huckeln und engen Kurven hat es der Wagen schwerer als der Allradgetriebene Krieger.

Liebhaber von schnellen Supersportwagen sollten diesen Wagen unbedingt kaufen. Wenn ihr gerne klassische Rennen fahrt, eignet sich diese PS-strotzende Karre für euch.

Diese schnellen Fahrzeuge eignen sich in GTA Online dafür, in Zeitrennen schnell 50.000 GTA-Dollar einzusammeln.