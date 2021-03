5 der besten Waffen in GTA Online, die jeder besitzen sollte

Was sind die besten Waffen in GTA Online? Je nach Situation können das Mk2-Waffen oder Waffen im Auto sein. Wir zeigen euch in der Liste die besten 5, die ihr kaufen solltet.

Was zeigen wir euch hier? GTA Online hatte seinen Release im Jahr 2013 und ist noch heute sehr beliebt. In den letzten Jahren kamen viele neue Inhalte wie Missionen, Immobilien, Autos und auch Waffen ins Spiel.

In dieser Liste wollen wir euch die wichtigsten Waffen für verschiedene Slots in GTA Online zeigen, die ihr jetzt unbedingt haben solltet. Damit seid ihr für die verschiedenen Heists und Straßenkämpfe gut gerüstet. Die Auswahl beruht auf eigenen Erfahrungen des Autors mit über 700 Spielstunden und Stimmen aus der Community.

Was sind Mk2-Waffen? Die Mark-2-Waffen gibt es in GTA Online seit dem

Einige Waffen lassen sich mithilfe einer Werkbank auf die Mk2-Variante upgraden und sind damit etwas stärker als die Basis-Versionen.



Zusätzlich könnt ihr mit besondere Munition – wie Explosivgeschossen schießen. Ihr müsst also in eine Immobilie mit einer Waffenwerkbank oder die Mobile Kommandozentrale investieren, dann das Upgrade für die Waffen kaufen und anschließend noch die Upgrades kaufen. Die Mark-2-Waffen gibt es in GTA Online seit dem Gunrunning-Update aus 2017 Einige Waffen lassen sich mithilfe einer Werkbank auf die Mk2-Variante upgraden und sind damit etwas stärker als die Basis-Versionen.Zusätzlich könnt ihr mit besondere Munition – wie Explosivgeschossen schießen. Ihr müsst also in eine Immobilie mit einer Waffenwerkbank oder die Mobile Kommandozentrale investieren, dann das Upgrade für die Waffen kaufen und anschließend noch die Upgrades kaufen.

MG: Gefechts-MG Mk 2

Wo zu kaufen? Basis-Version im Ammu-Nation

Wie teuer? 14.800 $ – Aufrüstung zur Mk 2 kostet 119.000 $

Was kann die Waffe? Dieses Maschinengewehr verursacht den meisten Schaden in seiner Waffenklassen. Wenn ihr es aufwertet, könnt ihr das Magazin von 100 auf 200 Schuss erweitern.

Besonders in Missionen und Heists ist das Teil zu gebrauchen. Vorausgesetzt, ihr spielt sie “laut”. Mit den 200 Schuss vergeudet ihr nur selten Zeit mit dem Nachladen und könnt euch stattdessen mehr aufs Ballern konzentrieren. Der Sound macht in Kombination mit dem hohen Schaden einfach Spaß. Ihr solltet das Teil unbedingt mal ausprobieren.

Achtet beim Upgraden darauf, dass ihr was gegen den hohen Rückstoß und die Ungenauigkeit der Waffe macht.

Sturmgewehr: Spezialkarabiner Mk 2

Wo zu kaufen? Basis-Version im Ammu-Nation

Wie teuer? Basis-Version 13.000 $ – Aufrüstung zur Mk 2 kostet 107.500 $

Was kann die Waffe? Das Spezialkarabiner Mk 2 kann vor allem auf mittleren Distanzen und etwas weiter entfernten Distanzen zum Gegner punkten. Hinzu kommt ein breites Spektrum an Verbesserungen wie Zielfernrohre oder Schalldämpfer, um die Waffe ganz speziell euren Wünschen anzupassen.

Die Wumme lässt sich beim Schießen leicht kontrollieren und sorgt als Mk-2-Variante für mächtig Schaden. In vielen Heists ein gerngesehenes Mitbringsel.

Sniper: Schweres Scharfschützengewehr Mk 2

Wo zu kaufen? Basis-Version im Ammu-Nation

Wie teuer? Basis-Version kostet 38.150 $ – Aufrüstung zur Mk 2 kostet 165.375 $

Was kann die Waffe? Dieses mächtige Scharfschützengewehr ist ein Pflichtkauf für alle, die bei Counter-Strike schon der AWP verfallen sind. Ziele in weiter Entfernung knipst ihr mit der Wumme mit Leichtigkeit aus. Allerdings müsst ihr erst Level 90 erreichen, bevor ihr das Teil im Ammu-Nation kaufen könnt.

Doch das Warten lohnt sich. Mit einem Headshot schaltet ihr damit jeden gegnerischen Spieler aus.

Schrotflinte: Sturm-Schrotflinte

Wo zu kaufen? Ammu-Nation

Wie teuer? 10.000 $

Was kann die Waffe? In vielen Missionen, Heists oder Straßenkämpfen kommt es immer wieder zu Situationen, in denen ihr quasi im Nahkampf mit Gegnern seid. Hier bietet sich eine Schrotflinte an. Der Vorteil der Sturm-Schrotflinten ist ihre besonders hohe Feuerrate.

Verglichen mit anderen Schrotflinten ist die Sturm-Schrotflinte ein klarer Gewinner. Das betrifft den Schaden, das Handling und die Feuerrate. Sucht ihr eine Waffe für den Nahkampf? Hier habt ihr sie gefunden.

Pistole: AP-Pistole

Wo zu kaufen? Ammu-Nation

Wie teuer? 5.000 $

Was kann die Waffe? Im Bereich der Pistolen führt kein Weg an der AP-Pistole vorbei. Der große Vorteil ist ihre Automatik-Mechanik, die zu einer hohen Feuerrate führt. Das macht sie besonders im Kampf auf kurze und mittlere Distanzen wertvoll. Hinzu kommt ein kaum spürbarer Rückstoß, der für ein gutes Handling der Waffe sorgt.

Beste Waffe im Auto?

Was ist zu empfehlen? Während der Autofahrt in GTA Online könnt ihr nur Waffen benutzen, die mit einer Hand funktionieren. Granaten aus dem Auto werfen ist also kein Problem. Und so einige Waffen wie Pistolen und Uzis eignen sich auch für den Drive-By-Einsatz. Vor allem zwei Waffen stechen heraus:

Die AP-Pistole

Die Micro-SMG

Die AP-Pistole punktet aus den oben genannten Gründen. Sie ist schnell und hat aufgerüstet ein 36-Schuss-Magazin. Die Micro-SMG ist eine klassische Uzi. Sie kriegt aufgerüstet nur 30 Schuss pro Magazin unter und verursacht keinen besonders hohen Schaden. Die Feuerrate macht die Waffe interessant.

Probiert in euren Heists die beiden Waffen mit dem gepanzerten Kuruma aus und testet selbst, welche euch am besten liegt. Warum ich den Kuruma nutze, obwohl es bessere gepanzerte Autos gibt.