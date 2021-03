Welches ist das schnellste Motorrad in GTA Online 2021? Wir zeigen euch die Liste der schnellsten Motorräder, ihre Preise und wo ihr sie kaufen könnt.

Welche Motorräder bietet GTA Online? In der Online-Welt von GTA 5 stehen euch die verschiedensten Motorräder zur Verfügung. Wer will, kann schon die langsamen Roller dazuzählen, dann geht die Auswahl weiter mit Cross-Motorrädern, Choppern bis hin zu Renn-Motorrädern.

Manche sind sogar mit Boosts ausgerüstet und können fliegen.

Wozu braucht man schnelle Motorräder? Der große Vorteil an einem schnellen Motorrad liegt auf der Hand: Ihr kommt fix von A nach B. Doch warum nimmt man da kein Auto? Manche Rennen, die über unbefestigte Straßen gehen, eignen sich viel besser für Motorräder. Auch bei Zeitrennen kommen sie deshalb oft zum Einsatz.

Wir werden diesen Artikel hier regelmäßig für euch aktualisieren, wenn sich die Top-Platzierungen der schnellsten Motorräder in GTA Online verändern.

Liste der schnellsten Motorräder aus GTA Online – Stand: März 2021

So wird sortiert: Wir zeigen euch hier zwei Tabellen der schnellsten Motorräder. Eine Liste dreht sich dabei um die reine Höchstgeschwindigkeit, die andere um die beste Rundenzeit.

Diesen Unterschied machen wir, weil die Einsätze der Bikes verschieden sind. Wollt ihr ein Rennen mit vielen Kurven gewinnen, sind Handling und Bremsen so wichtig wie eine hohe Geschwindigkeit. Alleine ein hoher Top-Speed gewinnt keine Rennen, hilft aber auf Strecken mit langen Geraden.

Der YouTuber Broughy1322 hat es sich zur Aufgabe gemacht, die verschiedenen Fahr- und Flugzeuge aus GTA Online auf Herz und Nieren zu prüfen. Bei den Höchstgeschwindigkeiten rechnet er mit dem Speed über einen längeren Zeitraum. Nicht also die Spitze während eines Boosts. Wir nutzen seine Analyse für unsere Tabellen.

Anmerkung: Die Tachos in GTA Online sind der Erfahrung nach nicht besonders verlässlich. Die Zahlen von Broughy entsprechen der “echten” Geschwindigkeit der Autos. Gut möglich, dass euch GTA Online teilweise andere Werte bei der Geschwindigkeit anzeigt. An der Rangliste verändert das aber nichts.

Zu beachten ist, dass es viele Variablen gibt, wenn es um die Höchstgeschwindigkeit in GTA Online geht. Was unter Umständen zu unterschiedlichen (und höheren) Höchstgeschwindigkeiten führen kann. Darüber hinaus ist jedoch die Tatsache, dass das Ingame-Tacho und andere Formen der Geschwindigkeitsmessung entweder nicht funktionieren oder zumindest ungenau sind (Beispiel auf YouTube). Wenn ihr das also mit euren eigenen Beobachtungen vergleicht, wird man höchstwahrscheinlich falsche Ergebnisse erzielen. Erklärung des YouTubers Broughy zur Berechnung der Geschwindigkeiten – Quelle

Die schnellsten Motorräder nach Top-Speed

Platzierung Motorrad Geschwindigkeit 10 Nagasaki Shotaro 199,2 km/h 9 Nagasaki Carbon RS 200,1 km/h 8 Western Motorcycle Company

Cliffhanger 201,1 km/h 7 Western Motorcycle Company

Gargoyle 201,2 km/h 6 Shitzu Hakuchou Drag 203,5 km/h 5 Pegassi Ruffian 204,4 km/h (5)* Pegassi Oppressor Mk II 205,6 km/h 4 Shitzu Hakuchou 215,7 km/h 3 Pegassi Bati 801 217,3 km/h 2 Nagasaki BF400 220,5 km/h 1 Maibatsu Manchez Scout 225,01 km/h (2)* Pegassi Oppressor 225,3 km/h (1)* Western Motorcycle Company

Deathbike 241,4 km/h Die mit Stern (*) markierten Motorräder verfügen über einen Boost und sind deshalb extra aufgezählt worden – in normalen Rennen könnt ihr sie nicht nutzen

Das ist besonders: Das neue Maibatsu Manchez Scout, das als Dripfeed des Cayo-Perico-Updates ins Spiel kam, schlägt sich direkt gut. Bei der Höchstgeschwindigkeit kann es nur knapp nicht mit dem Oppressor mithalten. Generell liegen die Top-4 dicht beieinander. Obwohl das Shotaro spitze für Zeitrennen ist, liegt es, gemessen an der Top-Geschwindigkeit, nur auf dem 10. Platz.

Die schnellsten Motorräder nach Rundenzeit

Platzierung Motorrad Zeit 10 Pegassi FCR 1.000 1:02,4 9 Pegassi Vortex 1:01,03 8 Nagasaki Carbon RS 1:00,96 7 Shitzu Hakuchou 1:00,76 6 Shitzu Defiler 1:00,33 5 Dinka Double-T 1:00,26 (5)* Western Motorcycle Company

Deathbike (mit Boost) 0:59,02 4 Dinka Akuma 0:58,9 3 Pegassi Bati 801 0:58,6 2 Shitzu Hakuchou Drag 0:57,6 1 Nagasaki Shotaro 0:57,5 (2)* Pegassi Oppressor Mk II 0:53,4 (1)* Pegassi Oppressor 0:52 Die mit Stern (*) markierten Motorräder verfügen über einen Boost und sind deshalb extra aufgezählt worden – in normalen Rennen könnt ihr sie nicht nutzen

Das ist besonders: Gemessen an der Rundenzeit schneidet das Shotaro bei Rennen hier am besten ab. Und das, obwohl die Höchstgeschwindigkeit weit hinter anderen Top-Kandidaten liegt. Einige Bikes ohne Boost sind in Rennen sogar schneller als das Deathbike. Achtet also genau darauf, welchen Zweck euer Motorrad erfüllen muss und zieht dazu diese Tabellen zu Rate.

Was macht die schnellsten Motorräder besonders?

Wir wollen euch hier ein paar der Motorräder genauer vorstellen, die zur Liste der schnellsten Motorräder in GTA Online gehören.

Die beiden Oppressor-Motorräder mit ihren besonderen Tuning-Möglichkeiten

Das Tron-Bike “Shotaro”, das euch beim Geldverdienen hilft

Das Maibatsu Manchez Scout, mit seiner starken Höchstgeschwindigkeit

Wollt ihr weitere Motorräder genauer beleuchtet haben, dann schreibt es uns doch hier auf MeinMMO in die Kommentare unter diesem Artikel.

Die Oppressor-Motorräder / Mk II

Kosten: Oppressor Mk I für 3.524.500 GTA-Dollar (reduzierbar auf 2.650.000 GTA-Dollar) Oppressor Mk II für 3.890.250 GTA-Dollar (reduzierbar auf 2.925.000 GTA-Dollar)

Oppressor Mk I für 3.524.500 GTA-Dollar (reduzierbar auf 2.650.000 GTA-Dollar) Händler: Warstock Cache & Carry

Das macht die Oppressor-Bikes besonders: In der Community von GTA Online funktionieren die Oppressor-Motorräder als eine Art Hassliebe. Spieler, die damit einfach schnell von A nach B reisen wollen, lieben die Teile.

Werden sie aber mit ihren zielsuchenden Raketen zum Griefen genutzt, werden die Oppressor-Mk2-Spieler zutiefst gehasst.

Dennoch sind sie mit ihren Flug- und Schwebe-Möglichkeiten ausgefallene Fahrzeuge. Bestückt man sie mit Waffen, lassen sich Missionen wie Headhunter oder Setups für Heists damit problemlos in kurzer Zeit regeln.

Besonders ist auch das Tuning der Mopeds. Denn bei LS Customs gibt es für die Motorräder keine Tuning-Teile. Hier gibt es Tuning für die Oppressor Mk II in GTA Online.

Ein Spieler fand sogar einen komischen geheimen Flugmodus beim Oppressor-Bike in GTA Online.

Das Tron-Bike Shotaro

Kosten: Das Shotaro kostet 2.225.000 GTA-Dollar

Das Shotaro kostet 2.225.000 GTA-Dollar Händler: Das Nagasaki gibt’s beim Händler Legendary Motorsport

Das macht das Shotaro besonders: Mit seiner besonderen Optik sticht das Bike auf den Straßen hervor. Die farblichen Akzente leuchten sogar, wenn ihr das Licht des Bikes einschaltet. Nach seinem Release musste man das Tron Bike “Shotaro” zunächst freischalten, bevor man es kaufen konnte. Doch das geht einfach und lohnt sich richtig. Es ist schnell und besitzt in Rennen gute Eigenschaften in der Beschleunigung und im Handling.

Aus diesen und weiteren Gründen gehört das Nagasaki Shotaro zu meinen 5 wichtigsten Käufen aus GTA Online, die ich nie bereut habe.

Sehr gut eignet es sich auch, um damit Geld zu verdienen. Einige der Straßenrennen in Los Santos führen über unbefestigte Straßen. Hier kann das Shotaro mit seinem Handling glänzen und schnelle Siege einfahren.

Maibatsu Manchez Scout

Kosten: Das Manchez Scout kriegt ihr für nur 225.000 GTA-Dollar

Das Manchez Scout kriegt ihr für nur 225.000 GTA-Dollar Händler: Kaufen könnt ihr es bei Warstock Cache & Carry

Das macht das Manchez Scout besonders: Dieses Motorrad im Militär-Stil ist aktuell das schnellste Motorrad in GTA Online, das ihr in Rennen nutzen könnt. Mit einem Wheelie kommt es auf satte 225 km/h und ist währenddessen sogar noch gut kontrollierbar. Allerdings dauert es recht lange, bis es diesen Top-Speed erreicht. Außerdem ist das Kurvenverhalten nicht so stark. In rundenbasierten Rennen sind andere Motorräder also weitaus besser dran, wie ihr an der Tabelle oben im Artikel sehen könnt.

Welches ist euer Lieblings-Motorrad in GTA Online? Schreibt es uns doch hier in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Spielern darüber aus.

Wünscht ihr euch noch mehr alte Bikes oder sogar kleinere Mopeds, oder hättet ihr gern noch mehr von den Renn-Motorrädern im Stile der Bati?