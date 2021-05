Was ist das schnellste Flugzeug in GTA 5 Online? Wir zeigen euch hier in der Übersicht die schnellsten Flugzeuge und ihre Spitzengeschwindigkeiten.

Welche Flugzeuge bietet GTA Online? In der Online-Welt von GTA 5 begegnet ihr allerhand Flugzeugen. Die Auswahl reicht von wendigen Stunt-Fliegern bis hin zu großen Transport-Brummern.

Wozu braucht man schnelle Flugzeuge? Ob Rennen, Missionen oder Abenteuer in der offenen Welt. Auf der großen Karte von GTA Online schnell von A nach B zu kommen, ist für Spieler situationsbedingt wichtig. Dazu gibt es auch Rennmodi mit Flugzeugen, bei denen euch unsere Übersicht mit den schnellsten Rundenzeiten oder Top-Speeds, je nach Kurs, helfen wird.

Wir werden diesen Artikel hier regelmäßig für euch aktualisieren, wenn sich die Top-Platzierungen der schnellsten Flugzeuge in GTA Online verändern.

Liste der schnellsten Flugzeuge aus GTA Online – Stand: 2021

So wird sortiert: In dieser Übersicht zeigen wir euch zwei Tabellen.

Die schnellsten Flugzeuge sortiert nach Rundenzeit

Die schnellsten Flugzeuge sortiert nach Höchstgeschwindigkeit

Wir unterscheiden hier, weil die Einsätze der Flugzeuge bei den Spielern verschieden sind. So könnt ihr je nach Anforderung das richtige Flugzeug für euch auswählen.

Der YouTuber Broughy1322 hat es sich zur Aufgabe gemacht, die verschiedenen Fahr- und Flugzeuge aus GTA Online auf Herz und Nieren zu prüfen (via YouTube.com). Bei den Höchstgeschwindigkeiten rechnet er mit dem Speed über einen längeren Zeitraum. Nicht also die Spitze während eines Boosts. Wir nutzen seine Analyse für unsere Tabellen.

Anmerkung: Die Tachos und Cockpit-Instrumente in GTA Online sind der Erfahrung nach nicht besonders verlässlich. Die Zahlen von Broughy entsprechen der “echten” Geschwindigkeit der Flugzeuge. Gut möglich, dass euch GTA Online teilweise andere Werte bei der Geschwindigkeit anzeigt. An der Rangliste verändert das aber nichts.

Zu beachten ist, dass es viele Variablen gibt, wenn es um die Höchstgeschwindigkeit in GTA Online geht. Was unter Umständen zu unterschiedlichen (und höheren) Höchstgeschwindigkeiten führen kann. Darüber hinaus ist jedoch die Tatsache, dass das Ingame-Tacho und andere Formen der Geschwindigkeitsmessung entweder nicht funktionieren oder zumindest ungenau sind (Beispiel auf YouTube). Wenn ihr das also mit euren eigenen Beobachtungen vergleicht, wird man höchstwahrscheinlich falsche Ergebnisse erzielen. Erklärung des YouTubers Broughy zur Berechnung der Geschwindigkeiten – Quelle

Die schnellsten Flugzeuge nach Höchstgeschwindigkeit

Platzierung Flugzeug Geschwindigkeit 10 Besra 305 km/h 9 Seabreeze 309 km/h 8 P-996 Lazer 314 km/h 7 P-45 Nokota 323 km/h 6 Alpha-Z1 324 km/h 5 Howard NX-25 328 km/h 4 V-65 Molotok 334 km/h 3 Hydra 337 km/h 2 Rogue 353 km/h 1 Pyro 359 km/h

Das ist besonders: Spannend ist, dass die Seabreeze in diesem Ranking noch in die Top-10 einfließt. Das Wasserflugzeug eignet sich hervorragen für die verschiedensten Missionen in GTA Online und ist deshalb besonders als Hilfsmittel zum Geldverdienen beliebt.

Dass der Flieger auch noch so schnell ist, vergrößert den Einsatzbereich enorm.

Die schnellsten Flugzeuge nach Rundenzeit

Platzierung Flugzeug Rundenzeit 10 Seabreeze 0:38,568 9 Besra 0:38,334 8 P-996 Lazer 0:37,645 7 P-45 Nokota 0:37,068 6 V-65 Molotok 0:36,367 5 Rogue 0:35,201 4 Hydra 0:34,135 3 Pyro 0:34,034 2 Howard NX-25 0:33,868 1 Alpha-Z1 0:33,567

Das ist besonders: Hier zeigt sich, dass die Höchstgeschwindigkeit nicht der wichtigste Punkt bei den Fliegern ist. Habt ihr eine Rennstrecke mit vielen Kurven, eignen sich Flugzeuge mit gutem Handling besser. Das wendige, kleine Alpha-Z1 kann hier besonders punkten.

Was macht die schnellsten Flugzeuge so gut?

Wir wollen euch hier ein paar Exemplare genauer vorstellen, die es auf die Liste der schnellsten Flugzeuge in GTA Online geschafft haben.

Die Seabreeze, das auch auf dem Wasser landen kann

Das schnelle und wendige Alpha-Z1

Die Hydra, die Veteranen gut kennen

Wollt ihr andere Flugzeuge dieser Liste genauer beleuchtet haben, dann schreibt es uns hier auf MeinMMO in die Kommentare.

Seabreeze

Kosten: 850.000 bis 1.130.500 GTA-Dollar

850.000 bis 1.130.500 GTA-Dollar Händler: Elitás Travel

Das macht die Seabreeze besonders: Dieses einmotorige Flugzeug ist ein treuer Begleiter vieler Spieler in GTA Online. Zur Vorbereitung von Heists ist es beliebt, weil ihr Ziele auf dem Wasser problemlos erreichen könnt. Beim Landen auf dem Wasser müsst ihr nicht mal großartig vorsichtig sein. Selbst wenn ihr mit höheren Geschwindigkeiten in Meer landet, bleibt das Gerät heile. Ihr müsst schon sehr grob sein, um die Seabreeze mit Wasser zu beschädigen.

Ihr könnt die Seabreeze mit Maschinengewehren ausrüsten oder die Bombenschächte aktivieren. So habt ihr Angriffsmöglichkeiten gegen Ziele auf dem Boden. Ins Cockpit passen 2 Spieler.

Durch die große Auswahl an Einsatzmöglichkeiten und den recht niedrigen Kaufpreis, findet die Seabreeze viele Fans in der Online-Welt von Grand Theft Auto V.

Alpha-Z1

Kosten: 1.595.000 bis 2.121.350 GTA-Dollar

1.595.000 bis 2.121.350 GTA-Dollar Händler: Elitás Travel

Das macht das Alpha-Z1 besonders: Mit dem Alpha-Z1 von Buckingham steuert ihr ein besonderes Stunt-Flugzeug. Es ist dank seiner Wendigkeit in Rennen irre schnell, erfordert aber viel Training, um es zu meistern. Habt ihr ein paar Flugstunden im Alpha-Z1 absolviert, dann kann euch in Rennen niemand das Wasser reichen.

Doch auch abseits von Rennen punktet es. Denn ihr müsst nur wenige Meter zurücklegen, bevor ihr abheben könnt. Waffen könnt ihr in dem Flieger nicht einbauen. Das würde auch gar nicht zu dem leichten und wendigen Thema passen.

Wenn ihr in GTA Online gerne fliegt und euch an Stunts probieren wollt, dann schaut euch das Alpha-Z1 noch mal genauer an. Das Z1 hat nur einen Sitzplatz im Cockpit

Hydra

Kosten : 3.000.000 bis 3.990.000 GTA-Dollar

: 3.000.000 bis 3.990.000 GTA-Dollar Händler: Warstock Cache & Carry

Das macht die Hydra besonders: Der Flieger ist schon seit Jahren ein Thema in der Community von GTA Online. Auf dem Militär-Flugplatz könnt ihr euch das hochbewaffnete Teil klauen. Als Kampf-Flugzeug gibt es, abgesehen vom Hunter, keinen Flieger, der so stark ist.

Ausrüsten könnt ihr die Hydra mit unlenkbaren Raketen, von denen ihr zwei gleichzeitig schießen könnt. Wer nicht so zielsicher ist, kann auf die Zielsuchenden Raketen wechseln.

Durch die starke Bewaffnung ist die Hydra oft das Objekt der Wahl bei Griefern. Unter den Spielern zählt der Flieger als “Easy to learn, hard to master”-Flugzeug. Der Einstieg ist recht einfach, doch um es perfekt zu spielen, braucht ihr viel Übung.

Welches der Flugzeuge gefällt euch am besten? Schreibt es uns doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht eure Erfahrungen zusammen mit anderen Spielern aus.

Fehlt euch noch das nötige “Kleingeld”, um eins der vorgestellten Flugzeuge zu kaufen? Wir zeigen euch hier Wege, um in GTA Online 2021 schnell viel Geld zu verdienen. Investiert ihr ein bisschen Zeit, verdient ihr damit locker mehrere Millionen und könnt euch die Fahrzeuge leisten.