Wo kann man die Oppressor Mk 2 in GTA Online tunen? Das besondere Flugmotorrad passt nicht zu LS Customs. Wir zeigen euch, wie ihr das Gerät mit Waffen wie Raketen modifizieren könnt.

Um was geht es? Die Oppressor Mk 2 ist in GTA Online ein ganz besonderes Fahrzeug, denn es ist eine Art fliegendes Motorrad. Optisch erinnert das Teil an ein Motorrad ohne Räder, dass von einer Turbine angetrieben wird. Jeder, der GTA Online gespielt hat, hat das Teil wohl schon auf oder über den Straßen von Los Santos gesehen.

Wer sich selbst so ein Gefährt kauft, stellt sich aber schnell die Frage, wo er es tunen kann. Denn mit anderen Fahrzeugen fährt man einfach zu den Spray-Symbolen auf der Map und motzt diese bei LS Customs auf. Die Oppressor Mk 2 benötigt aber eine spezielle Werkstatt.

Wo kann man die Oppressor Mk II modifizieren? Um das „Motorrad“ zu tunen, benötigt ihr einen Terrorbyte.

Wer noch keinen Terrorbyte besitzt, kann sich diesen einfach in GTA Online kaufen.

Öffnet das Handy

Geht auf Reisen und Transport

Besucht Warstrock Cache & Carry

Weit oben sollte schon der Terrorbyte angepriesen werden

Der Terrorbyte kostet voll ausgerüstet 3.459.500 GTA-Dollar, in der Basis-Ausführung nur 1.375.000 GTA-Dollar

Hier könnt ihr den Terrorbyte kaufen oder renovieren

Achtet beim Kauf des Terrorbyte darauf, dass ihr die Spezialwerkstatt mitbucht. Wenn ihr bereits einen Terrorbyte besitzt und dieser keine Werkstatt hat, dann besucht einfach die Warstock-Webseite, klickt auf das Angebot des Terrorbyte und wählt „renovieren“. Da lässt sich die Spezialwerkstatt nachrüsten.

Achtet drauf, die spezialisierte Werkstatt zu kaufen

Tipp: Um den Terrorbyte kaufen zu können, müsst ihr im Besitz eines Nachtclubs sein. Die Preise der Nachtclubs in GTA Online liegen bei mindestens einer Million Dollar. Das ist also eine große Investition, um euer Oppressor Mk II zu tunen.

Fehlen euch noch die nötigen Scheine, dann nutzt diese 12 Wege, um in GTA Online 2020 schnell viel Geld zu verdienen.

Oppressor Mk 2 mit Raketen modifizieren – Preis, Waffen, Rabatte

Der Preis mit Rabatt: Die Oppressor Mk 2 kann bei Warstock Carry & Cache erworben werden. Regulär kostet sie 3.890.250 GTA-Dollar. Wenn ihr euch vor dem Kauf einen Terrorbyte kauft und 5 Client Jobs erledigt, gibt es einen Rabatt auf die Oppressor Mk 2. Für 2.925.000 GTA-Dollar gibt’s das fliegende Motorrad dann im Angebot.

Regelmäßig kommt das Flugmotorrad ins Angebot bei GTA Online und kann dann für weniger als zwei Millionen GTA-Dollar erworben werden.

Mit Raketen modifizieren: In der spezialisierten Werkstatt des Terrorbyte könnt ihr die Waffen der Oppressor Mk 2 verändern.

Die Standard Maschinengewehre kosten 750 GTA-Dollar

Die Maschinengewehre mit Explosivmunition kosten 275.000 GTA-Dollar

Die zielsuchenden Raketen erhaltet ihr für 180.000 GTA-Dollar

Die Einsatzmöglichkeiten: Mit diesem Gefährt seid ihr schnell unterwegs. Das Gute ist, dass ihr fliegen, schweben und auch Straßen folgen könnt. Es gibt also praktisch keine Hindernisse für euch – außer vielleicht Wasser. Damit eignet sich das Bike super, um Schatzsuchen zu lösen, bei denen die Hinweise auf der Map verstreut sind.

Mit den Waffen an Board lassen sich außerdem super die Spieler verscheuchen, die einen verfolgen. Ihr werdet in GTA Online immer wieder in die Lage kommen, schnell von A nach B zu müssen. Hier ist die Oppressor ideal. Doch seid gewarnt.

Das Gefährt hat einen schlechten Ruf, weil es oft von Griefern genutzt wird, die von oben aus der Luft mit dem Teil die Fracht der anderen Spieler zerstören.

Für uns bei MeinMMO gehört die Oppressor Mk 2 zu den 5 Fahrzeugen aus GTA Online, die jeder besitzen sollte.