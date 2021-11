Nach dem Kauf werdet ihr schnell eine Besonderheit feststellen: Die normalen Tuning-Garagen nehmen das Bike nicht an. Hier könnt ihr die Oppressor Mk II in GTA Online tunen.

Die Flugmotorräder sorgen in GTA Online immer wieder für Frust. Nicht nur, weil sie fliegen können, nein, weil sie auch schwer bewaffnet sind. Ohne die richtigen Konter sind Gegner den Flug-Bikes ausgeliefert. Wenn ihr euch selbst endlich so ein Teil schnappen wollt, dann macht das jetzt im Angebot. Neben der Grief-Möglichkeit sind die Bikes hervorragende Fortbewegungsmittel bei Missionen, die euch über große Teile der Karte schicken.

Ihr verzweifelt am Glücksrad? Mit diesem Trick sollt ihr ganz leicht das Podiumsfahrzeug in GTA Online gewinnen können.

Optisch erinnert der Wagen an eine Mischung aus Ferrari LaFerrari und McLaren P1. In GTA Online kostet der Wagen eigentlich 2.250.000 GTA-Dollar.

Wann kommt das Geld? Ihr bekommt das Geld erst nach dem 2. Dezember. Es dauert dann bis zu 72 Stunden nach eurem Login (ab dem 2. Dezember), bis ihr das Geld auf euer Konto gutgeschrieben bekommt. In Vergangenheit wurden diese Boni in der Regel schneller freigegeben.

Was gibt es für Geschenke? Wer sich jetzt in GTA Online einloggt, sichert sich damit eine halbe Million GTA-Dollar. Wer Anreize braucht, die Kohle wieder auszugeben, kann bei den großzügigen Rabatten zuschlagen, die Rockstar Games gerade auf Fahrzeuge und Inhalte bietet.

