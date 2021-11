Die besten Missionen in GTA Online, die euch am meisten Geld bringen

Ihr wollt in GTA Online mit Kontakt-Missionen viel Geld verdienen? Wir zeigen euch die Missionen mit der höchsten Auszahlung, mit denen ihr am besten eure Konten füllt.

Was sind Missionen? In GTA Online könnt ihr über Kontakte wie Lester oder Martin verschiedene Missionen spielen. Das sind Szenarien mit klarem Ziel, die euch bei Erledigung mit GTA-Dollar und RP auszahlen. Eine gute Möglichkeit, um neben Heists oder CEO-Arbeit mehr Geld zu verdienen.

Einige Kontakt-Missionen funktionieren nur mit mehreren Spielern, andere auch als Solo-Spieler. In dieser Übersicht zeigen wir euch die Missionen, die aktuell am meisten Geld bringen und sich dazu im Aufwand lohnen. Wir listen hier also nicht einfach die höchstbezahlten auf, wenn der Lohn im Vergleich zum Aufwand nicht stimmt. Bedenkt, dass nicht alle Missionen für Anfänger zur Verfügung stehen, da einige Missionen mit steigendem Spieler-Level freigeschaltet werden.

Hinweis: Jede Kontakt-Mission hat einen Basis-Payout, also eine Grund-Bezahlung. Je mehr Zeit ihr für das Lösen der Mission benötigt, desto höher ist das Payout (bis zu einem gewissen Cap). Missionen, die länger als 16 Minuten brauchen, zahlen euch mit 100 % aus. Missionen, die zwischen 12 und 15 Minuten dauern, zahlen nur noch 90 % aus. Wir zeigen euch bei den entsprechenden Missionen die “16-Minuten-bis zu”-Werte, wenn ihr also die maximale Zeit der Mission nutzt. Dazu hängt die Bezahlung auch von der Schwierigkeit zwischen “Leicht” und “Schwer” ab.

Die Reihenfolge der aufgezählten Missionen spielt keine Rolle – Alle 5 Missionen sind gut. Findet selbst heraus, welche für euch persönlich am besten funktionieren und Spaß bringen.

1. Diamonds are for Trevor

Welcher Kontakt? Trevor Philips

Wie gut ist die Bezahlung? Bis zu 22.200 GTA-Dollar.

Wie viele Spieler? 1 bis 4 Spieler.

Was passiert da? Als Spieler müsst ihr nach Paleto Bay reisen, denn dort werden Diamanten transportiert. Doch seid vorsichtig, denn schwerbewaffnetes Personal von Merryweather beschützt die Klunker. Habt ihr euch die Diamanten geschnappt, sollt ihr mit einem Boot flüchten. Auf dem Rückweg statten euch weitere Mitglieder von Merryweather mit Schlauchbooten und einem Hubschrauber einen Besuch ab. Auch an Land warten einige Gegner.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

2. Blow up IV oder II

Welcher Kontakt? Simeon Yetarian.

Wie gut ist die Bezahlung? 23.100 GTA-Dollar in Part IV, 19.200 GTA-Dollar in Part II.

Wie viele Spieler? 1-4 in Part IV, 1-2 in Part II.

Was passiert in Part IV? Die Kontakt-Missionen von Simeon sind meist Repo-Missionen, wie ihr das schon vom Start der Singleplayer-Kampagne aus GTA 5 kennt. Klaut die Autos, die Simeon will und jagt gelegentlich noch was in die Luft. In Part IV müsst ihr in eine große Lagerhalle einbrechen und dort 10 Autos zerstören. Im Keller der Lagerhalle sollt ihr dann weitere Wagen zerstören.

Ist das erledigt, sollt ihr die Halle verlassen und euch draußen fiesen Gegnern widersetzen. Habt ihr die Gegner weit genug zurückgedrängt, sollt ihr die Zone verlassen. Als Solo-Spieler kann das recht schwierig sein, weshalb wir hier auch noch Blow Up II auflisten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was passiert in Part II? In dieser Mission erklärt Simeon euch, dass jemand seine gelbe Banshee gestohlen hat. Ihr sollt dann nach Downtown Vinewood fahren und auf einem Parkplatz all die Fahrzeuge des Diebs zerstören. Natürlich mit Ausnahme der gelben Banshee. Nachdem ihr euren 3-Sterne-Fahndungslevel verloren habt, sollt ihr Simeon die gelbe Banshee zurückbringen. Als Solo-Spieler ist die Mission recht einfach.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

3. Pier Pressure

Welcher Kontakt? Gerald.

Wie gut ist die Bezahlung? 18.360 GTA-Dollar.

Wie viele Spieler? 1-4 Spieler.

Was passiert da? Die Lost und die Vagos treffen sich wegen Drogen unten beim Pier in Del Perro. Gerald hat Interesse an einem Päckchen Meth und schickt euch zu dem Treffen der Banden. Ihr sollt alle Vagos und Lost umlegen und schließlich ein Päckchen Meth einsammeln, das ihr dann zu Gerald bringen sollt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

4. Rooftop Rumble

Welcher Kontakt? Martin Madrazo.

Wie gut ist die Bezahlung? 22.500 GTA-Dollar.

Wie viele Spieler? 1-4 Spieler.

Was passiert da? Das FIB und “The Professionals” besitzen Dokumente, die Martin will. Ihr müsst dazu zu einem Parkhaus fahren. Das Parkhaus ist außen und innen von den Professionals bewacht, die ihr ausknipsen sollt. Habt ihr das geschafft, sammelt ihr die fallengelassenen Dokumente auf und bringt sie zu Madarazos Haus. Auf der Rückfahrt müsst ihr euch gegen weitere Professionals verteidigen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

5. The Los Santos Connection

Welcher Kontakt? Martin Madrazo.

Wie gut ist die Bezahlung? 20.400 GTA-Dollar.

Wie viele Spieler? 1-6 Spieler.

Was passiert da? Ihr begebt euch zu dem Spot, der mit GPS auf eurer Map angezeigt wird. Habt ihr dort alle Gegner umgelegt und die richtige Kiste gelootet, steigt ihr kurz in das markierte Fahrzeug und dann gleich wieder aus. Geht zurück in euer gepanzertes Auto und fahrt damit zur nächsten Location.

Am zweiten Spot müsst ihr wieder viele Gegner umlegen. Sie kommen mit Autos in Wellen für ein paar Minuten an. Sammelt dann das Geld aus der Truhe und hackt den Laptop, wenn ihr alle Gegner umgelegt habt. Jetzt kriegt ihr den Zielpunkt für den letzten Drop auf eure Map.

Fahrt jetzt zum Flughafen und sprengt als Erstes den weißen Jet, der vor der großen Lagerhalle steht, die ihr betreten sollt. Dann legt ihr alle Gegner in der Halle um und packt Sticky-Bombs an die Vans und Flugzeuge im Hangar. Geht erst danach in die obere Ebene und sammelt die Lieferung ein. Jagt nun die Bomben hoch, schnappt euch draußen einen Heli und fliegt damit zu Martins Haus, um die Mission abzuschließen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Für wen lohnt sich das? Mit diesen Missionen könnt ihr gezielt viel Geld in GTA Online verdienen und habt dabei einen übersichtlichen Aufwand. Das ist aber eher dafür gedacht, um “zwischendurch” Geld zu verdienen, wenn ihr keine Lust auf Heists oder andere Jobs in GTA Online habt.

Wer es darauf anlegt, in GTA Online reich zu werden, der sollte sich bei den Raubüberfällen bedienen. Der Cayo-Perico-Heist ist sogar für Solo-Spieler schaffbar und zahlt euch mit Millionen aus. Eine Übersicht über alle Heists in GTA Online und wie viel Geld sie euch bringen, zeigen wir euch hier auf MeinMMO.