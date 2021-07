Das sind die schnellsten Boote in GTA Online – Stand 2021

GTA Online bietet zahlreiche Boote zur Fortbewegung auf dem Wasser, aber welches ist eigentlich das schnellste? Wir zeigen es euch in dieser Liste, zusammen mit den Preisen und wo ihr die Flitzer bekommt.

Welche Boote gibt es in GTA Online? Ähnlich, wie bei den Fahrzeugen, gibt es eine große Auswahl an verschiedensten Fortbewegungsmitteln im Wasser. Diese basieren ebenfalls auf realen Vorbildern wie Speedbooten.

Wozu braucht man die schnellsten Boote? Wenn ihr auf dem Wasser so schnell wie möglich von A nach B kommen wollt, ist ein schnelles Boot recht praktisch.

Falls ihr beispielsweise eine Yacht besitzt, könnt ihr diese so schnell ansteuern. Außerdem gibt es Boot-Rennen, in denen ihr dann im Vorteil seid.

Wir werden diese Liste für euch regelmäßig auf MeinMMO aktualisieren, wenn sich beispielsweise die Top 10 der schnellsten Boote ändern sollte.

Liste der schnellsten Boote aus GTA Online – Stand: Juli 2021

Das sind die schnellsten Boote nach Höchstgeschwindigkeit: Wir haben für euch die 10 schnellsten Boote ausgewählt. U-Boote, Yachten oder sonstige Wasserfahrzeuge sind nicht Teil unserer Auflistung, da diese ohnehin nicht genug Geschwindigkeit für schnelle Fortbewegung bieten.

Der YouTuber Broughy, der für seine Auflistungen und Analysen der schnellsten Fortbewegungsmittel bekannt ist, sortiert diese nach Top-Speed, die über einen längeren Zeitraum gemessen wurde. Hier findet ihr sein Video zu den Booten auf YouTube.com.

Anmerkung: Wie schon in unserer Liste zu den schnellsten Autos in GTA Online, solltet ihr auch hier beachten, dass die Tachos in GTA Online nicht besonders verlässlich sind. Die Zahlen von Broughy entsprechen der “echten” Geschwindigkeit der Autos. Gut möglich, dass euch GTA Online teilweise andere Werte bei der Geschwindigkeit anzeigt. An der Rangliste verändert das aber nichts.

Zu beachten ist, dass es viele Variablen gibt, wenn es um die Höchstgeschwindigkeit in GTA Online geht. Was unter Umständen zu unterschiedlichen (und höheren) Höchstgeschwindigkeiten führen kann. Darüber hinaus ist jedoch die Tatsache, dass das Ingame-Tacho und andere Formen der Geschwindigkeitsmessung entweder nicht funktionieren oder zumindest ungenau sind (Beispiel auf YouTube). Wenn ihr das also mit euren eigenen Beobachtungen vergleicht, wird man höchstwahrscheinlich falsche Ergebnisse erzielen. Aus der Erklärung des YouTubers Broughy zur Berechnung der Geschwindigkeiten – Quelle

Platzierung Boot Geschwindigkeit 10 Police Predator 78 km/h 9 Lampadati Toro 80,8 km/h 8 Shitzu Suntrap 82,0 km/h 7 Shitzu Tropic 101,8 km/h 6 Shitzo Squalo 105,8 km/h 5 Speedophile Seashark 107,8 km/h 4 Pegassi Speeder 109,8 km/h 3 Shitzu Jetmax 112,8 km/h 2 Dinghy (Mit und ohne Waffen) 115 km/h 1 Longfin 196,3 km/h

Wie teuer sind die schnellsten Boote?

Wir zeigen euch den Normalpreis aller aufgelisteten Boote. Bedenkt, dass es regelmäßig Rabatte und Boni auf die Preise der Fahrzeuge in GTA Online gibt.

Lampari Toro

Preis: 1.750.000 GTA$

Händler: DockTease

Suntrap

Preis: 25.160 GTA$

Händler: DockTease

Tropic

Preis: 22.000 GTA$

Händler: DockTease

Squalo

Preis: 196.621 GTA$

Händler: DockTease

Speedophile Seashark

Preis: 16.899 GTA$

Händler: DockTease

Pegassi Speeder

Preis: 325.000 GTA$

Händler: DockTease

Jetmax

Preis: 299.000 GTA$

Händler: DockTease

Dinghy

Preis: Standard 166.250 GTA$, nach dem “The Human Labs Raid”-Raubzug 125.000 GTA$. Die bewaffnete Variante kostet 1.850.000 GTA$

Händler: Standard-Version bei DockTease, die bewaffnete Variante gibt es bei Warstock & Carry.

Longfin

Preis: 2.125.000 GTA$. Wenn ihr den Cayo Perico Heist als Gruppenanführer abschließt und das Fahrzeug während des Raubzugs nutzt, könnt ihr das Fahrzeug als Tausch für 1.593.750 GTA$ bekommen. Dann bekommt ihr es als Pegasus-Fahrzeug.

Händler: DockTease

Longfin ist der unangefochtene Sieger

Das macht es so gut: Das Longfin-Speedboot ist zu Wasser der absolute Geschwindigkeitskönig. Es ist mit 196,3 km/h knapp unglaubliche 80 km/h schneller, als das zweitplatzierte Dinghy.

Wenn man sich Platz 10 anschaut, wird der gewaltige Unterschied noch größer: Das Police Predator kommt gerade einmal auf 78 km/h, es liegen also beinahe 120 km/h zwischen Platz 1 und 10.

Das Longfin-Speedboot ist sogar schneller, als viele Sportflitzer und kann theoretisch auch mit einigen Flugzeugen mithalten. Wenn ihr also ein schnelles Boot sucht, kommt ihr am Longfin nicht vorbei. Nur der Preis ist ziemlich happig.

Pro Womöglich die einzige Alternative, wenn ihr ein wirklich schnelles Boot sucht

Kann mit schnellen Sportwägen und Flugzeugen mithalten

Günstiger, wenn ihr Cayo Perico als Anführer abschließt Contra Hoher Preis

Boot-Rennen sind nicht die beliebteste Kategorie

Wer sollte sich ein schnelles Boot kaufen? Generell empfiehlt Broughy zur reinen Fortbewegung eher ein Fahrzeug, solange euer Ziel an Land liegt. Zudem sind Boot-Rennen nicht unbedingt die beliebteste Kategorie in GTA Online, ihr solltet euch also genau überlegen, ob es euch die Kohle wert ist.

Ihr solltet so viel Geld also nur dann ausgeben, wenn ihr ohnehin genug auf der hohen Kante habt und unbedingt über die Wellen flitzen wollt.

Habt ihr ein Boot gefunden, dass ihr kaufen wollt? Wir zeigen euch hier 13 Wege, um bei GTA Online in 2021 schnell viel Geld zu verdienen.