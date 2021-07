GTA Online erhält am 20. Juli 2021 sein großes Update “Los Santos Tuners” für PlayStation, Xbox und PC. Wir zeigen euch hier alle Infos zum Patch wie den Download, die neuen Autos und weitere Inhalten des DLCs.

Was ist los bei GTA 5 Online? Der Release des Großen “Los Santos Tuners”-Updates steht in GTA Online direkt bevor. Nur noch wenige Stunden trennen euch von dem Download, der den Patch auf eure Festplatte befördert. Ob auf PC, Xbox oder PlayStation – Ab morgen wird getunt!

Alle Infos zum Release von Los Santos Tuners

Wann kommt das Update? Am 20. Juli 2021

Wie heißt das DLC? Los Santos Tuners

Um welche Uhrzeit beginnt der Download? Sollte es wie bei den letzten Updates laufen, dann sollte das Update gegen 11:00 Uhr deutscher Zeit zum Download freigegeben werden.

Hat das DLC einen Preis? Nein, wie immer könnt ihr das Update kostenlos herunterladen. Alle Inhalte lassen sich dann mit Ingame-Währung nach und nach freispielen.

Was wissen wir zur Uhrzeit? Die letzten Updates zu GTA Online erschienen gegen 11:00 Uhr deutscher Zeit. Das war auch zuletzt beim großen Cayo-Perico-Update im Dezember der Fall. Zunächst wurden die Downloads für die Konsolenspieler freigeschaltet. Gegen 11:22 Uhr durften dann auch die User am PC das Winter-Update herunterladen.

Wir von MeinMMO vermuten, dass Rockstar Games seiner Linie treu bleibt und die gleiche Uhrzeit für den Download von Los Santos Tuners vorsieht. Garantiert ist das aber nicht.

Welche Autos und Inhalte bringt Los Santos Tuners?

Das müsst ihr wissen: Der neue Content aus Los Santos Tuners wird nicht gleich am Release-Tag voll zur Verfügung stehen. Stattdessen bekommt ihr einen großen Teil der Inhalte zum Release, aber nicht alle. Über die nächsten Monate geht es mit “Drip-Feed” weiter.

Inhalte wie neue Autos werden also über einen Zeitraum von Wochen oder Monaten veröffentlicht.

Was steckt drin? Wenn ihr schon einige Stunden in “Need for Speed Underground [2]) gesteckt habt, werdet ihr euch über das Update für GTA freuen. Das Update Los Santos Tuners bringt:

Fokus auf die Underground-Autoszene

Tuner-Missionen

Tuner-Rennen Mit direkten Duellen, Spurts, Straßenrennen und Verfolgungsrennen

Ein neuer Treffpunkt “LS Car Meet” Dort könnt ihr mit eurem persönlichen Fahrzeug auffahren, bei Rennen mitmachen, eure getunten Karren zeigen oder mit “Geschäftspartnern” sprechen, für die ihr ein paar Rennen gewinnen sollt

Die “Reputation”-Ressource – Erhöht sie durch das Gewinnen von Rennen und Teilnahme am Car Meet, um neue Tuning-Teile, Rabatte für Autos, Rennmodi oder Zugang zu euren privaten Car Meets freizuschalten

Neue Autos der Marken Annis, Dinka, Übermacht und Vapid – Insgesamt bringt das Update 17 neue Autos, 10 davon gibt es direkt ab dem 20. Juli

Die Autos aus dem Update

Bilder der neuen Autos: Zu jedem Update für GTA Online gehören Fahrzeuge oder superstarke Waffen. Ab dem 20. Juli stehen euch gleich 10 neue Autos zur Verfügung, die ihr aufmotzen könnt.

Einen Einblick in die ersten 10 neuen Fahrzeuge gibt es in der folgenden Galerie:

Karin Calico GTF

Karin Futo GTX

Annis Euros

Vapid Dominator GTT

Annis ZR350

Dinka RT3000

Vulcar Warrener HKR

Obey Tailgater S

Dinka Jester RR

Annis Remus

LS-Car-Meet-Mitgliedschaft – Was bringt das?

Was ist das? Das LS Car Meet lässt euch über Reputation bestimmte Vorteile freischalten. Außerdem könnt ihr den Zugang zu einer Teststrecke nutzen, um dort zu fahren, springen, oder zu driften. Ganz ohne Polizei. Da gibt es auch Testfahrzeuge, die ihr testfahren könnt.

Um Mitglied beim LS Car Meet zu werden, müsst ihr eine kleine Gebühr zahlen. Doch dafür könnt ihr dann an Preisfahrzeug-Herausforderungen teilnehmen, um Fahrzeuge zu gewinnen. Ihr erhaltet außerdem Zugang zu einem Merch-Shop, einem Tattoo-Studio und der Tuning-Werkstatt.

Was kostet das? Die Mitgliedschaft kostet schlappe 50.000 GTA-Dollar.

Trailer zu Los Santos Tuners

Das wird gezeigt: Im Trailer kriegt ihr einen Einblick in das “LS Car Meet”. Das ist ein großer sozialer Ort, an dem ihr euch mit anderen Spielern, Tunern und Autofans treffen könnt. Bei diesen Autotreffen geht es übrigens Waffenlos zu. Also keine Sorge, dass ein besonders lustiger Vogel mit seinem fliegendem Motorrad ankommt und alles wegsprengt.

Außerdem kriegt ihr im Video schon einen Einblick davon, wie tiefgehend das neue Tuning in GTA Online aussehen wird.

Freut ihr euch schon auf das neue Update? Findet ihr, so ein "Need for Speed Underground" ist für GTA Online genau das Richtige, oder hättet ihr euch lieber etwas anderes gewünscht?