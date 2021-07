Endlich wissen wir, wann das nächste große Update zu GTA Online kommt – Das erwartet euch

Was haltet ihr vom Update? Freut ihr euch auf die neuen Tuning-Möglichkeiten? Oder hättet ihr euch andere Inhalte gewünscht? Diskutiert mit uns in den Kommentaren.

Wie bekommt man die Belohnungen? Ihr müsst euch nur bis zum 20. Juli einloggen. Danach werden die Items am 23. Juli in eurer Gaderobe landen.

Wer bis zum Release am 20. Juli GTA Online spielt, hat die Chance auf spezielle Belohnungen: Die “Los Santos Tour”-Jacke. Dafür müsst ihr euch einfach vor dem 20. Juli einloggen und an einem Impromptu-Rennen teilnehmen.

Was für Rennen sind das? Mit dem Tuner-Update könnt ihr sowohl im Car Meet, als auch draußen in Los Santos neue Rennen bestreiten. Jede Variante kommt mit einer eigenen Rangliste. Die neuen Rennen nennen sich Street Race Series, Pursuit Series und Sprint.

So funktioniert die Teststrecke: Auf der Teststrecke könnt ihr Kopf-An-Kopf-Rennen mit anderen Spielern bestreiten, oder einfach Zeitstrecken fahren. Ihr könnt euch die Strecke öffentlich mit bis zu 30 Spielern teilen. Bei so vielen Fahrzeugen kann es aber chaotisch werden, daher sind Kollisionen deaktiviert.

Was ist das für ein Social-HUB? Das ist ein großes Warenhaus am Stadtrand von Cypress Flats, das aber nicht mehr als Warenhaus dient. Stattdessen ist es ein Treffpunkt für Tuning-Freaks. Ihr könnt das Warenhaus nur mit LS-Car-Meet-Mitgliedschaft betreten und müsst eure Waffen draußen lassen.

Was ist das für ein Update? Das Tuner-Update wurde bereits im Mai als großes Sommer-Update angekündigt . Wie es der Name schon sagt, sollen Tuner-Fans mit den neuen Inhalten voll auf ihre Kosten kommen. Nun wissen wir endlich, was im DLC enthalten ist und wann es losgeht.

Rockstar hat in seinem Newswire bekannt gegeben, dass das Los Santos Tuners Update für GTA Online schon bald veröffentlicht wird. Ab nächster Woche könnt ihr alte und neue Karren richtig aufmotzen. MeinMMO verrät euch, was im neuen Update steckt.

