GTA Online bringt großes Update für Tuning-Fans und zeigt Release für neue Version auf PS5 und Xbox Series X|S

Rockstar Games zeigt, was die nächsten Updates für GTA 5 Online bringen. Untergrund-Autotreffen und noch mehr Möglichkeiten für Tuner sollen im Fokus stehen. Außerdem gibt es nun ein Release-Datum für die Next-Gen-Versionen für PS5 und Xbox Series X|S. MeinMMO zeigt euch, was bekannt ist.

Das ist neu: In einem Blog-Post verriet Rockstar Games jetzt, wie es in naher Zukunft mit GTA 5 Online weitergeht. Darin verraten die Entwickler, dass Tuning-Fans bei den neuen Inhalten auf ihre Kosten kommen. Dazu neue Arten von Rennen und Missionen. Obendrauf gibts einen konkreten Termin für den Next-Gen-Release – am 11. November 2021 soll es losgehen.

Wir zeigen euch hier, was wir über das nächste Update und die Sommer-Inhalte von GTA Online wissen.

Tuning-Update für GTA Online im Sommer

Das verrät Rockstar Games: Die Kultur der Autos soll im großen Stil zu Los Santos zurückkehren. Die Entwickler schreiben, dass Fans von Leistung- und Modifizierungs-Upgrades neue Möglichkeiten bekommen, “sich mit gleichgesinnten Gearheads zu treffen, um ihre Fahrzeuge frei von Störungen durch Behörden und andere Störenfriede zu testen und vorzuführen.”

Das klingt ganz nach einer Art von Auto-Show oder instanziierten Rennen. Eine willkommene Abwechslung in der Welt von GTA Online. Denn wenn man sich jetzt in der offenen Welt mit fremden Spielern aus der Lobby zu Auto-Shows trifft, muss man immer damit rechnen, von anderen Spielern weggesprengt zu werden.

Jedenfalls, wenn man nicht seinen Passiv-Modus aktiviert hat.

Weiter heißt es in der Ankündigung:

Das erneute Interesse bringt ein neues unterirdisches Autotreffen in die Gegend, zusammen mit Neuzugängen in der lokalen Rennszene – und die Nachfrage nach gestohlenen Fahrzeugen war noch nie so hoch. Quelle: Rockstar Games (via Rockstargames.com)

Offenbar soll es in den offenen Lobbys auch neue Aktivitäten geben. Es heißt, dass sich “Crews” auf die Straße begeben und dort die “neusten Fahrzeuge auf der Hot-List” ergattern.

Dazu sollen Spieler an neuen Arten von Rennen teilnehmen können. Welche das sind, beschreiben die Entwickler nicht genauer. Dafür teasern sie eine Reihe von mehrteiligen Raubmissionen an, bei denen ein präzise modifiziertes Fluchtfahrzeug die beste Waffe sein wird. Das soll “später in diesem Sommer” in GTA Online erscheinen.

In diesen Bereichen plant GTA Online Neuerungen

Das nächste Update für GTA Online im Mai

Wann kommt das Update? Am 27. Mai kommt das “GTA Online Stunt Series”-Update in die Online-Welt von GTA 5.

Was steckt drin? Teil dieses Updates sind 8 neue Stunt-Rennen. Wie genau die Rennen aussehen werden ist noch unklar. Die Entwickler kündigen sie als “Nervenkitzel für Stunt-Racer in verschiedenen Fahrzeugklassen” an.

Kurz nach diesem Update soll es 7 neue Orte für die Deadline-Rennen geben. Das sind die Motorrad-Rennen, bei denen ihr mit dem Shotaro Spuren hinter euch herzieht und damit Gegner aus dem Rennen fegen könnt.

Außerdem wird der Survival-Mode auf weitere Teile der GTA-Online-Map ausgeweitet.

Next-Gen Release-Datum auf PS5 und Xbox Series X|S

Wann gehts los? Die “Expanded and Enhanced”-Versionen von GTA 5 und GTA Online erscheinen auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S am 11. November 2021.

Was steckt drin? Rockstar erklärte bereits, dass es im Sommer-Update schon Vorteile geben soll, von denen alle Spieler der erweiterten und verbesserten Version GTA 5/Online profitieren können.

Kostenlos auf PS5: Für die Spieler an Sonys Konsole gibt es einen besonderen Deal:

Während die neue Standalone-Version von GTA Online Spielern auf beiden Plattformen zur Verfügung stehen wird, ist sie für alle PlayStation-5-Spieler in den ersten drei Monaten kostenlos. Und noch mal der Hinweis an alle PlayStation-Plus-Mitglieder auf PlayStation 4: Holt euch zu jedem Monatsbeginn 1.000.000 GTA$ im PlayStation Store ab – bis zur Veröffentlichung von GTA Online für PlayStation 5. Quelle: Rockstargames.com

