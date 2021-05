Sportwagen bieten meist besseren Schutz vor Schusswaffen und sind somit sowohl im offenen Spiel in Schießereien, als auch in Heists gegen NPCs stark.

Einen direkten Vergleich der gepanzerten Off-Road-Fahrzeuge findet ihr auf YouTube im Video von Onespot Gaming (via YouTube.com ). Im Zeitrennen ist der Nightshark im Vergleich zu anderen gepanzerten Fahrzeugen wie dem Insurgent, Insurgent Pick Up Custom, Menacer, Nightshark, Barrage und dem Zhaba deutlich schneller.

Das sind die wichtigsten Eigenschaften: Der Duke O’Death ist besonders gegen Explosionen gut gepanzert. So kann er bis zu 5 Explosionsangriffe einstecken, bevor er in die Luft geht.

Ihr müsst für den Wagen die Standard-Version in einer mobilen Kommandozentrale aufwerten. Das Standard-Modell, der Insurgent, kostet im Basis-Modell 897.750 GTA$. Wenn ihr aber den Humane-Labs-Heist abschließt, erhaltet ihr einen Preisnachlass und müsst nur 675.000 GTA$ blechen. Dennoch lohnt sich die Investition: Aus diesen Gründen sollte der Insurgent in keiner Garage von GTA Online fehlen.

In Schusswechseln ist das Fahrzeug also eher bedingt geeignet, kann sich aber im Zweifelsfall mit Minigun oder Geschütz zur Wehr setzen.Wollt ihr zudem viele Leute transportieren, ist er eine gute Wahl. Mit bis zu 9 Plätzen bietet das Fahrzeug reichlich Platz.

Er bietet allerdings keinen umfänglichen Schutz gegen Explosionen oder Schusswaffen. So geht er bereits nach 2 Explosionsangriffen in die Luft, Schüsse können ab einer bestimmten Zahl von Treffern das Schutzglas durchbrechen.

Was sind gepanzerte Fahrzeuge? Das sind Autos, die ihr für Gefechtssituationen aufrüsten und euch und eure Fahrzeuge so vor feindlichen Angriffen besser schützen könnt.

