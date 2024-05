Die aktuell beliebteste Mod zu Fallout 4 entfernt das furchtbare Update von Bethesda

Spieler will Fallout 4 durchspielen, ohne getroffen zu werden – Versucht es über 400 Mal in 2.000 Stunden

Auf Nexus Mods , dem Mod-Portal schlechthin, drehen sich die beiden beliebtesten und somit am häufigsten heruntergeladenen Dateien um das aktuelle Problem. Eine davon nennt sich „Steam-Skip Next Gen-Update“. Diese Mod sorgt dafür, dass Steam denkt, das Update wäre bereits installiert.

Wie lautet die Lösung? Es ist ironisch, dass die Fans einmal mehr selbst zur Rettung antreten müssen. Böse Zungen meinen ja, dass die Spiele von Bethesda erst durch Mods überhaupt spielbar werden. In diesem Fall ist es wieder so.

