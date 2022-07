Ein Mod zu Fallout 4 sieht so gut aus, dass Bethesda mittlerweile 3 der Macher abwerben wollte

Diablo Immortal: Was sind legendäre Edelsteine? Fakten und Fundorte in 3 Minuten

Alles, was ihr zu Fallout 76 wissen müsst – in 2 Minuten

Was sagt ihr zum Jobangebot von Bethesda an die Modder von Fallout London? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!

Diablo Immortal: Was sind legendäre Edelsteine? Fakten und Fundorte in 3 Minuten

Alles, was ihr zu Fallout 76 wissen müsst – in 2 Minuten

Was ist das für ein Mod? Der Mod trägt den Namen Fallout: London. Es handelt sich bei dem Projekt um eine Erweiterung in Umfang eines DLCs, wie die Macher angeben.

Insert

You are going to send email to