Spieler in Fallout 76 verehren gerade ein Rohr abgöttisch

Die Community von Fallout 76 ist ja bekannt dafür, ein wenig … anders zu sein in vielerlei Hinsicht. Ein Teil davon hat nun eine neue Religion gegründet. Ihr Erlöser: ein Rohr.

Was ist das für ein Rohr? Bei dem Messias der Religion handelt es sich nicht um ein gewöhnliches Rohr, sondern um ein ungewöhnliches. Wortwörtlich, denn im Spiel heißt der Gegenstand „ungewöhnliches Rohr“ („unusual pipe“).

Das Rohr ist eine sogenannte „Begegnung“ in Fallout 76. Begegnungen sind zufällige, kleine Events wie Mini-Quests oder Angriffe von feindlichen Fraktionen, Mutanten und Ähnlichem. Das entsprechende Rohr lässt sich also überall in Appalachia finden.

Das Besondere an diesem Rohr ist das ausströmende Gas. Gut sichtbar tritt eine Substanz aus und wenn ihr näher kommt, habt ihr die Option, daran zu „schnüffeln“. Neben dem Rohr liegt jedoch immer eine Leiche – ob die mit dem Gas in Verbindung.

Seid ihr mutig genug, am Gas zu schnuppern, werdet ihr high. Die Sicht verzerrt sich, schwimmt und ihr regeneriert über einige Zeit Lebenspunkte. Wie das aussieht, seht ihr im hier eingebetteten Video:

„Pipe is life“ – Die Religion des Rohrs

Was machen Spieler damit? Nach anfänglicher Verwirrung um dieses Rohr haben sich schnell Spieler gefunden, die es als ihre Lebensphilosophie angenommen haben oder einen Lifestyle des Rohrs fordern (via reddit.com). Im subreddit von Fallout 76 hat sich so schon vor einer Weile eine Religion um das Rohr gegründet.

… aber warum? Die bessere Frage ist wohl: Warum nicht? Fallout 76 ist bekannt dafür, dass die Spieler allerlei Unfug anstellen:

Wichtiger dürfte aber vermutlich die Notiz sein, welche sich immer bei der Leiche finden lässt. Diese heißt einfach nur: „Rohr…“ und wenn ihr sie lest, steht dort die Zeile: „Das Rohr ist Leben…“ (engl. „PIPE IS LIFE…“).

Eigentlich soll das angeblich nur ein Witz eines Entwicklers gewesen sein, welcher das Rohr heimlich eingebaut hat. Jetzt ist es eben eine Religion.

Rohr gegen Motte – Verrückter Streit um Religion

Die Religion ist in den letzten Monaten so sehr gewachsen, dass es heute eine Art Streit zwischen Anhängern verschiedener Sekten gibt.

Der Nutzer a-witch-named-ahri schreibt auf reddit: „Brüder, Schwestern und jeder dazwischen! Wir, die wir vom Rohr auserwählt wurden. Wir haben diesen lächerlichen Kult des Mottenmannes viel zu lange geduldet. Lasst uns uns sammeln und den Kampf zu diesen käferliebenden Irren tragen. Pipe is life!“ (via reddit.com)

Unter dem Post ist ein kleiner Rollenspiel-Streit entstanden zwischen Anhängern des mythischen Mottenmannes – welcher tatsächlich eine Kirche im Spiel hat – und den Jüngern des Rohrs. Die Seiten sind dabei recht verhärtet und es fällt häufig der Satz: „Nieder mit dem falschen Gott!“

Der Mothman ist eine Art Eröser für einige Spieler – Andere machen Selfies mit ihm.

Vom reddit-Nutzer filbertsnuts heißt es kurz darauf: „Ich würde gerne eine Beschwerde einreichen wegen der anti-religiösen Ansichten in diesem subreddit und im Spiel allgemein, besonders bezüglich der einen wahren Religion von Appalachia“ (via reddit.com).

Dabei scheint das Rohr nicht gerade die beliebteste Religion zu sein. Einige andere Nutzer scheinen die Anhänger sogar eher als Junkies zu sehen. So bietet filbertsnuts etwa in einem anderen Thread Hilfe an: die Responder unterstützten sicherlich gerne dabei, „den nächsten Zug“ nicht zu nehmen (via reddit.com).

Im Moment scheint sich der Streit gelegt zu haben, aber viele Spieler von Fallout 76 leben fürs Rollenspiel und solche Aktionen – teilweise etwas zu realistisch, finden zumindest Leute in der realen Welt:

Und nicht vergessen: Pipe is life!