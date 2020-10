Facebook sperrt Rollenspieler in Fallout 76 – War die Gruppe zu nah an der Realität?

Free States Militia ist eine bekannte Rollenspiel-Gruppe zu Fallout 76. Sie wurde jedoch vorübergehend auf Facebook gesperrt. Die Mitglieder der Gruppe vermuten, dass sie mit ihrem Namen zu dicht an der Realität in den USA waren.

Was ist passiert? Wie die Website PCGamesN berichtet, wurde die Rollenspiel-Gruppe „Free States Militia“ auf Facebook ohne Vorwarnung oder Angabe von Gründen gelöscht. Die privaten Accounts der Admins wurden zudem gesperrt. Damit verloren die Leiter der Gruppe Zugriff auf alle Freundeslisten, Bilder und Inhalte der letzten Jahre.

Nach einigen Beschwerden der Mitglieder, auch über andere soziale Netzwerke, entsperrte Facebook die Admins und stellte die Gruppe wieder her.

PCGamesN erhielt auf Nachfrage zum Grund der Sperrung die folgende Nachricht von Facebook:

Wir entschuldigen uns dafür, dass wir irrtümlicherweise die Gruppe zu Fallout 76 entfernt haben und haben inzwischen die Konten der Gruppe und der Admins wiederhergestellt.

Was jedoch der Grund für die Sperrung war, verriet Facebook nicht. Die Mitglieder von Free States Militia haben jedoch eine starke Vermutung.

Ist die Gruppe Free States Militia zu nah an der Realität?

Was könnte der Grund für die Sperrung sein? Bobby, einer der Admins der Gruppe, äußerte die Vermutung, dass sie durch das Wort „Militia“ in den Fokus von Facebook gerutscht sein könnten:

Die Lage in der Welt ist im Moment ziemlich angespannt. Verständlicherweise wollen die Plattformen ihre Mitglieder vor bestimmten Dingen schützen; jedoch werden auch viele reale und gesellschaftliche Themen in Videospielen präsentiert. Es gibt also eine Menge überflüssige Terminologie und Wortschwall. Spiele sind zunehmend erwachsenenorientiert, und das bedeutet erwachsene Themen. Bobby, einer der Admins, gegenüber PCGamesN

Was genau ist damit gemeint? Derzeit ist die Lage in Amerika, der Heimat von Facebook, ziemlich angespannt. Das Land kämpft mit mehreren Problemen, die sich in verschiedenen Protesten äußern, darunter auch die „Black Lives Matter“-Bewegung.

Die Protestforscherin Margit Mayer sagte dazu im Juni dem ZDF:

Die USA haben es aktuell mit einer Dreifachkatastrophe zu tun: Corona, die damit einhergehende ökonomische Krise mit über 40 Millionen Arbeitslosen, die mit dem Job auch ihre Krankenversicherung verlieren. Viele verlieren obendrein ihre Wohnungen, weil sie Miete oder Hypotheken nicht mehr zahlen können. Und dazu kommt das schwierige Verhältnis der (noch) mehrheitlich weißen Bevölkerung mit den ethnischen Minderheiten.

Mit den Protesten gehen Plünderungen, Vandalismus und auch Gewalttaten gegen Menschen einher.

Auch die Präsidentschaftswahlen zwischen Trump und Biden heizen die Stimmung an.

Was hat das mit Facebook zu tun? Auf Facebook nutzten viele bisher private Gruppen, um sich dort untereinander und mit gleichgesinnten auszutauschen. Trotzdem sind diese Gruppen kein rechtsfreier Raum.

Facebook reagierte deshalb und kündigte am 17. September Änderungen an. So wurden Maßnahmen getroffen, um „schädliche Inhalte und Fehlinformationen zu reduzieren“.

Außerdem wurden sich Organisationen und Bewegungen angesehen, die ein „erhebliches Risiko für die öffentliche Sicherheit“ darstellen, darunter Milizorganisationen und Gruppen, die Gewalttaten in Protesten unterstützen.

Fallout 76 spielt tatsächlich in Amerika, jedoch 20 Jahre nach einem Atomkrieg.

Mit ihrem Namen „Free State Militia“ könnte die Rollenspiel-Gruppe also genau in diesen Fokus gekommen sein. Tatsächlich handelt es sich dabei um eine Organisation, die anarchistisch ist und eine neue Gesellschaft formen will (via Wiki). Nur eben in Appalachia, der Spiel-Welt, und nicht in der Realität.

Da Facebook inzwischen wieder alle entsperrt, die Gruppe wiederhergestellt und niemanden bestraft hat, scheint es sich tatsächlich um ein Versehen gehandelt zu haben.

Wer selbst mit Rollenspiel anfangen möchte, kann das in nahezu jedem Spiel tun. Wir haben euch jedoch 7 MMOs herausgesucht, die sich am besten dafür eignen.