MeinMMO-Redakteur Alexander Leitsch hat inzwischen über 7.500 Spielstunden in Guild Wars 2 verbracht. In dieser Zeit hat er eigentlich alles gesehen und erlebt. Was fesselt ihn dennoch so sehr an dem MMORPG?

Als ich 2006, mit damals 13 Jahren, mein erstes MMORPG kennenlernte, war das Guild Wars 1. Meine Mutter war absolut gegen ein monatliches Abonnement, ansonsten wäre ich, wie einige meiner besten Freunde, wohl bei WoW gelandet. Rückblickend jedoch bereue ich keine Sekunde, denn schon in GW1 habe ich zigtausende Stunden verbracht.

Als dann 2009 der Nachfolger angekündigt wurde, war ich entsprechend Feuer und Flamme. Zwar probierte ich in der Übergangsphase viele andere Spiele aus, darunter Aion, LOTRO oder SWTOR, aber ich kam immer wieder zu GW1 zurück – Schon dieses Spiel von ArenaNet hat mich fasziniert.

Warum Guild Wars 1 auch 15 Jahre nach Release noch interessant ist

Im August 2012 erschien dann endlich Guild Wars 2 und für mich begann neben dem Spiel eine weitere Karriere. Ich gründete die Fansite Guildnews.de, die ich bis zum Februar 2020 geleitet habe und war Streamer sowie YouTuber für das Spiel. Ich habe Guides geschrieben und so ziemlich alles gemacht, was in Guild Wars 2 möglich ist.

Doch auch heute, nach über 7.500 Stunden Spielzeit und ohne die Fansite, spiele ich das MMORPG regelmäßig. Doch was genau fasziniert mich daran? Und womit kann man sich überhaupt noch beschäftigen?

Die stete Neugier, wie es weiter geht

Guild Wars 2 veröffentlicht alle 2 Monate ein neues Content-Update mit spielerischen Inhalten in Form von:

Neuer Story

Einem neuen Gebiet

Neuen Erfolgen

Neuen Skins und Belohnungen

Da ich mit dem Spiel und der Lore eng verbunden bin, ist es eine Selbstverständlichkeit, dass ich jedes Update spiele. Zwar beschäftigt die neue Story meist nur für 2 bis 3 Stunden, doch durch neue Aktivitäten oder Erfolge gibt es immer was zu tun.

Zudem gibt es immer wieder besondere Belohnungen im Spiel. So war es quasi etwas wie meine Pflicht, als mit dem neusten Update eine süße Otter-Infusion ins Spiel kam, mir diese zu holen.

In den Otter war ich sofort verliebt, also hab ich ihn mir auch geholt!

Doch auch abseits dieser Story-Updates passiert ständig etwas im Spiel:

Es gibt rund alle 2 Monate ein neues Festival, wie Dragon Bash im Juni oder die SAB im April.

Es gibt Anpassungen im PvP oder WvW, die ausprobiert werden müssen, so wie Anfang des Jahres die 2v2-Season

Es kommen Überarbeitungen ins Spiel, wie die Anpassungen am Schweberochen-Reittier

Wer alle diese Inhalte und Events immer mitnehmen möchte, der muss sich regelmäßig einloggen und spielen. Wer sich alle Belohnungen dieser Updates erspielen will, muss sogar viel Zeit investieren.

Die Erweiterung Nummer 3: Ein besonders spannender Aspekt ist die Ankündigung der dritten Erweiterung im März dieses Jahres.

Das beutetet für mich, dass es mit Guild Wars 2 noch länger weitergeht und ich natürlich unbedingt wissen möchte, wie die Story uns zu einem neuen Kontinent bringt. Auch wenn ich schon jetzt weiß, dass dafür einige Schritte unternommen werden müssen, die mir nicht gefallen:

Ich ahne, wo die neue Guild Wars 2 Erweiterung hingeht, aber es gefällt mir nicht

Offene Aufgaben gibt es immer

Auch nach 7.500 Stunden Spielzeit gibt es Dinge, die noch immer nicht erledigt sind. Ich besitze inzwischen 13 Charaktere auf dem maximalen Level und jeder von diesen ist komplett mit bester Rüstung ausgestattet. Ich habe alle Berufe gelevelt und fast alle vorhandenen Rezepte freigeschaltet.

Aber trotzdem gibt es viele Dinge, die ich noch immer nicht erreicht habe:

Ich besitze „nur“ 35.220 Erfolgspunkte. Mir fehlen aus den beiden neusten Episoden, aber auch den Raids, den Sammlungen oder im WvW viele Errungenschaften. Zum Vergleich: Andere Spieler haben bereits die Marke von 43.000 geknackt.

Ich habe bis heute den Raid „Halle der Ketten“ nicht komplettiert.

Mir fehlen etliche legendäre Waffen, Farben und allgemein viele Skins

Ich wollte in einer PvP-Season immer unter die Top 100 kommen

Diese Liste ließe sich mit vielen Dingen fortsetzen.

Fest steht jedoch, dass ich noch viele tausend weitere Stunden bräuchte, um allein die hier genannten abzuarbeiten.

Bis heute habe ich Doom nicht bezwungen und mir auch nicht den Thron geholt.

Spaß an riesigen Welt-Events

Auch nach 8 Jahren genieße ich es, Guild Wars 2 anzuwerfen, um dort Welt-Bosse und Welt-Events zu erledigen. Dabei handelt es sich um Aufgaben, die teilweise mit bis zu 100 Spielern erledigt werden.

Highlights sind Weltbosse wie Tequatl oder der Shatterer, aber auch lange Event-Ketten, wie sie vor allem in der Erweiterung Heart of Thorns zu finden sind.

Dabei sind nicht nur die Belohnungen interessant, sondern einfach das Gefühl, auf einen riesigen und bedrohlichen Feind zu treffen, der nur gemeinsam und mit Strategie besiegt werden kann. Auch wenn die Strategien meist einfach gehalten sind und die Bosse „down gezergt“ werden, macht es doch einfach immer wieder Spaß!

Tequatl kann nur von einer größeren Gruppe von Spielern besiegt werden. Zu 10t oder sogar allein ist es nicht möglich.

Die soziale Komponente

Guild Wars 2 begleitet mich seit vielen Jahren. Viele meiner besten Freunde habe ich über das MMORPG kennengelernt und so spricht man auch über die Entwicklung des Spiels. Zudem habe ich eine Gilde, die Events veranstaltet und kenne einfach viele Menschen aus dem Spiel.

Sobald ich mich einlogge, startet in der Regel eine Konversation. Und das ist toll. Ich nehme Leute mit in meine Heimatinstanz oder helfe ihnen bei Erfolgen.

Den meisten Spaß hat man in MMORPGs einfach in einer Gilde oder Gruppe.

Die weltweite GW2-Community: Neben meiner eigenen Gilde und meinem Umfeld macht aber auch die gesamte Community Spaß. Sie ist wichtig, wenn man die oben angesprochenen Welt-Events machen möchte, aber sie steht auch vereint, wenn es um Probleme geht:

Die soziale Komponente spielt dementsprechend eine wichtige Rolle.

Die Arbeit

Auch wenn Guild Wars 2 derzeit keine großen Updates bekommt, gibt es trotzdem regelmäßig News und Guides, die sich hier auf MeinMMO schreiben lassen. Zudem steht man im Kontakt mit den Entwicklern und bekommt Previews, wie beim Patch „Keine Gnade“.

Immer wieder gibt es Momente, wo sich Erfahrung und Wissen auszeichnen oder wo ich sogar einen Guide in der Arbeitszeit erstellen kann, wie hier zu Konflux und Transzendenz.

Früher, als Leiter der Fansite, war dieser Aspekt sogar deutlich ausgeprägter als heute. Aber auch über die Arbeit kommen immer wieder Spielstunden zustande.

Pausen, ohne wirklich weg zu sein

Das für mich faszinierendste an Guild Wars 2 ist jedoch, dass man einfach pausieren und zurückkehren kann, ohne abgehängt zu werden. Durch das Auslassen von Level-Anhebungen oder einer Item-Spirale kann ich das Spiel auch einen Monat oder sogar ein Jahr ruhen lassen. Auch das Buy2Play hilft ungemein, da es keine Abo-Hürde gibt.

Das, und andere Dinge, unterschätzen meiner Meinung nach viele an GW2.

Die Reittiere, ein weiteres großes Highlight von GW2, da jedes von ihnen eine ganz besondere Eigenschaft hat.

Sollte ich also eine Pause machen, sammel ich zwar nicht wirklich Spielstunden, aber kann direkt im neusten Content einsteigen. Ohne diese Hürde, egal ob Ausrüstung oder Abo, werde ich nie vom Spiel abgeschreckt. Darum hab ich auch nach 7.500 Stunden noch Spaß immer wieder in das MMORPG einzutauchen.

Falls ihr jetzt ebenfalls Lust auf Guild Wars 2 habt, findet ihr hier eine Übersicht zum Einstieg im Jahr 2020.