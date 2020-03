Lohnt es sich 2020 noch mit Guild Wars 2 anzufangen?

Das MMORPG Guild Wars 2 scheint 2020 deutlich besser zu starten, als noch im Vorjahr. In puncto Content-Updates sieht bisher alles rosig aus. Doch lohnt es sich deshalb 2020 noch mit Guild Wars 2 anzufangen? Unser Autor Alexander Leitsch klärt euch auf.

Wo steht Guild Wars 2 Anfang 2020? Das MMORPG feiert in diesem Jahr seinen 8ten Geburtstag. Seit Release ist viel passiert und es gab richtige Höhen mit den Erweiterungen Hearth of Thorns und Path of Fire, aber auch Tiefen wie die Massenentlassungen Anfang 2019.

Doch in diesem Jahr gab es bereits viele positive Nachrichten für Guild Wars 2:

Damit steht das Spiel nach einem schwierigen Jahr 2019 derzeit richtig gut dar. Doch was heißt das für Neueinsteiger?

Lohnt sich jetzt der Einstieg in Guild Wars 2?

Lohnt sich jetzt der Einstieg? In meinen Augen ist jetzt ein sehr guter Zeitpunkt, um in Guild Wars 2 einzusteigen. Gerade für Neueinsteiger gibt es eine riesige Welt zu entdecken, die über mehr als 7 Jahre ständig erweitert wurde.

Ihr habt Content, Aufgaben und Geschichten, die euch über hunderte Stunden beschäftigen werden. Und ihr bekommt genau jetzt Story-Inhalte, die für das Gesamtverständnis des Spiels unheimlich wichtig sind.

Ich erkläre euch im Folgenden, was für einen Einstieg in Guild Wars 2 spricht, was ihr über das Spiel wissen müsst und was das MMORPG besonders macht.

Über den Autor: Alexander Leitsch spielte bereits den Vorgänger von Guild Wars 2 sehr intensiv und kommt seit August 2012 auf mehr als 7.500 Spielstunden in Guild Wars 2. Dabei hat er jede Story gespielt, jeden Raid gesehen, über 34.000 Erfolgspunkte und war zwischenzeitlich Shoutcaster im PvP. Auf MeinMMO ist er zudem auch für viele andere MMORPGs zuständig.

Eine riesige Welt, in der das Endgame mit dem Start beginnt

Wie ist Guild Wars 2 aufgebaut? Das MMORPG vom amerikanischen Entwickler ArenaNet ist Free2Play, wobei sich das nur auf das Grundspiel, die „Vanilla-Welt“ bezieht. Für die beiden Erweiterungen Heart of Thorns und Path of Fire müsst ihr einmalig Path of Fire kaufen. Die andere Erweiterung ist kostenlos mit drin.

Guild Wars 2 verzichtet auf eine klassische Holy Trinity. Stattdessen kann jede Klasse ausweichen, sich selbst heilen und hat meist noch zusätzliche defensive Fertigkeiten im Gepäck.

Bei der Charaktererstellung habt ihr die Wahl aus:

5 Völkern.

8 (mit Erweiterung 9) Klassen, zu denen wir hier mehr verraten.

Verschiedenste optische Anpassungsmöglichkeiten.

Einige charakterbezogene Fragen, die auf der Reise zum Max-Level 80 Einfluss auf eure persönliche Geschichte nehmen.

In der offenen Welt erwarten euch keine klassischen Quests, sondern ihr erkundet die Umgebung. Dabei trefft ihr auf „Herzen“, ein Ersatz für Quest. Ein Herz muss gefüllt werden, indem ihr Aufgaben erledigt. Meist stehen euch aber unterschiedliche Optionen zur Verfügung, um das Herz zu erledigen.

Tequatl, einer der Weltbosse aus Guild Wars 2

Zudem tauchen überall in der Welt Events auf. Manche haben einen Timer, andere reagieren auf Aktionen innerhalb der Karte. Vereinzelte Welt-Events sind dabei so groß, dass sie das gesamte Gebiet beeinflussen. Das wurde besonders bei der Erweiterung Heart of Thorns genutzt.

Außerdem gibt es viele Erfahrungspunkte nur für das Aufdecken der Karte, das Entdecken von besonderen Orten und das Schauen von Panoramen, die meist hinter Sprungrätseln versteckt sind.

Was bietet das MMORPG? In Guild Wars 2 dürft ihr euch auf die folgenden Inhalte freuen:

Über 50 offene PvE-Gebiete.

Weit über 150 Story-Missionen.

Unzählige Bosse und Welt-Events, die regelmäßig von Spielern abgeschlossen werden.

8 Dungeons mit jeweils 4-5 unterschiedlichen Pfaden.

20 unterschiedliche Fraktale (5-Spieler-Instanz) mit insgesamt 100 Schwierigkeitsstufen.

7 Raid-Flügel.

Verschiedene PvP-Arenen, Seasons und Spielmodi.

Automatisierte 5v5-Turniere und Events wie das Turnier der Legenden.

Welt gegen Welt, in dem sich 3 Server um die Herrschaft über Festungen und Türme streiten.

Was macht Guild Wars 2 besonders? An dem MMORPG fasziniert mich am meisten das Kampfsystem. Es ist sehr dynamisch und zählt für mich zu den besten, die ihr derzeit finden könnt.

Die Fertigkeitenauswahl ist zwar nicht riesig, durch die Einschränkung auf 10 Waffenfertigkeiten (jeweils 5 pro Waffe und ein möglicher Waffenwechsel im Kampf) und 5 Hilfsfertigkeiten ist man jedoch gezwungen, sich auf bestimmte Skills zu beschränken.

Hinzu kommt der Modus mit der sogenannten Action-Kamera, die ihr auf Wunsch aktivieren könnt und mit der ihr dann Gegner genau anvisieren müsst. Das bringt nochmal mehr Dynamik ins Spiel.

Der Greif, eines der Reittiere in Guild Wars 2

Ein weiteres Highlight sind die durch die Erweiterung Path of Fire eingeführten Reittiere. Jedes Tier hat dabei einen speziellen Nutzen:

Raptoren können weit springen.

Springer können hoch springen.

Schakale laufen besonders schnell.

Greifen können in der Luft gleiten.

Insgesamt bietet euch Guild Wars 2 derzeit 9 unterschiedliche Reittiere, die wir euch im Guide genauer vorstellen. Jedes hat mehrere Skins, die ihr für Echtgeld oder Ingame-Währung kaufen und seit neustem sogar einen Skin, den ihr euch erspielen könnt.

Eine gesunde Spieler-Basis

Sind noch Spieler in den Startgebieten? Ja, denn auch für Veteranen gibt es viele Anreize, um in die Startgebiete zurückzukehren, darunter:

Belohnungen für das komplette Aufdecken der Karte.

Weltbosse, die auch in vielen Anfangszonen und mit festen Timer erscheinen.

Erfolge, die auf den Karten gemacht werden können.

Das Sammeln geringerer Materialien, die meist mehr Wert haben, als die Hochstufigen.

Dungeons, deren Eingänge sich in einigen Startgebieten befinden.

Guild Wars 2 benutzt dabei ein dynamisches Skallierungs-System. Level 80er werden in den niedrigstufigen Gebieten schwächer, wenn auch nicht ganz so schwach wie frisch erstellte Charaktere. So bleiben sie leicht stärker, aber können trotzdem nicht alles mit einem Schlag besiegen.

Die 5 spielbaren Völker in Guild Wars 2

Wie sieht es in anderen Bereichen des Spiels aus? Gerade für Weltbosse und Welt-Events, deren Auftauchen mit einem Timer ausgemacht werden kann, sind immer viele Spieler zu haben.

Für die Fraktale und auch im Welt gegen Welt sind immer Spieler zu finden. Etwas schwerer wird es dann schon für Arena-PvP und Raids. Die Zahl der Hardcore-Spieler ist merklich zurückgegangen, während Casual-Spieler gerne an Guild Wars 2 hängen bleiben.

Endlich wieder Updates für alle Spielbereiche

Wie steht es um Updates in Guild Wars 2? Guild Wars 2 nutzt für Updates vor allem die sogenannte Lebendige Welt. Dabei werden neue Inhalte veröffentlicht, die kostenlos sind, solange man „live“ dabei ist. Die Regel gilt dabei, dass man zwischen zwei Episoden einloggen muss, um die Inhalte wie:

Neue Story,

ein neues Gebiet,

neue Belohnungen bei Händlern,

neue Besonderheiten wie Beherrschungen oder neue Reittiere

freizuschalten. Eine Episode erscheint derzeit alle 2 bis 3 Monate. Danach kostet eine Episode Edelsteine, die sich mit Ingame-Währung oder Echtgeld kaufen lassen (umgerechnet etwa 2,50 Euro).

Außerdem versprachen die Entwickler für jeden Monat des Jahres etwas Aufregendes. Dazu zählen neben Episoden der Lebendigen Welt auch Updates für PvP und WvW, sowie regelmäßige Festivals. So soll es immer was zu tun geben.

Derzeit läuft die Eisbrut-Saga, im Fokus der Eisdrache Jormag und seine Brut

Wie siehts mit anderen Inhalten aus? Andere Bereiche des MMORPGs bekommen derzeit wieder etwas mehr Liebe, als noch 2019.

So erschienen jüngst Updates für das PvP und WvW. Auch ein neues Fraktal und mögliche neue Raids wurden angekündigt. Das war letztes Jahr noch nicht sicher. Auch diese Inhalte erscheinen kostenlos.

Aufgrund von fehlenden monatlichen Gebühren und der regelmäßigen Updates nannte die GameStar Guild Wars 2 das „perfekte Seitensprung- oder Zweit-MMO“. Immerhin kann man zu Updates reinschauen, die regelmäßigen Festivals genießen und dann wieder zu einem anderen Spiel wechseln, ohne viel zu verlieren.

Die Lebendinge Welt Staffel 1 kehrt jetzt zurück

Was ist das Besondere aktuell? Guild Wars 2 bringt 2020 Inhalte aus der Lebendigen Welt Staffel 1 zurück. Diese zählt bisher zu den schwierigsten Inhalten des MMORPGs:

Die Staffel 1 begann Anfang 2013 und endete im März 2014.

In dieser Zeit erschien alle 2 Wochen ein neuer Patch. Doch die Neuerungen passierten auf bestehenden Karten und waren wirklich lebendig.

Nach 2 bis 4 Wochen wurde der alte Inhalt wieder entfernt oder durch neuen überschrieben.

Dadurch fehlt derzeit eine zusammenhängende Geschichte für Neueinsteiger.

Am 17. März erscheint jedoch ein Patch, der einige alte Story-Missionen als Rückblende beinhalten wird. Zwar kehrt damit nicht die komplette Lebendige Welt Staffel 1 zurück, aber die Zusammenhänge werden deutlicher.

Scarlet, die Antagonistin der Lebendigen Welt Staffel 1

Das Ende scheint ferner den je

Wie sieht die Zukunft aus? Wie eingangs schon erwähnt planen die Entwickler von Guild Wars 2 eine neue Erweiterung. Die wird zwar frühstens 2021, womöglich sogar erst 2022 kommen, aber das bedeutet gleichzeitig, dass noch kein Ende des MMORPGs in Sicht ist.

Wenn ihr jetzt einsteigt, seid ihr für Wochen und Monate beschäftigt. Ich persönlich empfehle euch langsam die Welt zu erkunden, nicht zum Endgame zu „rushen“ und euch mit anderen Spielern zusammenzutun.

Und schaut euch auf jeden Fall Weltbosse (via Timer auf Guildnews) und Welt-Events (via Timer auf Guildwiki) an. Für mich war das meine Einstiegsdroge in Guild Wars 2. Riesige Bosse verhauen und das mit dutzenden von fremden Spielern zusammen.

