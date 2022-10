Guild Wars 2 Halloween 2022 – Der Guide zum Event „Schatten des Verrückten Königs“

In Pokémon GO könnt ihr gegen Team GO Rocket kämpfen. Wir zeigen euch, wie ihr das Rocket-Radar sammeln könnt und die Rocket-Bosse findet.

Guild Wars 2: Alles, was ihr zu der neuen Erweiterung End of Dragons wissen müsst in unter 3 Minuten

Guild Wars 2: Alles, was ihr zu der neuen Erweiterung End of Dragons wissen müsst in unter 3 Minuten

Der Verrückte König sagt – ein Minispiel in Löwenstein im Stil von Simon Says, das immer zur vollen, geraden Stunde stattfindet.

Guild Wars 2: So farmt ihr dort besonders viel Gold an Halloween

Im Fokus stehen die Tür-Events und die vier Bosse im Gebiet, die in großen Gruppen nahezu ständig gefarmt werden. Denn durch diese Events und die dort enthaltenen Süßes-oder-Saures-Taschen verdient man gut Gold, am besten übrigens als Dieb mit Kurzbogen. Wie genau das funktioniert, verraten wir hier:

Welche Aktivitäten gibt es zu Halloween? Die große Besonderheit an Halloween ist das Labyrinth des Verrückten Königs. Das Event-Gebiet könnt ihr über ein Portal in Löwenstein betreten und es erwarten euch verschiedenste Events und Erfolge dort.

Wann startet und endet Halloween 2022? Das Event startete am Dienstag, den 18. Oktober, um 18:00 Uhr. Am 8. November endet Halloween dann wieder.

Auch 2022 findet in Guild Wars 2 wieder ein Halloween-Event statt. In diesem Guide verraten wir euch, welche Aktivitäten es gibt, wie ihr die Erfolge abschließen könnt und welche Belohnungen auf euch warten.

Insert

You are going to send email to