Mit der neuen Erweiterung Secrets of the Obscure bekommt Guild Wars 2 eine Art Season-Pass. Für diesen sollt ihr regelmäßig Aufgaben abschließen und bekommt im Umkehrschluss coole Belohnungen. Allerdings verzichten die Entwickler auf etwas ganz Entscheidendes: Geld.

Wie funktioniert der Season-Pass? Das Gewölbe des Zauberers ist ein Inhalt der neuen Erweiterung, der euch tägliche, wöchentliche und rotierende Aufgaben gibt, die ihr erledigen könnt. Als Belohnung winken Erfolgspunkte und die neue Währung Astraler Ruhm.

Mit dieser könnt ihr in einem speziellen Shop einkaufen. Die Belohnungen dort sollen saisonal rotieren und enthalten neben nützlichen Gegenständen wie Mystischen Münzen, Lorbeeren oder Wiederbelebungskugeln auch einige Skins für Ausrüstung und Reittiere.

Was macht das System so fair? Das Gewölbe des Zauberers bietet nur kostenlose Belohnungen. Einen Premium-Pass gibt es also nicht. Ihr könnt euch auch keinen Astralen Ruhm für Echtgeld kaufen. Ihr müsst euch alles erspielen.

Außerdem verzichtet Guild Wars 2 auf die FOMO, also die Angst etwas zu verpassen. Denn wenn der Shop rotiert, landen alle alten Skins in einem “Legacy-Tab”, wo ihr sie immer kaufen könnt, wenn auch für etwas mehr Währung.

Einen ersten Einblick in die neuen Gebiete der Erweiterung gibt euch dieses Video:

“Funktioniert ähnlich wie ein saisonaler Pass”

Ist das überhaupt ein Season-Pass? Das neue Gewölbe des Zauberers ersetzt die bisherigen Login-Belohnungen und die täglichen Erfolge. Diese fallen einfach weg. Zudem gibt es keinen klaren Belohnungs-Pass, an dem ihr euch entlang hangeln müsst. Ihr könnt einfach aus dem Shop kaufen, worauf ihr gerade am meisten Lust habt.

Doch trotzdem hat das System viel von typischen Season-Pässen und auch die Entwickler bringen selbst den Vergleich.

Links seht ihr das Interface, rechts den neuen Eulengreifen-Skin.

Sie betonen, dass das System “ähnlich wie ein saisonaler Inhaltspass in anderen Spielen” funktioniert und schreiben:

Es gibt keine Premium-Stufe des Gewölbes des Zauberers, die zusätzliche Belohnungen bietet, und Spieler können astralen Ruhm nicht mit Edelsteinen oder Echtgeld kaufen.

Wie kommt das an? Sehr gut. Im Reddit wird es als das “beste Feature der Erweiterung” und als “fairster Battle Pass der Welt” bezeichnet. Gerade die Tatsache, dass auf FOMO verzichtet wird, wird stark gelobt. Auch einige Komfort-Features werden hervorgehoben.

So könnt ihr etwa Häkchen setzen, ob ihr PvE, PvP oder WvW-Missionen haben möchtet. Nehmt ihr einen Haken raus, bekommt ihr dafür mehr Aufgaben aus den anderen Inhalten angezeigt. So könnt ihr euch die Belohnungen auch nur über PvE- oder nur über PvP-Aufgaben besorgen.

WoW ging mit dem Handelsposten, der dieses Jahr erschien, in eine ähnliche Richtung. Hier gab es zuletzt Kritik, weil die dazugehörige Währung in Echtgeld-Bundles eingebunden wurde. Außerdem kann man hier Skins tatsächlich “verpassen”, auch wenn diese später nochmal zurückgebracht werden könnten.

Was sagt ihr zum Gewölbe des Zauberers? Ist das eine nützliche Ergänzung oder braucht es solche täglichen Anreize eigentlich nicht? Und worauf freut ihr euch bei Secrets of the Obscure am meisten?

Ich selbst konnte bereits rund 100 Minuten in der neuen Erweiterung verbringen und habe hier ein erstes Fazit geschrieben: Die neue Erweiterung Secrets of the Obscure angespielt – 5 Dinge sind richtig stark, doch eine Sache nervt.