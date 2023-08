2 Monate nach dem Release einer neuen MMORPG-Hoffnung hagelt es Kritik: „Spielen die Entwickler es überhaupt selbst?“

Wann kommt das Spiel zu uns? 2024 soll Blue Protocol bei uns erscheinen. Ein genaues Release-Datum gibt es für uns übrigens immer noch nicht. Bis zum Erscheinen kann sich noch einiges am Content tun und fest steht auch, dass wir nicht den identischen Shop wie in Japan bekommen werden.

Welche Kritik gibt es am Shop? Blue Protocol ist Free2Play und setzt auf ein Gacha-System im Shop. Darüber kommt ihr zwar nur an Rüstungs-Skins, Emotes oder Mounts, doch die kosten mitunter richtig viel. Im Reddit ist die Rede davon, dass man für ein bestimmtes Emote auch mal bis zu 100 Euro und für einen Rüstungsskin bis zu 500 Euro investieren muss, wenn man Pech hat.

Blue Protocol setzt bei den Kämpfen außerdem auf wenige Fähigkeiten, die man mitnehmen kann. Dafür gibt es theoretisch eine große Auswahl, die in diese Slots passen. Da die meisten davon aber eher schwach sind, fehlt es an Buildvielfalt. Erschwerend hat Bandai Namco nun den Nerf der besten Fähigkeiten angekündigt, statt die schwachen zu buffen.

Ein Beispiel ist der Taunt in Dungeons, über den man oftmals nicht die Aufmerksamkeit des Feindes bekommt. Das macht das Gruppenspiel schwierig, weil am Ende einfach alle nur DPS spielen und eine zufällige Person irgendwie überleben muss.

Was kritisieren die Spieler? Während es zum Start unheimlich viel Spaß macht, die Gegner zu schnetzeln, Sprungangriffe einzusetzen und schon mit Level 4 in die ersten Dungeons zu gehen, wird einem im Laufe der Spielzeit klar, dass viele Elemente einfach fehlen oder nicht funktionieren.

Zwar arbeiten die Entwickler bereits an Content-Updates, doch hier setzen sie die falschen Prioritäten, zumindest wenn man auf die Spieler in den Foren hört.

Blue Protocol feierte am 14. Juni 2022 seinen Release in Japan und soll 2024 zu uns in den Westen kommen. Doch derzeit steht das MMORPG stark in der Kritik. Es wird über fehlende Inhalte und Probleme im Endgame diskutiert. Zuletzt blamierten sich die Entwickler zudem bei der Vorstellung der neusten Klasse.

