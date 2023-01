Blue Protocol: Alles zum Crafting im Anime-MMORPG – So bekommt ihr starke Ausrüstung

Crafting soll im kommenden MMORPG Blue Protocol eine wichtige Rolle spielen, da ihr eure Ausrüstung meistens selbst herstellen müsst. Wir von MeinMMO erklären euch, wie das funktioniert.

Die Entwickler haben zwar gesagt, dass es möglich ist, Ausrüstung direkt als Drops von Gegnern zu erhalten. Das passiere aber sehr selten. Stattdessen begebt ihr euch zum Craften an eine von zwei Stationen, je nachdem, was ihr herstellen wollt.

Es gibt die “Crafting Station” und das “Imajinn Research Institute”.

Die Crafting Station: Waffen und Items herstellen

Um Waffen und weitere Items – beispielsweise Tränke – herstellen, geht ihr in der Stadt an die Crafting- Station.

Die Herstellung einer Waffe ist an konkrete Materialien gebunden, die ihr in Dungeons findet. Die notwendigen Materialien werden euch im Crafting-Menü angezeigt. Man farmt also nicht direkt die Waffe, sondern die Materialien dafür. Außerdem kostet der Prozess Luna, so nennt sich die Ingame-Währung in Blue Protocol.

So sieht das Crafting-Menü aus. Quelle: Youtube

Eine hergestellte Waffe hat unterschiedliche Stats, die zu bestimmten Wahrscheinlichkeiten auftauchen:

Mit manchen Attributen macht ihr beispielsweise mehr Schaden an festgelegten Gegner-Typen

Die Chance, dass dieses Attribut auftaucht, hat eine bestimmte Chance

Die Stärke des Attributs, wenn es dann auftaucht, hat wieder eine Wahrscheinlichkeit

So kann zum Beispiel zu 20 % das Attribut “Stark gegen Oger” auftauchen, dieses kann dann von 5 % bis zu 8 % stark sein.

Außerdem haben Waffen unterschiedlich viele Slots von 1 bis 4. Darin können sogenannte Plugs angebracht werden, um die Waffe weiter zu verbessern. Auch die tauchen mit bestimmten Wahrscheinlichkeiten auf.

Alle Wahrscheinlichkeiten erhöhen sich nochmal, wenn ihr eine Waffe mit “großem Erfolg” anstatt “normalem Erfolg” herstellt. Wie diese Chance prozentual aussieht, wissen wir derzeit noch nicht. Bei großem Erfolg habt ihr jedoch automatisch höhere Stats und mehr Slots.

Hier seht ihr den Gameplay-Trailer von Blue Protocol:

Imajinn Research Institute: Die Kraft von Monstern nutzen

Die Imajinns in Blue Protocol sind sozusagen Pets. Ihr könnt sie entweder reiten, im Kampf zur Hilfe rufen oder ihre Skills benutzen. Die letzten beiden Versionen könnt ihr craften, Reittiere nicht.

Imajinns, die euch im Kampf zur Seite stehen, werden Echoes genannt. Ihr könnt maximal 2 davon ausrüsten. Um sie herzustellen, müsst ihr das gleiche Monster immer wieder besiegen, bis ihr genug Material beisammen habt.

Durch die Echoes verwendet ihr den jeweiligen Skill des Monsters oder erhaltet einen Buff. Zudem gibt es zufällige passive Attribute. Bei der Herstellung bestehen, wie bei den Waffen, unterschiedliche Wahrscheinlichkeiten für Stats.

Außerdem gibt es Enhance Imajinns, wodurch ihr bestimmte Attribute erhaltet. Slots zeigen an, dass es 5 unterschiedliche Arten von diesen Imajinns gibt, doch nur 4 könnt ihr ausrüsten – jeweils eins derselben Art. Auch hier variieren die Chancen auf bestimmte Stats.

Die Imajinns passen sich an euer Level an.

Um die gewünschte Ausrüstung zu erhalten, müsst ihr also entweder extrem viel Glück haben oder die Waffen und Imajinns sehr oft herstellen.

Im Echtgeld-Shop soll es ein Item geben, das eure Chancen erhöht. Spieler fürchten an dieser Stelle einen gefährlichen Pay2Win-Aspekt. Wie gut das Item genau sein wird, wissen wir aktuell noch nicht.

Anime-MMORPG mit Amazon als Publisher

Was ist das überhaupt für ein Spiel? Blue Protocol ist ein kostenloses Themepark-MMORPG mit Fokus auf PvE und einer hübschen Anime-Grafik. Ihr erstellt einen Charakter und müsst in eine unbekannte Welt reisen, um euren Planeten Regnas vor der Zerstörung zu bewahren. Dabei unternehmt ihr häufige Zeitreisen.

Es wird von Bandai Namco entwickelt, die dafür die Unreal Engine 4 nutzen. Das MMORPG erscheint zuerst für den PC, später auch für Konsolen und mobile Geräte. Die Rolle des Publishers bei uns übernimmt Amazon.

Diese Features bietet Blue Protocol:

5 verschiedene Klassen

Das Spiel setzt voll auf Story und PvE. PvP wird es nicht geben.

Die Story ist komplett vertont.

Ein actionreiches Kampfsystem

Die Spielwelt unterteilt sich in Zonen, ähnlich wie in Guild Wars 2. In jeder Zone sollen etwa 40 Spieler Platz finden, in Städten bis zu 200.

Dungeons und Raids im Endgame

Verschiedene Reittiere und Pets – die Imajinns

Wann erscheint Blue Protocol? In Japan soll das MMORPG Anfang 2023 erscheinen, also schon sehr bald. Auch ein Release im Westen ist für 2023 geplant, wobei die Entwickler noch kein genaues Datum genannt haben. Aktuell könnt ihr euch auf der Website für den nächsten Beta-Test anmelden, der im Januar stattfinden soll.

Was denkt ihr über das Crafting System in Blue Protocol? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

