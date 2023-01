Lost Ark geht im Kampf gegen Bots zu weit – Bestraft ausgerechnet neue Spieler hart

Mit dem wöchentlichen Update am 4. Januar 2023 hat Lost Ark unangekündigt eine neue Maßnahme gegen Bots ausgerollt. MeinMMO-Autor Mark Sellner findet, die geht zu weit und trifft vor allem die Falschen.

Was wurde verändert? Am Morgen des 4. Januars stand in Lost Ark, wie jede Woche, das wöchentliche Update an. In den Patch-Notes am Abend zuvor haben die Entwickler noch keine Änderungen für den Patch angekündigt.

Als die Server wieder live gingen, wurde im Forum eine Änderung erwähnt, die zwar klein wirkt, jedoch große Auswirkungen hat. Die Belohnungen für den Boss-Rausch im Tier 3, also ab Gearscore 1.302 kann man jetzt nur noch öffnen, wenn man Gegenstandsstufe 1.375 erreicht hat.

Laut dem Publisher soll das ein Schlag gegen Bots sein, die häufig diese Boss-Rauschs farmen, um die wertvollen Skill-Gems, die man daraus bekommt, zu verkaufen. Außerdem ist die Änderung anscheinend nur temporär, wie lange das der Fall ist, verschweigt Amazon jedoch bisher.

Ich bin allerdings überzeugt davon, dass Amazon mit dieser Maßnahme nicht nur die Spieler verärgert, sondern auch noch genau die Zielgruppe trifft. Nämlich die, die man eigentlich zurück ins Boot holen will und erkläre euch nachfolgend auch, warum.

Wer schreibt hier? Mark Sellner ist MMORPG-Autor bei MeinMMO und im letzten Jahr vor allem in Lost Ark aktiv. In den vergangenen Monaten hat er über 1.500 Stunden in Arkesia verbracht und zahlreiche Charaktere ins Endgame gespielt. Auch ihn ärgert die neue Maßnahme, dabei ist er nur unwesentlich davon betroffen.

Einschränkungen dort, wo es keine bräuchte

Was ist der Boss-Rausch? Um zu verstehen, warum ich diese Maßnahme übertrieben finde, müssen wir erst einmal klären, wie so ein Boss-Rausch überhaupt funktioniert. In einigen Ingame-Aktivitäten, wie z.B. den täglichen Chaos Dungeons, bekommt man, mit etwas Glück, Tickets für diesen Spielmodus.

Die Tickets sind eher rar gesät als häufig, weswegen der Boss-Rausch selbst bereits eine höhere Eintrittshürde hat, als viele andere Spielmodi in Lost Ark, die sich farmen lassen. Als Belohnung aus dem Boss-Rausch winken Skill-Juwelen.

Diese kann man ausrüsten, um seine eigenen Fähigkeiten zu verbessern. Dabei sind, bei einem Level 10 Juwel, bis zu 30 % mehr Schaden pro Skill drin. Die Juwelen aus dem Boss-Rausch tragen also maßgeblich dazu bei, einen besseren Charakter zu bekommen.

Einschränkungen für Bots ergeben nur wenig Sinn: Da man die Tickets für den Boss-Rausch nur aus limitierten Quellen, wie eben den Chaos-Dungeons bekommt, ist es auch Bots nicht möglich, mehr oder schneller an Eintrittskarten zu kommen, als normalen Spielern.

Natürlich verdienen die Bots mit dem Verkauf der Juwelen ordentlich Gold. Doch auch nicht mehr als ein normaler Spieler, der seine täglichen und wöchentlichen Aufgaben erfüllt und Boss-Rausch-Belohnungen verkauft.

Daher empfinde ich die zusätzliche Beschränkung, die Belohnungen nur noch ab Itemlevel 1.375 zu verteilen, schlichtweg als sinnlos. Sogar schlimmer als das, es trifft neue Spieler, die man in Lost Ark aktuell so dringend bräuchte.

Im Januar steht in Lost Ark außerdem eine Kooperation mit The Witcher an:

Neue Spieler müssen Herausforderungen ohne Juwelen bewältigen

Worin werden Spieler eingeschränkt? Für Spieler wie mich, die bereits viele Charaktere über dem Gearscore 1.375 haben, ist das Ganze höchstens leicht ärgerlich. Doch gerade neue Spieler, die man so dringend gewinnen will, trifft die Änderung hart.

In den vergangenen Monaten hat Lost Ark durch zahlreiche Events, Belohnungen und Boni versucht, Rückkehrer und neue Spieler in das MMORPG zu locken. Genau diese bestraft man jetzt. Denn wenn sie in einen Boss-Rausch hineingehen, bekommen sie erstmal gar nicht gesagt, dass sie das Ticket sozusagen verschwenden.

Ein besonderer Knackpunkt sind dabei die 5 Gearscore am Ende der Zahl. Denn während man Gearscore 1.370 noch vergleichsweise einfach erreichen kann, benötigt man für 1.375 bereits legendäre Ausrüstung.

Diese bekommt man aber nur aus den anspruchsvollen Abyssal-Dungeons und Abyss-Raids. Was mich direkt zum nächsten Problem führt, was die Änderung mit sich bringt.

Wieso haben es neue Spieler jetzt schwerer? Da man als neuer Spieler jetzt bis Itemlevel 1.375 schlichtweg fast keine Juwelen mehr bekommen kann, wenn man noch nicht 1.375 erreicht hat, müssen neue Spieler jetzt den schwierigen Inhalt ohne Juwelen spielen.

Daher haben sie es sogar noch schwerer, als Leute, die das Game vorher angefangen und die entsprechenden Inhalte gespielt haben. Erst, wenn sie ein legendäres Set erbeutet haben, können sie überhaupt damit anfangen, ihre Juwelen auszubauen.

Während das Update also bereits für vorhandene Spieler nervig und wenig sinnvoll erscheint, ist es für neue Fans von Lost Ark ein massiver Einschnitt und macht ihnen das Leben unnötig schwierig.

Wann die Maßnahmen wieder abgeschaltet werden und ob Amazon doch noch rechtzeitig einen Rückzieher macht, bleibt abzuwarten.

Was haltet ihr von dem Update? Denkt ihr, der Einschnitt, den die Bots hier erleben, ist es wert, die neuen Spieler so sehr zu verschrecken? Oder seht ihr das komplett anders als ich? Schreibt es mir gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO.

