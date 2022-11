Lost Ark: Was tun ab Gearscore 1370? So geht’s weiter

Bis Gearscore 1.370 nimmt euch Lost Ark vergleichsweise an die Hand und zeigt euch, wo es lang geht. Zumindest funktioniert der Aufstieg im Gearscore immer gleich. Aber wie geht es weiter, wenn ihr 1.370 erreicht habt? Wir von MeinMMO machen euch den Einstieg ins Endgame leichter.

Was ist besonders an 1.370? Egal, ob ihr Gearscore 302 oder 1.302 seid, von Tier 1 bis Tier 3 funktioniert das Leveln in Lost Ark immer genau gleich. Ihr erreicht einen gewissen Itemlevel, besorgt euch die Rüstung, die ihr ab dann bekommen könnt und bringt sie auf +15.

Dann seid ihr hoch genug, um die nächste Rüstung zu droppen, diese ist dann wieder +0 und ihr bringt sie erneut auf +15, bis es dann zur nächsten Rüstung geht. Das funktioniert bis zum Gearscore 1.370 auch hervorragend, nur dann eben nicht mehr.

Ihr schaltet keinen neuen Chaos-Dungeon frei, der euch neue Ausrüstung beschert und bei eurer blauen oder lila Ausrüstung ist bei +15 einfach Schluss. Doch keine Sorge, ihr strandet nicht auf 1.370, der Fortschritt funktioniert nur anders.

Um Kakul-Saydon gegenüberzutreten, benötigt ihr sogar Gearscore 1.475:

Gearscore 1.370 – Aber wie geht’s weiter?

Was tun ab 1.370? Eine Sache ändert sich nicht, ihr müsst eure Ausrüstung wechseln. Es ändert sich nur, wie ihr sie bekommt. Denn um von 1.370 aus voranzukommen, benötigt ihr legendäre Ausrüstung. Dafür stehen euch drei verschiedene Sets, mit unterschiedlichen Boni, zur Wahl.

Habt ihr diese legendären Sets ergattert, werdet ihr schnell sehen, dass sie einen Grund-Gearscore von 1.340 haben, statt 1.302, wie eure aktuelle Ausrüstung. Geht damit also zum Aufwerter und übertragt das +15 eures aktuellen Equipments auf die neue, legendäre Rüstung.

Dabei nicht erschrecken, denn obwohl euer Gearscore bei 1.370 bleibt, sobald alles übertragen ist, ist eure Ausrüstung jetzt aber nur noch +6 und nicht mehr +15. Von nun an gilt es erneut, +15 auf euren legendären Ausrüstungen zu erreichen. Ist das erledigt, seid ihr Itemlevel 1.415 und könnt dem ersten Legion Raid gegenübertreten.

Woher bekommt ihr legendäre Ausrüstung? Es gibt 3 legendäre Rüstungssets, die ihr ab 1.370 bekommen könnt. Dafür bieten sich zwei Quellen an:

Der schwere Modus des Abgrund-Dungeons Orehas Well

Der Abgrund-Raid Argos

Am leichtesten kommt ihr voran, wenn ihr einmal den schweren Modus von Orehas Well bestreitet und euch dort nur die legendäre Waffe abholt. Das Set aus Orehas Well hat nämlich überhaupt keinen Set-Bonus, während das Set von Argos einen 5-Teile-Bonus hat. Es ist also ratsam, den teuersten Gegenstand des 6-teiligen-Sets von Orehas Well zu holen, damit ihr dafür nicht Argos farmen müsst.

Der Abrgund-Raid Argos sichert euch dann die anderen 5 Teile, doch hier steht euch ein großer Grind bevor. Denn auf 1.370 könnt ihr nur die erste von drei Phasen des Raids laufen und erhaltet somit auch nur ein Drittel der Belohnungen. Hier kann ein bisschen Gold aber Abhilfe schaffen.

Argos ist viel gemeiner, als er aussieht

Argos kaufen lohnt sich: Wer sich unbedingt alles selbst erspielen will, kann das natürlich tun, doch mittlerweile kann es sehr einfach und vor allem billig sein, sich durch diese langwierige Level-Phase zu kaufen. Denn gerade für Argos werden im Party-Finder zahlreiche sogenannte „Busse“ angeboten.

Dort verkaufen Spieler mit hohem Gearscore euch alle drei Phasen des Raids, aktuell auf EU Central meist zwischen 700 und 1.000 Gold. Das lohnt sich vor allem deswegen, weil ihr am Ende 2.700 Gold von Argos herausbekommt.

Ihr verdient also eure legendäre Rüstung, Schmuck, Erfahrung und noch Gold, obwohl ihr Gold bezahlt.

Insgesamt benötigt ihr übrigens 2 komplette Runs von allen Argos-Phasen, um euch die 5 fehlenden Setteile zu beschaffen. Es dauert also in jedem Falle 2 Wochen, da ihr Argos bloß 1x wöchentlich erlegen könnt. Welches der beiden Sets ihr kauft, hängt dabei von eurer Klasse ab. Seiten wie maxroll.gg helfen euch bei der Entscheidung weiter.

Gearscore 1.415 – Was tun?

Was tun ab 1.415? Habt ihr euer legendäres Set auf +15, seid ihr auf dem Gearscore 1.415 angekommen. Doch anders als zuvor benötigt ihr nun keine neue Ausrüstung. Stattdessen gilt es, die vorhandenen, legendären Teile einfach weiter zu verstärken.

Das wird teuer und die Wahrscheinlichkeiten sehr gering, aktuell ist das aber die einzige Möglichkeit, im Spiel weiter voranzukommen. Allerdings bietet sich ab Gearscore 1.415 mit Valtan und ab 1.430 mit Vykas neue Möglichkeiten für euch, an Upgrade-Materialien und Gold zu kommen.

Erst ab Gearscore 1.445 wechselt ihr eure Ausrüstung erneut, dort, schaltet ihr dann nämlich die Relic-Ausrüstung frei, was noch einmal stärker als legendär ist.

Anders als gewohnt, ändert sich hierbei aber eure Upgrade-Stufe nicht. Legendäre und Relikt-Sets teilen sich den gleichen Gearscore, bieten nur bessere Setboni und stärkere Grundwerte. Um ein vollständiges Relikt-Set zu erhalten, müsst ihr sowohl Valtan als auch Vykas mehrere Male besiegen.

Als erstes Legion Raid erwartet euch Valtan ab Gearscore 1.415

Schmuck im Fokus: Doch bereits ab Itemlevel 1.415 schaltet ihr etwas nicht weniger aufregendes frei, nämlich Relikt-Schmuck und Relikt-Fähigkeitensteine, mit denen ihr eure Gravuren überarbeiten könnt. Je nachdem, wie viel Gold ihr in die Hand nehmen wollt und könnt, ist es ab jetzt möglich bis zu 5 Gravuren auf Stufe 3 zu erreichen.

Wenn ihr nicht ganz so viel Gold übrig habt, solltet ihr aber erst einmal auf 4 Gravuren der Stufe 3 abzielen. Das ist möglich, weil Relikt-Schmuck ab Stufe 1.415 euch einen Bonus von bis zu 5 Plätzen pro Gravur spendieren kann.

Ihr könnt euch nun also darauf fokussieren, eure Gravuren und den Schmuck zu verbessern, um mehr aus eurem Charakter herauszuholen. Beachtet aber, bevor ihr baut und kauft, dass es nicht möglich ist, 5 Gravuren auf Stufe 3 zu erreichen, wenn ihr nicht mindestens eine der Gravuren, die ihr ausrüsten könnt, auf legendär, also x12, habt.

Habt ihr das nicht oder ist es zu teuer, solltet ihr euren Fokus auf einen soliden 4×3-Build legen. Achtet hier vor allem darauf, keine negativen Gravuren zu aktivieren. Auch Gravuren mit negativem Beigeschmack, wie Groll, Verwegene Stumpfe Waffe oder Verfluchte Puppe solltet ihr ausschließlich auf Stufe 3 spielen.