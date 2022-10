Lost Ark: Alles zum Mokomoko-Nachtmarkt – So findet ihr Mokoko-Samen und das Inselherz

Habt ihr das neue Event bereits gespielt? Hattet ihr Erfolg und konntet alle Mokoko-Samen finden? Wie ist generell euer Eindruck von dem Aldebaran-Erntefest? Ist das ein würdiger Nachfolger für das tolle Sommer-Event in euren Augen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei uns auf MeinMMO.

Insgesamt müsst ihr „Erfolg auf lange Sicht“ dafür 15 Mal abschließen. In ungefähr zwei Wochen könnt ihr euch also das Inselherz abholen. Die tägliche Aufgabe lohnt sich sogar für euch, da sie sehr schnell erledigt ist und euch mit 4 großen Sprungsteinen belohnt, die ihr zum Verbessern eurer Rüstung benötigt.

Nördlicher Mokoko-Samen: Der nördliche Mokoko-Samen ist der letzte und auch der, der am leichtesten zu finden ist. Bewegt euch zu der markierten Stelle auf der Karte und ihr findet eine große Auswahl an Früchten, direkt neben einem riesigen Bierfass.

So findet ihr die Mokoko-Samen: Auf dem Mokomoko-Nachtmarkt verstecken sich insgesamt drei neue Mokoko-Samen, was die Gesamtanzahl der Samen im Spiel auf 1.238 erhöht. Wenn ihr also vorher 100 % hattet, habt ihr jetzt nur noch 99 und nur bis zum 7. Dezember Zeit, um diese Lücke wieder zu schließen.

Für fast alle Aktivitäten, die ihr in Lost Ark während dem Eventzeitraum, also bis zum 7. Dezember, abschließt, könnt ihr Essen ergattern. Dieses Essen könnt ihr dann auf der neuen Insel, dem Mokomoko-Nachtmarkt, kochen und zu wertvollen Geschenken weiterverarbeiten.

Mit dem Update am 26. Oktober kam in Lost Ark das Aldebaran-Erntefest ins Spiel. Dieses Event bringt eine völlig neue Insel mit sich, auf der sich auch drei Mokoko-Samen verstecken und auf der ihr ein Inselherz abholen könnt. Wir von MeinMMO zeigen euch, wie das geht.

