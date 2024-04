EA FC 24 TOTS: Die Predictions zum Bundesliga Team of the Season

In EA FC 24 Ultimate Team geht es weiter mit dem TOTS und als Nächstes steht das Bundesliga Team of the Season auf dem Programm. Welche Spieler dabei sein könnten, erfahrt ihr hier.

Was ist das Bundesliga TOTS? Das Bundesliga TOTS besteht aus Spielern, die die Community selbst durch ein Voting bestimmen konnte. Dort wurden die besten Spieler der noch aktuellen Saison 2023/24 gewählt.

Die Gewinner des Votings landen nun im Bundesliga Team of the Season und sind nach dem Release in Packs verfügbar.

Wann kommt das Bundesliga TOTS? Die neuen TOTS-Karten der Bundesliga erscheinen am Freitag, den 3. Mai um 19:00 Uhr, in EA FC 24 Ultimate Team.

Wenn ihr wissen wollt, wann welches TOTS erscheint, dann haben wir den TOTS-Zeitplan für euch.

Bundesliga TOTS – Die Predictions zu den neuen Spezialkarten

Was sind TOTS-Predictions? Bei den Predictions zum Bundesliga TOTS handelt es sich um Vorhersagen der Community. Es wird versucht zu erahnen, welche Spieler es in das Bundesliga TOTS schaffen könnten. Dabei werden die Leistungen der Spieler sowie die Kommentare der Fans berücksichtigt.

Bedenkt aber, dass es sich bei den Vorhersagen um keine Garantien handelt. Das finale TOTS könnte sich noch deutlich von den Predictions unterscheiden. Außerdem basiert das Bundesliga TOTS auf einem Fan-Voting, was dafür sorgen könnte, dass manche Spieler eher aus Beliebtheit gewählt werden und die Leistungen etwas im Hintergrund stehen.

Die Vorhersagen stammen von der FC-24-Seite futbin:

Torhüter:

TH: Gregor Kobel (Borussia Dortmund)

Verteidiger:

LAV: Grimaldo (Bayer Leverkusen)

IV: Kossounou (Bayer Leverkusen)

RAV: Frimpong (Bayer Leverkusen)

IV: Tah (Bayer Leverkusen)

Mittelfeldspieler:

ZDM: Xhaka (Bayer Leverkusen)

ZOM: Musiala (FC Bayern München)

ZOM: Wirtz (Bayer Leverkusen)

RM: Sané (FC Bayern München)

Stürmer:

ST: Kane (FC Bayern München)

ST: Guirassy (VfB Stuttgart)

Ersatzbank:

IV: Hummels (Borussia Dortmund)

LV: Raum (RB Leipzig)

LM: Beste (Heidenheim)

ZOM: Xavi Simons (RB Leipzig)

ST: Undav (VfB Stuttgart)

ST: Boniface (Bayer Leverkusen)

ST: Openda (RB Leipzig)

So kommt ihr an die neuen Karten: Ganz so einfach ist es nicht, an die begehrten Bundesliga TOTS-Karten zu kommen. Der sicherste Weg führt hier wohl über die UT Champions Weekend League. Ein gutes Abschneiden verspricht TOTS-Karten als Belohnung. Diese sind allerdings zufällig.

Hier seht ihr, wie sich die Belohnungen zur TOTS-Zeit verändert haben.

Ansonsten könnt ihr auf „Pack Luck” hoffen und aufgesparte Packs öffnen, oder ihr versucht euer Glück in einer TOTS-SBC (Squad Building Challenge). Garantierte TOTS-SBCs erscheinen hier meist am Mittwoch oder Donnerstag, nachdem das jeweilige Team veröffentlicht wurde. Dort gebt ihr eine Reihe an Karten ab und erhaltet im Gegenzug einen zufälligen TOTS-Spieler.

Falls ihr wissen wollt, wie ihr am schnellsten die Season levelt, um noch größere Chancen auf TOTS-Karten zu haben, dann schaut doch mal hier rein:

