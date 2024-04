EA FC 24: Das Voting für das Bundesliga TOTS ist live – So stimmt ihr ab

In EA FC 24 geht bald das große TOTS Event an den Start und ihr könnt mitbestimmen, welche Karten im Bundesliga Team of the Season landen sollen. Wie ihr abstimmen könnt und welche Stars dabei sind, erfahrt ihr hier.

Endlich startet das Team of the Season und den Anfang könnte das frisch geleakte „TOTS Live“ machen, was sogar das traditionelle Community TOTS verdrängt haben könnte. Später erscheint dann das Bundesliga TOTS, für das ihr überraschenderweise jetzt schon abstimmen könnt.

So stimmt ihr für Bundesliga TOTS ab: EA hat eine Seite für die Abstimmung bereitgestellt.

Hier geht es zum Voting

Abstimmen könnt ihr bis Samstag, den 21. April.

Wann kommt das Bundesliga TOTS? Wann die Karten des Bundesliga TOTS im Spiel erscheinen werden, ist aktuell noch nicht bekannt. Sobald es einen konkreten Termin gibt, erfahrt ihr es hier auf MeinMMO.

Alle Infos zum TOTS in EA FC 24 findet ihr hier.

EA FC 24 Bundesliga TOTS Voting – Diese Spieler stehen zur Wahl

So läuft das Voting: Insgesamt müsst ihr ein Team zusammenbauen, das aus vier Verteidigern, drei Angreifern, drei Mittelfeldspielern und einem Torhüter besteht. Ihr könnt dabei Spieler aus einer Vorauswahl anwählen und euer persönliches Bundesliga TOTS zusammenstellen.

Mit dabei sind unter anderem Stars wie: Neuer, Grimaldo, Wirtz, Musiala, Sané, Brandt, Kane, Guirassy, Frimpong, Xhaka, Boniface oder Füllkrug. Wenig verwunderlich ist zudem, dass die meisten Spieler vom neuen deutschen Meister Bayer Leverkusen gestellt werden. Insgesamt 8 Leverkusener stehen zur Wahl.

Zum Vergleich: Bayern ist mit 4 Spielern dabei und Dortmund bietet 4.

Hier sind alle Spieler, für die ihr abstimmen könnt:

Torhüter:

Gregor Kobel – Borussia Dortmund

Oliver Baumann – TSG 1899 Hoffenheim

Lukáš Hrádecký – Bayer 04 Leverkusen

Alexander Nübel – VfB Stuttgart

Manuel Neuer – Bayern München

Verteidiger:

Alejandro Grimaldo – Bayer 04 Leverkusen

Jeremie Frimpong – Bayer 04 Leverkusen

Jonathan Tah – Bayer 04 Leverkusen

David Raum – RB Leipzig

Maximilian Mittelstädt – VfB Stuttgart

Waldemar Anton – VfB Stuttgart

Nico Schlotterbeck – Borussia Dortmund

Benjamin Henrichs – RB Leipzig

Mohamed Simakan – RB Leipzig

Mitchell Weiser – Werder Bremen

Mittelfeldspieler:

Florian Wirtz – Bayer 04 Leverkusen

Exequiel Palacios – Bayer 04 Leverkusen

Jamal Musiala – Bayern München

Leroy Sané – Bayern München

Granit Xhaka – Bayer 04 Leverkusen

Xavi Simons – RB Leipzig

Jan-Niklas Beste – 1. FC Heidenheim

Julian Brandt – Borussia Dortmund

Donyell Malen – Borussia Dortmund

Chris Führich – VfB Stuttgart

Enzo Millot – VfB Stuttgart

Franck Honorat – Borussia Mönchengladbach

Vincenzo Grifo – SC Freiburg

Kevin Stöger – VfL Bochum

Eren Dinkçi – 1. FC Heidenheim

Stürmer:

Harry Kane – Bayern München

Serhou Guirassy – VfB Stuttgart

Loïs Openda – RB Leipzig

Deniz Undav – VfB Stuttgart

Ermedin Demirović – FC Augsburg

Victor Boniface – Bayer 04 Leverkusen

Omar Marmoush – Eintracht Frankfurt

Niclas Füllkrug – Borussia Dortmund

Jonas Wind – VfL Wolfsburg

Marvin Ducksch – Werder Bremen

Wie findet ihr die Auswahl? Fehlen euch wichtige Spieler? Verratet es uns doch gerne in den Kommentaren!

Wenn ihr wissen wollt, wie ihr euch in EA FC 24 perfekt auf das anstehende TOTS vorbereiten könnt, dann schaut doch mal hier rein:

