EA FC 25: Alle Ligen, Lizenzen und Wettbewerbe in der Übersicht

Wir möchten von euch wissen, welche Ligen oder Wettbewerbe euch in EA Sports FC 25 fehlen. Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, wie sich der neue Teil der FC-Reihe spielt, dann haben wir einen Anspielbericht für euch: Wir haben FC 25 gespielt und es ist endlich das, was FIFA immer sein sollte – auf 3 Neuerungen könnt ihr euch freuen

Neues Update von No Man’s Sky erinnert an Helldivers 2

Diese Lizenzen bietet EA FC 25: EA Sports gibt an, dass es in EA FC 25 wieder zahlreiche lizenzierte Mannschaften aus über 30 Ligen geben wird. Laut dem Entwickler gibt es daneben noch(via EA ):

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to