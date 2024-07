Fans fordern eine Änderung, die EA FC 25 besser machen soll – Jetzt antworten die Entwickler

Fans des Karrieremodus fordern im Netz eine Verbesserung für FC 25. Tatsächlich könnte ihr Wunsch erfüllt werden, denn EA hat eine passende Neuerung als Antwort parat.

Auf reddit.com haben sich viele Fans des Karrieremodus an einer Umfrage in dem Subreddit „FifaCareers“ (FIFA Karriere) beteiligt. Der User DimDim17 stellte die Frage, welche 3 Änderungen sich die Community für den Karrieremodus wünscht.

Was fordern die Fans? Unter 430 Beiträgen kam einer der Top-Kommentare von User myekke_85. Dieser wünscht sich an erster Stelle: „Jugendspieler mit Gamefaces, Namen und Nationalitäten.“ Er verlangt mehr Diversität, möchte nicht immer dieselben 15-Jährigen sehen, die aus den gleichen Regionen kommen und den gleichen Namen hätten (via reddit.com).

Der Kommentar bekam viel Zuspruch. Über 640 Upvotes erreichte die Meinung bis jetzt (Stand: 25. Juli). Das Thema scheint also eine breitere Masse zu beschäftigen.

EA verspricht umfassendes Scouting der Jugend für die Karriere

In den ersten Pitch Notes für FC 25 hat EA auf ihrer offiziellen Website aktuelle Infos für den Nachfolger veröffentlicht. Darunter fallen auch einige Informationen für den Karrieremodus in FC 25.

Und für alle Fans, die sich ein ausgereifteres System der Jugendakademie wünschen, gibt es gute Neuigkeiten.

Was sind EA’s Pläne für den Karrieremodus in FC 25? In dem Unterpunkt „Jugendakademie“ für den „Karrieremodus“ verspricht EA ein neues Update. Spieler sollen jetzt Zugriff auf über 160 Länder haben, um eine breitere Suche für die Stars der Zukunft zu erlauben. (via ea.com)

Damit wäre die verlangte Diversität hinsichtlich der Nationen erfüllt. Ob EA sich auch bei den Namen mehr Mühe geben wird, ist bislang nicht bekannt.

Weiterführend soll man jetzt bis zu 4 Positionen gleichzeitig scouten dürfen, um effektiv nach den Spielern suchen zu können, die zu eurer Taktik passen.

Realistische Gamefaces dank neuer Technologie – auch für den Karrieremodus?

Auch auf den Wunsch nach besseren Gamefaces hat EA zumindest eine Antwort. Dank neuer Cranium-Technologie ist EA jetzt in der Lage, die Gesichter von Spielern anhand verschiedener Fotos realistischer einzufangen und nachzubilden. Generische Gamefaces, besonders aus unteren Ligen, sollen damit nicht mehr so häufig vorkommen.

Ob sich das auch auf die Talente des Karrieremodus anwenden lässt, können wir noch nicht sagen. Es ist aber durchaus vorstellbar, dass EA mithilfe der neuen Technologie eine größere Palette an Gamefaces auch für die Jugendspieler anbieten wird.

Dies sind nur einige Punkte, die sich in FC 25 ändern werden. Der Deep-Dive-Trailer zum Karrieremodus, der im August erscheinen soll, wird weitere Informationen preisgeben. Das hat EA bereits auf ihrer Website bestätigt. Wenn ihr euch einen Überblick zu den wichtigsten Informationen zu FC 25 verschaffen wollt, haben wir auf MeinMMO den passenden Artikel: EA FC 25: Alle Infos zu Release, Preis und Neuerungen