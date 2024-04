EA FC 24: Team of the Season – Alle Infos und Leaks rund um das TOTS

In EA FC 24 wirft das große Team of the Season -Event seinen Schatten voraus. Doch wann startet das TOTS endlich? Und welche Leaks gibt es bereits? Das alles erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

Da wir uns aktuell bereits im April befinden, der Ligabetrieb im Fußball sich langsam dem Ende neigt und die Meisterschaften immer spannender werden, kann das für Fans von EA FC 24 nur eines bedeuten: Das TOTS steht vor der Tür!

Und in diesem Beitrag verraten wir euch alles, was ihr zum anstehenden Super-Event in EA FC 24 wissen müsst.

Alle Infos zu TOTS in EA FC 24 – Start, Voting und Leaks

Wann startet das TOTS-Event in EA FC 24? Bisher sind noch keine offiziellen Informationen zum Startdatum des TOTS in EA FC 24 bekannt. Wir rechnen jedoch mit einem zeitnahen Beginn des Events. Anbieten würde sich beispielsweise der 26. April, welcher ein klassischer Event-Freitag ist.

Passen würde das zu den letzten Jahren. Da sahen die Release-Daten des TOTS so aus:

FIFA 23: 28.04.2023

FIFA 22: 29.04.2022

FIFA 21: 21.04.2021

Wirklich sicher werden wir es jedoch erst wissen, wenn EA den offiziellen Starttermin verkündigt. Sobald das geschieht, erfahrt ihr es hier zuerst.

Was ist das Team of the Season überhaupt? Viele Spieler von Ultimate Team warten das Fußballjahr sehnsüchtig auf das TOTS-Event, denn während des mehrwöchigen Events gibt es hunderte neue Spezialkarten, die die besten Spieler der Saison feiern und jeder größeren Liga ihr eigenes Team bieten.

Werte unter 90 sind hier eine Seltenheit und zusätzlich zu den neuen Karten gibt es haufenweise SBCs und Aufgaben, mit denen sich die Chance auf starke TOTS-Karten drastisch erhöht.

Wie ist Ablauf des TOTS-Events? Wie der Ablauf des diesjährigen TOTS-Events sein wird, lässt sich noch nicht mit Sicherheit sagen. Doch in den letzten Jahren war die Abfolge des Events immer sehr ähnlich.

So begannen die mehrwöchigen TOTS-Events in der Vergangenheit stets mit dem Community-TOTS, für das man abstimmen konnte. Danach folgten wöchentlich neue Teams, bei denen eine große Liga meist mit einer kleineren gepaart wurden. So erschien mit dem starken Community TOTS in FIFA 23 gleichzeitig das TOTS der niederländischen Eredivisie.

Wir sind gespannt, ob der Ablauf in EA FC 24 wieder ähnlich sein wird.

Für welche Teams kann man abstimmen? Aktuell ist noch nicht bekannt, für welche der Teams es Votings geben wird. Im letzten Jahr konnten für das FIFA-23-TOTS jedoch für so gut wie alle großen Ligen abgestimmt werden.

Sobald es die Möglichkeit zum Abstimmen gibt, verlinken wir die Votings an dieser Stelle.

Diese Leaks gibt es zu TOTS in EA FC 24: Aktuell (Stand 3. April um 12:30 Uhr) sind Leaks zum TOTS noch recht rar. Es gibt allerdings einen ersten Leak, der bereits aus dem Februar 2024 stammt. Damals zeigte der bekannte Leaker DonkTrading das vermeintliche Design der neuen TOTS-Karten.

Spannend hierbei ist, dass sich das Design deutlich von den TOTS-Karten der Vorjahre unterscheidet und etwas bunter ist. Ob das aber auch tatsächlich als neues Design benutzt wird, bleibt abzuwarten.

