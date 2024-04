In EA FC 24 lohnt es sich grade, den Powerschuss zu trainieren – So funktioniert’s

In FC 24 ist der Powerschuss im Moment wieder stark im Fokus, da ihr mit seiner Hilfe einen starken Spieler bekommen könnt. Doch nicht nur deshalb solltet ihr den Powerschuss in eurem Repertoire haben. Wir zeigen euch, wie ihr in einsetzt.

Was ist der Powerschuss? Seine Premiere feierte der noch relativ neue Abschluss in FIFA 23. Wie der Name schon verrät, ist der Powerschuss der härteste und schnellste Ball, den ihr im Spiel aufs Tor ballern könnt.

Signifikant ist dabei die lange Vorbereitung, bevor der Ball euren Fuß verlässt. Ladet ihr den Powerschuss auf, zoomt die Kamera auf euren Spieler und zeigt die langsame Ausholbewegung bis zur kompletten Ausführung.

Doch neben dieser Einschränkung kann der Powerschuss eine starke Waffe für euer Spiel sein. Wenn ihr ihm bisher wenig Beachtung geschenkt habt, wäre jetzt der perfekte Zeitpunkt gekommen, um zu üben.

Der Powerschuss in FC 24: Tastenkombination zur Ausführung

Wie macht ihr den Powerschuss? Der Powerschuss lässt sich im Spiel einfach umsetzen. Haltet zur Ausführung L1 und die R1 auf der PlayStation oder LB und RB auf der Xbox gedrückt, während ihr einen Schuss aufladet. Je länger ihr die Schuss-Taste gedrückt haltet, desto schärfer und höher wird der Ball aufs Tor fliegen.

Ihr solltet das Aufladen allerdings nicht übertreiben, denn sonst landet euer Powerschuss auf der Tribüne.

Was den Powerschuss komplizierter als die anderen Schüsse macht, ist das manuelle Zielen. Ihr müsst also während des Aufladens exakt in die Richtung mit dem linken Analog-Stick zielen, in die euer Ball fliegen soll. Hier ist ein ruhiges Händchen und etwas Übung gefragt. Die Freude über die ersten Torerfolge, wenn der Ball mit über 100 km/h in die Maschen fliegt, wird eure Mühen aber entlohnen.

Mit dem Powerschuss könnt ihr eine Legende erballern

Warum lohnt sich grade das Training mit dem Powerschuss? In den Objectives findet ihr mit Robin van Persie einen von vielen neuen Event-Spielern, die im Zuge des neuen Golazo-Events erschienen sind.

Der Niederländer war berühmt für seine oftmals spektakulären Tore, die er nicht selten mit einem knallharten Schuss erzielte. Daher ist eine Aufgabe, die ihr für Golazo-van-Persie erledigen müsst, 4 Tore mit einem Power-Schuss zu erzielen. Habt ihr diese und alle weiteren Aufgaben erledigt, gehört die Junior-Version von van Persie euch.

Somit hättet ihr einen zusätzlichen Anreiz, den Powerschuss zu üben. In einem anderen Artikel haben wir euch die anderen Schuss-Varianten in EA FC 24 ausführlich vorgestellt: Angeschnittener Schuss, Flair-Schuss und Co.- Diese Abschlüsse garantiere viele Tore